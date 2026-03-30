Női kézi BL: megújulva várná a Metzet az FTC

„Nehézkesebb volt a visszavágó, sok hiányzónk van, ez érződött, kijött a fizikai fáradtság – értékelt a továbbjutás után Márton Gréta, az FTC válogatott balszélsője. – Volt néhány nehezítő tényező a hét folyamán, de óriásit küzdöttünk, legfőképpen a belső poszton szereplő játékosaink, sokat kivesz belőlük, hogy hetek óta kevesen vannak, minden tiszteletem az övék és az egész csapaté. Mindent kiadtunk magunkból, a második félidőben szándékosan lassítottuk a játékot, hogy bírjuk erővel. Habár nem sikerült győzni, így is nagy fölénnyel jutottunk tovább, aminek nagyon örülünk.”

Márton elmondta, úgy mentek ki a németországi első találkozóra, hogy szerettek volna nagyobb előnyt kiharcolni, hogy viszonylag nyugodtan várhassák a visszavágót, amelyen azt kapták, amit vártak, a Dortmund jól játszott és szerinte megérdemelte a döntetlent.

„A regenerációra nagyon oda kell figyelnünk a következő hetekben, jó lenne, ha létszámban meglennénk, mert a hiányzók miatt edzeni is sokkal komplikáltabb, de amint visszatérnek a sérültek, szerintem sokat tudunk dolgozni a játékunk minden elemén – tekintett előre már a negyeddöntőre is a szélső. – A Dortmund ellen voltak problémáink a visszafutással, ha többen leszünk, nagyobb intenzitással tudunk tréningezni, és ezt is gyakorolhatjuk. Kőkemény mérkőzésekre számítok a Metz ellen, amelynek minden poszton világklasszis játékosai vannak, nagyon jól szerepel az idényben, roppant erős csapat. Meg kell próbálnunk meglepni és egy kicsit talán meg is újulni a negyeddöntőre. Jó is, hogy előtte lesz válogatott szünet is, mindenki elvonul, rendezheti magában az eddig történteket, és utána tudunk gőzerővel készülni a BL-folytatásra.”

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–BV BORUSSIA DORTMUND (német) 27–27 (12–12)

Érd, 1700 néző. Vezette: Bocaková, Jánosíková (szlovákok)

FTC: GLAUSER – MALESTEIN 6 (2), SIMON P. 9 (1), Tranborg 2, Ingstad 2, Szeibert 1, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Klujber 4 (1), Cvijics, Bordás, Márton G. 2. Edző: Jesper Jensen

DORTMUND: SZIKORA – Vollebregt 4, D. LASSOURCE 4 (1), GRIJSEELS 8 (2), Kamp 1, Nestaker 2, Egeling 2. Csere: A. Olsson 3, Bleckmann 2, Antl, Langer, Berland Husebö, Kusian 1. Edző: Henk Groener

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–2. 13. p.: 4–4. 18. p.: 6–8. 23. p.: 9–8. 27. p.: 11–12. 33. p.: 12–15. 38. p.: 17–19. 43. p.: 21–21. 51. p.: 24–21. 55. p.: 25–23. 58. p.: 25–26.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 6/3

Továbbjutott: az FTC 58–52-es összesítéssel