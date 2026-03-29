Otthon is legyőzte a Mosonmagyaróvárt, újoncként négyes döntős az Esztergom a női kézilabda Európa-ligában



NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

MOL ESZTERGOM–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 32–27 (18–13)

Esztergom, 950 néző. V: Jakovljevics, Kovacsevics (szerbek).

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 4, Majoros K., Kisfaludy, Faragó Lea 4, HORVÁTH F. 4, Hajtai 2. Csere: HERCZEG L. (kapus), Ballai B. 1, Szucsánszki 1, JACQUES 7, Szmolek 2, Varga Emília 4 (2), Teplán, Ballai A. 1, Schatzl Natalie 2. Edző: Elek Gábor

MOSONMAGYARÓVÁR: ARENHART 1 – Falusi-Udvardi 1, Quist 2, Kukely A. 2, Wolfs 3, Háfra N. 1, STRANIGG 6 (3). Csere: Csatlós (kapus), TÓTH G. 10, Tyiskov-Helembai, Kazai 1, Molnár D. Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–0. 8. p.: 4–3. 11. p.: 6–6. 14. p.: 8–8. 23. p.: 14–9. 27. p.: 15–12. 32. p.: 20–14. 37. p.: 22–19. 44. p.: 25–20. 50. p.: 26–24. 58. p.: 31–25

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

Továbbjutott: az Esztergom, kettős győzelemmel (68–52-es gólkülönbséggel)

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Nagyon pontatlanok voltunk, lazábban kezeltük ezt a mérkőzést. A továbbjutásnak örülök, de azért mi többet tudunk annál, mint amit ezen a meccsen mutattunk. Emésztgetem még annak a gondolatát, hogy bejutottunk a négyes döntőbe, nagyon nagy meglepetés számomra, hogy így meneteltünk.

Stranigg Ferenc: – Az előzetesen meghatározott részfeladatokat szépen megvalósították a lányok a mérkőzésen, a fő vonal ezúttal az volt, hogy a védők és a kapus közötti kapcsolatot erősítsük, ezt megvalósítottuk. Végigküzdöttük az egész találkozót, jó mérkőzést tudtunk játszani, amelyből építkezhetünk a jövőben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ünnepre készültek Esztergomban, a női kézicsapatot ugyanis egyetlen lépés választotta el attól, hogy a négy közé jusson az Európa-ligában, ráadásul Faragó Leáék a mosonmagyaróváriak elleni odavágón elért 36–25-ös sikernek köszönhetően kifejezetten kedvező helyzetből várták a visszavágót. A felek múlt szerdán a bajnokságban is összecsaptak, akkor 14 góllal nyertek idegenben az esztergomiak.

Hazai szélsőgólokkal indult a mérkőzés, balról Hajtai Vanessza, jobbról Kovács Anett talált be, míg Bukovszky Anna kapuját csaknem hat perc után vették be, ekkor már 4–0-ra vezetett az Esztergom. Éledeztek a vendégek, Bárbara Arenhart megcsillogtatta erényeit a kapuban, és elöl is jöttek a gólok. A sérülése után visszatérő Tóth Gabriella szép passzal játszotta meg az óvári beállót, Pipy Wolfs elegáns ejtéssel egalizált. Sőt, a vezetést is megszerezhette volna az Óvár, de Bukovszky bravúrosan védte Tóth ziccerét.

Horváth Fanni és a francia válogatott keretébe bekerült Jacques Emma vezetésével állította vissza négygólos előnyét az Esztergom. A vendégek legaktívabb játékosa, Tóth ugyan többször túljárt a hazai védők eszén, Varga Emília dudaszóra esett találatának köszönhetően 18–13-as hazai vezetéssel mehettek szünetre a felek.

Tóth Gabriella visszatérése sokat lendített az MKC játékán (Fotó: Török Attila)

A második félidő elején is Tóth tűnt ki leginkább a mosonmagyaróváriak közül, az irányító hetedik találatával háromra csökkent a különbség, pedig a 33. percben még 21–15-re vezettek az esztergomiak. Olykor már fülsiketítően zúgtak a dudák és kürtök az arénában, a hazai közönség a félidő felére megnyugodhatott, visszaállt ugyanis az ötgólos különbség.

A továbbjutás kérdése már jóval korábban eldőlt, ám a mosonmagyaróvári csapat hozzáállását dicséri, hogy amennyire csak ereje engedte, igyekezett szorossá tenni az összecsapást. Az 50. percben Stranigg Zsófia találatával kettőre csökkent az esztergomi előny, sőt lehetett volna belőle egy, ám a Bukovszkyt váltó Herczeg Lili kivédte Molnár Dorottya ziccerét.

A hajrát megnyomták a hazaiak, akik 32–27-re nyertek, így kettős győzelemmel jutottak tovább. A két éve még NB I/B-s esztergomiak május 16–17-én az Európa-liga négyes döntőjében szerepelhetnek. Legutóbb 2021-ben vett részt magyar együttes a final fourban, a Siófok akkor második lett.