Két szegedi játékos is Horvátországba igazol – hivatalos

A Zagreb kézilabdacsapat két új igazolást is bejelentett a hivatalos oldalán, mindketten a Szegedtől érkeznek. A szerb Jovica Nikolics és az orosz Gleb Kalaras is az idény végeztével nyáron igazol a horvátokhoz.

Nikolics novemberben érkezett a szegedhez, hogy pótolja a sérült Magnus Abelvik Rödöt a jobbátlövő poszton. A 24 éves játékos pályafutását Újvidéken kezdte, a Vojvodina együttesében szerepelt, majd a német HSG Wetzlar keretében is megmutatta magát: a Bundesligában 22 mérkőzésen 50 gólt szerzett. Emellett már fiatalon, 17 évesen bemutatkozott hazája A-válogatottjában. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező klub játékosa lehetek, mint a Zágráb. A Pick Szegednél eltöltött időszak után ezt karrierem új, nagy lépésének tekintem, és alig várom a kihívásokat. Miután Damir Bicsanics sportigazgató bemutatta a klub jövőbeli terveit és a projektet, nem volt nehéz döntést hoznom. Biztos vagyok benne, hogy a klubban mindenki áttörést szeretne elérni Európában a következő idényben, és ez valahol az elsődleges célom is. Hogy a Zágráb a legmagasabb szinten is versenyképes legyen. Két hazai trófeát nyerni szintén olyan dolog, amit szeretnék elérni a Zágrábbal, és őszintén várom a következő idény” – idézi a zágrábi klubhonlap Nikolicsot, aki kétéves szerződést írt alá.

A két méter öt centiméter magas Gleb Kalaras, az orosz Szentpétervár csapatával szerepelt először a nemzetközi porondon. A 2015 és 2017 közötti időszakot az ukrán Zaporizzsjában töltötte, majd a német Magdeburgba igazolt. Egy évad után az északmacedón Vardar Szkopjéban folytatta. Az első idényében tagja volt a BL-győztes csapatnak akkor, amikor a Vardar éppen a Szegedet búcsúztatta a legjobb nyolc között. Egészen 2021-ig szerepelt a szkopjei csapatban, majd visszatért Németországba, előbb a Balingen, majd a Melsungen játékosa lett. Jelenlegi mestere Roberto García Parrondo, akivel a Szeged 2014-ben EHF-kupát nyert. Kalaras az orosz válogatottban eddig 68 meccsen szerepelt és 117 gólt szerzett.

„Nagyon örülök, hogy aláírtam a Zágrábhoz. Jól ismerem a klubot, sokszor játszottam már ellenük a SEHA-ligában és a Bajnokok Ligájában. Tetszik a győztes mentalitás, és már biztos, hogy a következő idényben is a Bajnokok Ligájában fogunk játszani. A cél egyértelmű: két hazai trófea megszerzése és a lehető legjobb helyezés az európai porondon” – fogalmazott a szintén kétéves kontraktust aláíró Kalaras.



