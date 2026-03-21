Ami működik az olaszok ellen, működhet a szerbek ellen is

Közeli tapasztalatunk lehet Olaszországról, hiszen a januári férfi kézilabda Európa-bajnokságon a második csoportmeccsen találkoztunk vele, és bár papíron mi voltunk az esélyesek, nem vettük félvállról az összecsapást, magabiztos játékkal nyertünk is 32–26-ra, és azzal a két ponttal tettük biztossá a továbbjutásunkat a középdöntőbe.

Az olaszok Kristianstadban a lelkesedésükkel tudtak meccsben maradni egészen a hajráig, Domenico Ebner nagyszerűen védett, támadásban pedig Marco Mengonra és Simone Mengonra kellett különösen figyelnünk, de általában elmondható, hogy nem találták a remek védekezésünk ellenszerét, és sokszor tanácstalanul passzolgattak egészen passzív játékig a fal előtt.

„Szombaton hasonló meccsre számítok az olaszok ellen, mint a januári Európa-bajnokságon – fogalmazott a telki edzőtáborban Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Talán annyival nehezebb lesz, hogy az ellenfél most nem lesz annyira fáradt, mint akkor, két nappal egy másik meccs után. A stílusukról annyit, hogy sokat egy egyeznek, a védelemben pedig igyekeznek nyomás alatt tartani a támadókat, ami még jól is jöhet nekünk, hiszen a várható vébéselejtezős ellenfelünknek, Szerbiának is sok ilyen stílusban támadó és védekező játékosa van.”

A magyar kapitány ezúttal is tud majd kísérletezni, mert sérülés miatt nem lesz ott Tatabányán két alapembere, a beálló Bánhidi Bence és a balátlövő Szita Zoltán, aki ráadásul a védelemben is kulcsszerepet játszik. Rosta Miklós mellett ezúttal a francia ligában edződő Szűcs Bencével számolhat Chema Rodríguez beállóként.

KÉZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!