Ötvenévesen elhunyt az orosz kézilabda egyik nagy egyénisége, Eduard Koksarov
Ötvenéves korában elhunyt Eduard Koksarov, a Meskov Breszt kézilabdacsapatának vezetőedzője, aki játékosként olimpiai bajnoki és világbajnoki aranyérmet szerzett Oroszország színeiben.
A tragikus hírről az orosz szakembert 2023-tól mostanáig vezetőedzőként alkalmazó fehérorosz klub, a Meskov Breszt számolt be kedden a hivatalos honlapján.
Eduard Koksarov halálának okát nem jelölték meg; a közlemény nem utal arra, hogy az edző beteg lett volna.
Koksarov az orosz válogatott balszélsőjeként 1997-ben világbajnok, 2000-ben olimpiai aranyérmes lett, a szlovén Celjével pedig – amelyben 12 idényt töltött el – 2004-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját.
Edzőként korábban az északmacedón Vardar női és férficsapatát is irányította, volt az orosz férfiválogatott szövetségi kapitánya, valamint a Rosztov-Don trénere is.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt José Mourinho egykori kapusedzője
Minden más foci
2026.03.20. 13:00
Március 26-án vesznek végső búcsút Katona Andrástól
Vízilabda
2026.03.19. 19:20
Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró
Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:16
Ezek is érdekelhetik