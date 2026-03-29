Európai kézilabdaligák: hat magyar gól a spanyol női bajnokságban

A liga honlapja szerint Ogonovszky csapata, a címvédő és listavezető Super Amara Bera Bera otthon 31–25-re nyert a Replasa Beti-Onak ellen. Zsembery együttese, a BM Porrino 22–19-es sikerrel távozott a ZPC Lanzarote otthonából.

A spanyol férfibajnokságban Décsi Gábornak három védése volt a Bada Huescában, amely otthon 31–27-re kikapott az Ángel Ximénez Puente Geniltől. A szezon végén távozó csapatkapitány, Szabó Laura egy gólt lőtt a BSV Sachsen Zwickauban, amely otthon 28–25-re nyert az SU Neckarsulm ellen a német élvonalban, így még a rájátszásba jutásra is maradt esélye.