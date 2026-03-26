Smárason Barcelonába távozik, Győrből szerződtetett irányítót a Szeged

V. J.V. J.
2026.03.26. 12:01
null
Janus Smárason elhagyja Szegeden (Fotó: Dömötör Csaba)
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged irányítója, Janus Smárason nyártól Barcelonában folytatja pályafutását – közölték a katalánok csütörtökön a hivatalos honlapjukon. A szegediek pedig bejelentették: a következő idény kezdetével szerződtetik az ETO University Handball Team 18 éves játékosát, Eklemovic Márkót, aki kölcsönben továbbra is Győrben szerepel majd.

Janus Smárason két idény után elhagyja Szegedet. Az izlandi irányító nyártól a Barcelona játékosa lesz: a gránátvörös-kékeknél 2029-ig szóló szerződést írt alá.

„Nem annyira nehéz a döntés, amikor a Barca hív. Minden bizonnyal a legnagyobb klubja és megtiszteltetés számomra, hogy sportolóként csatlakozhatok ehhez a családhoz ” – mondta el a Barcelona honlapjának.

Fotó: pickhandball.hu

Csütörtökön az is kiderült, igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek: Eklemovic Márkó – a szegediek korábbi játékosa, Eklemovic Nikola fia Szegedre szerződik. Az irányító négy évre írt alá új klubjánál és következő idényben is Győrben játszik majd, kölcsönben.

„Hatalmas dolog számomra, hogy az a klub szerződtetett, ahol édesapám is játszott. Sokat mesélt a szegedi évekről, jó érzés ehhez a történethez kapcsolódni. Óriási motivációt jelent, hogy a klub komoly tervekkel számol velem. Nagy célokat tűztem ki magam elé, amelyeket szeretnék megvalósítani az OTP Bank-Pick Szeged mezében” – nyilatkozta a szegedi klub honlapjának Eklemovic Márkó.

férfi kézilabda NB I Szeged férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged
