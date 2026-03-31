Simon Petrát dicsérte a Fradi norvég beállója a Dortmund elleni párharc után

A Ferencváros negyeddöntőbe jutott a Bajnokok Ligájában, miután a 31–25-re megnyert első mérkőzés után szombaton 27–27-es döntetlent játszott a Borussia Dortmunddal a rájátszás első fordulójában, a párharc visszavágóján, Érden.

A mérkőzés után az M4 Sport Kézilabda magazinjában Vilde Ingstad, a zöld-fehérek norvég légiósa örömét fejezte ki, hogy sikerült pótolniuk a hiányzókat, és bejutottak a legjobb nyolc közé. Ingstad kiemelte: fontos, hogy jól gazdálkodtak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal, és működtek a játékkapcsolatok.

„Mindig akadnak dolgok, amelyeken lehet javítani és amiket lehet jobban csinálni, de három sérültünk is volt, emiatt egy fiatalabb bekkel kellett játszanunk, aki nagyon jól teljesített. Nagyon jók voltunk abban, hogy megtaláljuk a jó kapcsolatokat. De remélem, a sérültek a lehető leghamarabb visszatérnek, még a negyeddöntőig, mert mindenkire szükségünk van, nagyon nehéz lesz” – utalt az elitsorozatban tavaly a negyedik helyen végző Metz elleni negyeddöntőre Ingstad.

A skandináv beálló csapattársai közül a visszavágón kilenc gólt szerző Simon Petrát emelte ki, megjegyezve, hogy az irányító 21 éves korát meghazudtoló érettséggel kézilabdázott.

„Néha elfelejtem, mennyire fiatal. Úgy gondolom, tekintélyt parancsolóan lép pályára, nagyon magabiztos, nincs benne félelem. Nagyon nagy benyomással volt rám, úgy meg pláne, ha megnézem a korát.”

Az interjúban a Ferencvárosban tavaly nyáron érkezett 31 éves játékos arról is beszélt, hogy sikeresen beilleszkedett a zöld-fehéreknél és Budapestet is nagyon megszerette.

„Más itt, eltér a dán kultúrától, ahol pályafutásom nagy részét töltöttem, de egyszerűbb egy kicsit így, hogy dán edzőnk van és dolgoztam is már vele. Nagyjából ugyanazok a meglátásaink a kézilabdáról, ez egyfajta biztonságot is ad. Talán még fontosabb, hogy a lányok a klubban nyitottak voltak, tárt karokkal fogadtak minket, nagyon könnyű volt beilleszkedni, megismerkedni a többiekkel. Ez már önmagában biztonságot ad és jó érzéssel tölti el az embert.”

A magyar válogatott Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz elleni párharccal kapcsolatban Ingstad úgy fogalmazott: bár a vetélytársat jó erőkből álló, remek csapatnak tartja, amely sok futáson alapuló kézilabdát játszik, a Fradi képes lehet sikerrel venni a következő akadályt is.

„A Metzben sok kiválóság van, jók az összjátékban, jó edzőjük van, okos szakember. Sokat futnak, tehát fel kell venni a futócipőnket. Nem szabad támadásban hibázni, eladni a labdát, mert azt meg fogják büntetni. Biztos vagyok benne, hogy legalább egy visszatérőnk lesz, de remélhetőleg inkább kettő, ha pedig mindenki tud játszani, nagyon szerencsések leszünk. Nehéz megtippelni a százalékos esélyeket, nem is tudnám, de azt megígérem, hogy mindent bele fogunk adni. Hiszek benne, hogy meg tudjuk őket verni a két meccs során.”

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–BV BORUSSIA DORTMUND (német) 27–27 (12–12)

Érd, 1700 néző. Vezette: Bocaková, Jánosíková (szlovákok)

FTC: GLAUSER – MALESTEIN 6 (2), SIMON P. 9 (1), Tranborg 2, Ingstad 2, Szeibert 1, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Klujber 4 (1), Cvijics, Bordás, Márton G. 2. Edző: Jesper Jensen

DORTMUND: SZIKORA – Vollebregt 4, D. LASSOURCE 4 (1), GRIJSEELS 8 (2), Kamp 1, Nestaker 2, Egeling 2. Csere: A. Olsson 3, Bleckmann 2, Antl, Langer, Berland Husebö, Kusian 1. Edző: Henk Groener

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–2. 13. p.: 4–4. 18. p.: 6–8. 23. p.: 9–8. 27. p.: 11–12. 33. p.: 12–15. 38. p.: 17–19. 43. p.: 21–21. 51. p.: 24–21. 55. p.: 25–23. 58. p.: 25–26.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 6/3

Továbbjutott: az FTC 58–52-es összesítéssel