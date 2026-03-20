Lukács Péter: A szegedi lehetőség tökéletes a szintlépéshez, segíti a fejlődésemet

Idén januárban tagja volt a tizedikként záró magyar csapatnak a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Miként tekint vissza erre a tornára?

Boldogsággal töltött el, hogy a csapat tagja lehettem és részt vehettem életem első felnőttvilágversenyén, szóval ez mindenképpen pozitív élmény – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Lukács Péter. – Ebben az egy hónapban nagyon sok jó tapasztalatot szereztem, és abban bízom, hogy a következő világbajnokságon is számítanak rám, és kicsivel több szerephez jutok.

Fiatalon került Norvégiába még 2023 nyarán. Miben fejlődött leginkább?

A korábbi csapatomnál, Veszprémben spanyol szisztémát játszott a csapat. Az Elverumnál skandináv rendszerben kézilabdázunk, rengeteg az egy az egy elleni szituáció, ezáltal úgy gondolom, hogy ebben rengeteget léptem előre. Emellett mentálisan is sokat fejlődtem.

Huszonegy évesen vágott neki a légiós­életnek, messze Magyar­országtól. Mennyire félt ettől a jelentős váltástól?

Természetesen izgatott voltam, nem tudtam, mi vár rám. Próbáltam azokkal a magyar kézilabdázókkal beszélgetni, akik már korábban kint játszottak. Rengeteg pozitívumot halottam az Elverumról, szóval valamilyen szinten azért biztos helyre mentem ki, ahol már több csapattársam, ismerősöm szerzett kellemes tapasztalatokat, és mindenképpen nagy lépést jelentett a karrieremben.

A listavezető Elverum múlt vasárnap a rivális Kolstad ellen vívott hazai rangadót, amelyen a vendégek 26–24-re nyertek, így két pontra csökkent az előny. Hogyan látja a bajnoki esélyeket?

A Kolstad elleni derbik mindig kemény csatákat hoznak. A bajnokság alapszakaszából még három forduló maradt, ha megnyerjük a hátralévő három meccsünket, biztosan mi végzünk az élen. Ami azért fontos nekünk, mert ezzel egyúttal megszereznénk az indulási jogot az Európa-liga következő idényében. A rájátszásban szeretnénk eljutni a döntőig, és ott akár a Kolstad, akár egy másik csapat ellen győzni.

Az El aktuális évadában is versenyben vannak még, ebben a sorozatban a kvalifikációt is beleszámítva 67 góllal segítette együttesét. Elégedett az eddigi szerepléssel?

Már azzal nagyon elégedettek vagyunk, hogy a nyolcaddöntőig eljutottunk. Alapvetően azzal a céllal vágtunk neki, hogy a csoportkörből jussunk tovább, ez sikerült. A középdöntőben erős ellenfelekkel találkoztunk, de innen is továbbléptünk. Most már mondhatjuk, hogy innentől örömjáték következik. A Montpellier-vel találkozunk, amelyet magasabban rangsorolnak, mint minket, de úgy vélem, minden lehetőség megvan, hogy sikerrel vegyük ezt az akadályt is.

Nemrég jelentették be, hogy nyártól hazatér Magyarországra. Miért éppen Szegeden folytatja?

A szegediek már tavaly augusztusban megkerestek, jelezték, hogy figyelemmel követték az addigi elverumi idényeimet, és nagyon meg voltak elégedve a játékommal. Úgy vélem, ez nagyon jó lehetőség, tökéletes a szintlépéshez, amely a fejlődésemet segíti. Magasabb szinten kézilabdázhatok, magasabban rangsorolt játékosokkal, és nagy célokért küzdhetek Szegeden. Örülök, hogy igényt tartottak rám, és meg tudtunk állapodni.

Melyek ezek a nagy célok?

Amit csak lehet a hazai porondon, azt meg is nyernénk: az alapszakaszt, a bajnokságot és a kupát is. Ami a Bajnokok Ligáját illeti, a Szegednek mindig is az a vágya, hogy eljusson a négyes döntőig.

Visszatérve a jelenbe és a válogatotthoz: szombaton az olaszok ellen játszanak felkészülési mérkőzést. Milyen találkozóra számít?

Ez tökéletes lehetőség a felkészülésre, hogy májusban a világbajnoki selejtezőn, vélhetően a szerbek ellen összpontosítva és a rendszert tökéletesen elsajátítva kézilabdázzunk. Az olaszok ellen kissé nehéz játszani, mert egy másik játékrendszert használnak, három-hármat védekeznek és négy lövővel támadnak. Ez némi ráhangolódást igényel, de összességében jó meccsre számítok, amelyet természetesen szeretnénk megnyerni.