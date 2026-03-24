Óriási csavar után megkerült a Füchse Berlin ellopottnak hitt bajnoki serlege

2026.03.24. 15:52
null
A hatalmas ezüstserleg újra jó helyen és biztonságban van (Fotó: Getty Images)
férfi kézilabda lopás Bundesliga Füchse Berlin
A Füchse Berlin története során tavaly nyerte meg először a német férfi kézilabda-bajnokságot (Bundesliga), ám a történelmi diadalért járó trófeáról sokáig azt hitték, hogy ismeretlen tettesek ellopták, majd beolvasztották. Csakhogy tartogatott egy nagy csavart a történet: jó pár hónap után a kupa előkerült, méghozzá nem is akárhonnan – hát persze, hogy a német klub saját pincéjéből!

Mint emlékezetes, a berlini együttes tavaly nyáron története során először lett német bajnok, néhány hónappal később, novemberben azonban bejelentették, hogy a bajnoki címért járó serlegnek nyoma veszett a klub irodájából. Az ügyben nyomozás indult, mivel úgy vélték, hogy a kupát ellopták, erőszakos behatolásra utaló nyomokat azonban nem találtak a helyszíneléskor, így a feltételezések szerint a tettesek valószínűleg kulccsal juthattak be az épületbe.

Csaknem négy hónapot kellett rá várni, hogy jelentős fejlemény történjen az ügyben: a Reuters hírügynökség keddi beszámolója szerint ugyanis a hatalmas ezüsttál – egy óriási csavarral kiegészítve – előkerült, de nem idegen helyről, hanem a klub egyik raktárépületéből.

A klub szerint a tolvajok ellopták a trófeát az irodából, majd elrejtették abban a reményben, hogy később vissza tudjanak menni érte. Azonban a kiemelt médiafigyelem miatt pánikba estek, megijedtek, és inkább letettek eredeti szándékukról.

„A lebukás kockázata még a mestertolvajoknak is túl magasnak tűnt” – olvasható a Füchse Berlin közleményében.

A becses Bundesliga-trófea értéke egyébként 2014-ben nagyjából 12 ezer euró (4.6 millió forint) volt, és bár a klubnak felajánlották, hogy készítenek egy új kupát, erre végül nem lesz szükség.

 

férfi kézilabda lopás Bundesliga Füchse Berlin
