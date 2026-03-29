Női kézilabda El: négyes döntőben a címvédő Thüringer HC

2026.03.29. 19:55
Fotó: Facebook/Thüringer Handball Club
Faragó Luca Kuczora Csenge női kézilabda Európa-liga Thüringer HC Szabó Anna
A három magyar játékost foglalkoztató, címvédő német Thüringer HC a dán Nyköbing Falstert felülmúlva bejutott a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjébe..

Ismét ott lesz a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjében a Thüringer HC. A német csapat kedvező helyzetből várta a negyeddöntő vasárnapi visszavágóját, ugyanis egy hete 31–27-re nyert a dán Nyköbing Falster otthonában. A hazai mérkőzés nem sikerült olyan jól, az ellenfél az első félidőben 15–9-re, a másodikban pedig 25–21-re és 33–31-re is vezetett, végül azonban csak 37–36-ra győzött, így 67–64-es összesítéssel a THC  jutott tovább. Szabó Anna három, Faragó Luca egy góllal zárt, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge ezúttal nem talált be. 

Az elődöntőbe korábban a Mol Esztergom, a dán Viborg HK és a francia JDA Bourgogne Dijon jutott be. A négyes döntőt május 16–17-én rendezik, a helyszínt és a sorsolás időpontját várhatóan a jövő héten jelenti be az európai szövetség.

 

