Ötvenévesen elhunyt az orosz kézilabda egyik nagy egyénisége, Eduard Koksarov

2026.03.31. 12:09
Eduard Koksarov, 1975–2026 (Fotó: Getty Images)
Ötvenéves korában elhunyt Eduard Koksarov, a Meskov Breszt kézilabdacsapatának vezetőedzője, aki játékosként olimpiai bajnoki és világbajnoki aranyérmet szerzett Oroszország színeiben.

A tragikus hírről az orosz szakembert 2023-tól mostanáig vezetőedzőként alkalmazó fehérorosz klub, a Meskov Breszt számolt be kedden a hivatalos honlapján.

Eduard Koksarov halálának okát nem jelölték meg; a közlemény nem utal arra, hogy az edző beteg lett volna.

Koksarov az orosz válogatott balszélsőjeként 1997-ben világbajnok, 2000-ben olimpiai aranyérmes lett, a szlovén Celjével pedig – amelyben 12 idényt töltött el – 2004-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Edzőként korábban az északmacedón Vardar női és férficsapatát is irányította, volt az orosz férfiválogatott szövetségi kapitánya, valamint a Rosztov-Don trénere is.

 

Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt a 94-es labdarúgó-vb bolgár sikercsapatának kapusa

Minden más foci
2 órája

Gyász: elhunyt az atléta, aki Tokióban mindhárom éremből nyert

Atlétika
2026.03.28. 18:06

Elhunyt Komáromy Ferenc, akinek 38 tanítványa nyert magyar bajnokságot

Tenisz
2026.03.21. 15:11

Gyász: elhunyt Chuck Norris fekete öves harcművész és színész

Egyéb egyéni
2026.03.20. 15:16

Gyász: elhunyt José Mourinho egykori kapusedzője

Minden más foci
2026.03.20. 13:00

Március 26-án vesznek végső búcsút Katona Andrástól

Vízilabda
2026.03.19. 19:20

Lapaj fent játszik tovább – Tóth Anita emlékezik Dávid Sándorra

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró

Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:16
Ezek is érdekelhetik