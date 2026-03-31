Ötvenévesen elhunyt az orosz kézilabda egyik nagy egyénisége, Eduard Koksarov

A tragikus hírről az orosz szakembert 2023-tól mostanáig vezetőedzőként alkalmazó fehérorosz klub, a Meskov Breszt számolt be kedden a hivatalos honlapján.

Eduard Koksarov halálának okát nem jelölték meg; a közlemény nem utal arra, hogy az edző beteg lett volna.

Koksarov az orosz válogatott balszélsőjeként 1997-ben világbajnok, 2000-ben olimpiai aranyérmes lett, a szlovén Celjével pedig – amelyben 12 idényt töltött el – 2004-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Edzőként korábban az északmacedón Vardar női és férficsapatát is irányította, volt az orosz férfiválogatott szövetségi kapitánya, valamint a Rosztov-Don trénere is.