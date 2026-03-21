A dunaszerdahelyi Élő Beatrix 11 gólt dobott

R. P.R. P.
2026.03.21. 22:18
Élő Beatrix (Fotó: Facebook/HC DAC Dunajská Streda - HC DAC Dunaszerdahely
Élő Beatrix 11 góllal járult hozzá a már biztosan bajnok Dunaszerdahely 39–22-es győzelméhez a TJ Sokol Poruba otthonában a szlovák-cseh közös női kézilabda-bajnokság, a MOL Extraliga szombati játéknapján.

 

A cseh szövetség honlapja szerint a korábbi utánpótlás-válogatott jobbátlövő – aki régebben a Győrt, a Mosonmagyaróvárt és az osztrák Hypo Niederösterreich együttesét is erősítette – szezoncsúcsot ért el, és már 67 találatnál jár. Debre Viktor vezetőedző csapatában Molnár Korinna öt, Farkas Júlia három, Pénzes Mónika és Bánfai Kíra két-két góllal zárt.

Papp Nikoletta két góljával a CS Minaur Baia Mare házigazdaként 25–23-ra nyert a CSM Targu Jiu ellen a román női bajnokságban. Kácsor Gréta ötször talált be a CSM Slatinában, amely otthon 30–29-re verte a kiesőhelyen álló CS HC Zalaut.

Zsembery Viktória öt góljával a BM Porrino otthon 29–20-ra győzte le a CBM Morvedrét – amelyben Török Lilly egyszer volt eredményes – a spanyol női bajnokságban. Ogonovszky Eszter két találattal zárt a címvédő Super Amara Bera Berában, amely 30–21-re nyert a Cicar Lanzarote otthonában.

A junior világbajnok Suba Sára hat védéssel zárt a TuS Metzingenben, amely 38–28-ra kikapott az SU Neckarsulm otthonában a német női élvonalban.

(MTI)

 

kézilabda Élő Beatrix Dunaszerdahely
