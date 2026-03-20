„Győzelemmel ér fel ez a döntetlen” – Per Johansson az FTC ellen rangadó után

„Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok” – ezzel a rigmussal ünnepelt a győri tábor az Elek Gyula Arénában a szerdai rangadót követően. A győriek 2019 decembere óta tartó fővárosi nyeretlensége nem szakadt meg, ugyanakkor Darja Dmitrijeva értékesített időn túli hétméteressel tett azért, hogy az FTC megőrizze 2020 februárja óta tartó hazai veretlenségét (akkor egyébként a siófokiak győztek a Népligetben). A bajnoki cím sorsa is eldőlt lényegében, az egy meccsel egyelőre többet játszó győriek négy ponttal vezetnek, és ha esetleg botlanak is májusban Debrecenben, az egymás elleni mérleg az ETO-nak kedvez.

A tíz góllal záró orosz irányító mellett Simon Petra is kiemelkedett a hazai együttesből, hétszer talált be.

„Már a kezdésünkön látszott, mennyire felhevülten álltunk bele ebbe a mérkőzésbe, meg akartuk mutatni, hogy hazai pályán tudunk nyerni az ETO ellen. Sajnos nem sikerült, apróságokon múlott, nyilván másképp alakult volna, ha kivédekezzük az utolsó győri támadást és utána megszerezzük a győztes gólt. Büszke lehetek a csapatra, nagyon küzdöttünk, akkor sem adtuk fel, amikor ellenfelünk a második félidő közepén átvette a vezetést, ebből kell tanulnunk” – mondta a Nemzeti Sportnak.

„Ami a saját teljesítményemet illeti, hullámzóan játszottam, stabilan és agresszívan védekeztem, támadásban még tudnék fejlődni. A végére kissé elfogytam, nyilván az utolsó másodpercig tolni kellett, az ilyen minőségű mérkőzés eléggé fárasztó” – tette hozzá az irányító.

Az orosz Dmitrijeva az idény végén távozik a Ferencvárostól, most játszott utoljára hazai pályán a Győr ellen. „Nagyon érdekes, elsősorban a szurkolók miatt, mert mindig őrült hangulat van, amikor a Győr és a Fradi játszik, függetlenül attól, hogy itt vagy Győrben. Itt kényelmesebb, mert kisebb a pálya, és itt érezni milyen az igazi Fradi-hangulat.” Emily Vogel sérülése miatt nehéz volt a mérkőzés a Fradinak, ennek kapcsán is megszólalt az orosz irányító. „Nagyon nehéz volt, de jól teljesítettünk ebben az időszakban, amikor volt egy kis sérülés.” Egygólos győri vezetésnél időn túli heteshez jutott az FTC, amelyhez Dmitrijeva vállalt el. „Azt gondoltam oké, semmi baj. Amikor ilyen a helyzet, szerintem megpróbálsz nem gondolni semmire, csak arra, hogy hova fogod lőni.” Dmitrijeva az elkövetkezendő időszakra is előre tekintett. „Menjünk lépésről lépésre. Először Dortmund Németországban, aztán még egy bajnoki mérkőzés, utána jön a visszavágó. Korábban voltam már a BL-ben a négyes döntőben a CSZKA Moszkvával, de a Fradival még nem, ezen szeretnék változtatni.” Darja Dmitrijeva, az FTC irányítója az NS-nek

Ahogy Simon is említette, a hazaiak nagyon jól kezdték a mérkőzést, 4–0-ra vezettek, sőt ha Hársfalvi Júlia egy kicsit pontosabb, lehetett volna öt is az FTC előnye. A győriek svéd mestere, Per Johansson viszont nem esett kétségbe.

„Nem aggódtam a kezdés miatt, öt perc után semmi sem dőlt még el, látszott, hogy az FTC jól felkészült, mi meg eleinte kerestük a helyünket, de utána is számos technikai hibát követtünk el – csak az első fél­időben tízet, ami tőlünk nagyon sok. Amikor Kristina Jörgensen az utolsó támadásunkból betalált, biztossá vált, hogy nem kapunk ki, és ezen a meccsen ez volt nekünk a legfontosabb. Győzelemmel ér fel ez a döntetlen, hiszen nehéz hónap áll mögöttünk, sokan hiányoztak a csapatunkból, ugyanakkor nagyon harcoltunk ezúttal is. Simon és Dmitrijeva is odaadóan küzdött a hazaiak részéről, a Fradi kilenc hétméterest végezhetett el, mi egyet… De azt gondolom, a játékvezetők kihozták magukból a maximumot, a magam részéről igyekeztem segíteni a munkájukat, az ilyen meccseken tudnak ők is fejlődni” – vélekedett a tréner.

A felek legközelebb május 2-án a Török Bódog Női Magyar Kupa elődöntőjében találkoznak, esetleg a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, de ehhez az FTC-nek először a Dortmundot kell legyőznie a márciusi párharcban, a negyeddöntőben a Metz következik, amelyben az ETO a Debrecen–Odense csata győztesével találkozik.

Nagyon örültünk ennek az egy pontnak, fontos számunkra. A végén ugyan mi álltunk közelebb a győzelemhez, de így sem lehetek csalódott, hatalmasat küzdöttünk az egész mérkőzésen, a második félidőre összeállt a védekezésünk. Az első játékrészben a támadójátékunk még nem működött igazán, de ebben is javultunk a szünet után. Csapatként küzdöttünk, mindenki hozzátette a magáét, én is inkább a második félórában teljesítettem jobban. Dione HOUSHEER, a Győr jobbátlövője

KÉZILABDA

NŐI NB I, 18. FORDULÓ

FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 28–28 (14–11)

Elek Gyula Aréna, 1200 néző. V: Dáné, Marton Zs.

FTC: Glauser – Malestein 2, Klujber 3, SIMON P. 7 (3), INGSTAD 2, Vogel, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 2, Bordás, DMITRIJEVA 10 (5), Márton G. 1, Cvijics. Edző: Jesper Jensen

GYŐR: Sako – HOVDEN 5, HOUSHEER 6, Dulfer 1, Breistöl 1, De Paula 4, Van Wetering 4. Csere: Szemerey (kapus), K. JÖRGENSEN 4, Dahl, V. Kristansen 1, Stanko, Fodor Cs. 2. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 4. p.: 4–0. 8. p.: 5–4. 16. p.: 9–5. 19. p.: 9–8. 27. p.: 12–10. 36. p.: 18–14. 42. p.: 18–17. 47. p.: 20–21. 51. p.: 23–23. 57. p.: 25–27

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 9/8, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Nem vagyok boldog az eredménnyel, de azzal, ahogyan a sérültjeink hiányában játszottunk, annál inkább. Ezen a meccsen Emily Vogelt is elveszítettük tíz perc után, Darja Dmitrijevának és Simon Petrának kellett megoldania a meccset, minden energiájukat beleadták.

Per Johansson: – Az első félidőben a Fradi jobban megoldotta a védekezését, miközben több technikai hibánk is volt. Örültem neki, hogy a szünetben csak mínusz három volt a hátrány. A második félidőben többet kontráztunk, a három cserénk ellenére sem szenvedtünk. Győzelemmel felérő döntetlen ez a szerdai.