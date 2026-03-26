Smárason Barcelonába távozik, Győrből szerződtetett irányítót a Szeged

Janus Smárason két idény után elhagyja Szegedet. Az izlandi irányító nyártól a Barcelona játékosa lesz: a gránátvörös-kékeknél 2029-ig szóló szerződést írt alá.

„Nem annyira nehéz a döntés, amikor a Barca hív. Minden bizonnyal a legnagyobb klubja és megtiszteltetés számomra, hogy sportolóként csatlakozhatok ehhez a családhoz ” – mondta el a Barcelona honlapjának.

Csütörtökön az is kiderült, igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek: Eklemovic Márkó – a szegediek korábbi játékosa, Eklemovic Nikola fia Szegedre szerződik. Az irányító négy évre írt alá új klubjánál és következő idényben is Győrben játszik majd, kölcsönben.

„Hatalmas dolog számomra, hogy az a klub szerződtetett, ahol édesapám is játszott. Sokat mesélt a szegedi évekről, jó érzés ehhez a történethez kapcsolódni. Óriási motivációt jelent, hogy a klub komoly tervekkel számol velem. Nagy célokat tűztem ki magam elé, amelyeket szeretnék megvalósítani az OTP Bank-Pick Szeged mezében” – nyilatkozta a szegedi klub honlapjának Eklemovic Márkó.