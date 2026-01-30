Az érem két oldala: mennyit ér ez a 10. hely a férfi kézilabda Eb-n?

Két oldala van az éremnek, ha a magyar férfi kézilabda-válogatott szereplését vizsgáljuk az Európa-bajnokságon. Egyrészről a számokból kiindulva mondhatjuk, hogy a tizedik hely csalódás, hiszen nem sikerült elérni a kitűzött célt, a legjobb nyolcba kerülést. A másik oldalról mondhatjuk azt is, hogy végig kiegyensúlyozottan szerepeltünk, a vesztes meccseken kevés góllal maradtunk alul, ráadásul két olyan csapat ellen is voltak reális győzelmi esélyeink (Izland, Horvátország), amely ott van a torna legjobb négy csapata között. Svédország ellen egyértelműen téves bírói döntés miatt szereztünk csak egy pontot a kettő helyett, a csoportkörben az izlandiak pedig úgy örültek a magyar válogatott legyőzésének Kristianstadban, hogy örömtáncot jártak a pályán.

„Szerintem örülnünk kell, hogy minden mérkőzésünkön versenyképesek voltunk, sőt, esélyünk volt megnyerni valamennyit. Szerintem ezen a tornán nem állt mellénk a szerencse sem, amikor néhány utolsó perces akcióval vagy döntéssel esetleg jó irányban változhatott volna a helyzet, de így alakult. Izland ellen majdnem nyertünk, akárcsak Horvátország ellen, márpedig ezek a csapatok papíron erősebbek nálunk, és ott vannak az elődöntőben. Svédországgal ikszeltünk és Svájc ellen, ha egy kicsit több időnk van, nyertünk volna. Ma már egy kis szerencsére is szükség van ahhoz, hogy több pontot szerezzünk, de ilyen erős mezőnyben éppen ez a lényeg” – világított rá a tizedik hely értékére Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Ha összességében vizsgáljuk, éppen emiatt a kettősség miatt nem volt rossz ez az Európa-bajnokság, de természetesen nem tekinthető jónak sem, hiszen végeredményben nem az számít, kivel tudunk ki-ki meccset játszani, hanem hogy hány mérkőzést nyertünk. A szurkolók nagy része kiváltképp így tudja csak nézni a történteket.

És amellett, hogy pariban voltunk a legjobbakkal, ne feledjünk el olyan egyéb Eb-mérkőzéseket és eredményeket, mint a Dánia–Portugália (29–31), a Svájc–Izland (38–38), az Izland–Svédország (35–27), vagy a Németország–Franciaország (38–34), a címvédő franciák ráadásul csak a hetedik helyen végeztek. Ezek mind arra világítanak rá, hogy a miénknél magasabban jegyzett csapatok is jócskán megizzadtak. Ezek az eredmények a mezőny és az Európa-bajnokság erejét mutatják.

Chema Rodríguez (balra) és segítője, Miguel Velasco nem lehet maradéktalanul elégedett a 10. hellyel (Fotó: Szabó Miklós)

Erősségeink nekünk is voltak, a védelmünk az egyik legjobb volt a mezőnyben, ha a meccsenkénti kapott gólok átlagát nézzük (27.7). A kivétel nélkül az Ilic–Ligetvári–Sipos–Szita belső négyessel felálló védelmünk egyébként egy fejlődési ív csúcsa, legalábbis egyelőre. A hátsó falunk ugyanis tornánként egyre jobb és hatékonyabb volt, most inkább támadásban voltak problémáink, nehezen ment a gólszerzés, ami hibákkal járt, így aztán több védekezésre kényszerültünk.

„Büszke vagyok a csapatra, mert az akarattal nem volt gond, a srácok harcoltak minden mérkőzésen az utolsó percig. Fantasztikus Európa-bajnokság volt – összegzett a szövetségi kapitány. – Szerintem mindenki, Pergel Andrej, Bodó Ricsi, és Ónodi-Jánoskúti Máté is jól illeszkedik ebbe a védelembe, így a belső posztokon már változatosabbak lehetünk, mert akár Szita Zoltánt is beállíthatjuk védekezni középre, hogy Sipos Adrián vagy Ligetvári Patrik szusszanhasson egyet. Határozottan fejlődünk, és remélem, ez elég lesz ahhoz, hogy egy napon valami nagyszerűt alkossunk.”

A tréner szerint az utolsó középdöntős meccsen, a horvátok ellen kicsit elfáradtunk a második félidő végére, és azért nem tudtunk élni az esélyeinkkel, mert nem voltunk már elég élesek, nem gondolkodtunk olyan tisztán, mint a szünet előtt. Olyan figurákat kezdtünk el játszani, amelyekre nem is készültünk, mintha elfelejtettük volna a meccstervet vagy a figyelemetlenség miatt eltértünk volna tőle.

Az irányító Fazekas Gergő rengeteget volt a pályán, fáradhatatlanul szervezte a támadásokat. Vagy ott van Ilic Zoran, aki a betegség miatt kidőlt Ónodi-Jánoskúti Máté távollétében egyedüli jobbátlövőként játszotta le az utolsó két mérkőzést. A kapitány szerint a horvátok ellen azért is próbálkoztunk időnként a hét a hat elleni játékkal, hogy ne fáradjanak el a kulcsjátékosok annyira, és anélkül tudjanak döntéseket hozni, hogy túl sokat harcolnának az ellenféllel. És volt is esélyünk megnyerni a mérkőzést.

„Rosta Mikivel nagyon elégedett vagyok, remekül helytállt ezen az Európa-bajnokságon, megmutatta mindenkinek, hogy ha Bánhidi Bence a világ legjobb beállója, akkor Rosta Miklós minden bizonnyal a második – emelte ki a Dinamo Bucuresti beállóját Chema Rodríguez. – Mindenkinek bizonyította, hogy fantasztikus játékos a posztján, remekül dolgozott, pedig szinte az összes mérkőzésen hatvan percig a pályán volt.”

Nem volt kint az Eb-n legnagyobb klasszisunk, Bánhidi Bence, Lékai Máté visszavonulásával pedig egy korszak végleg lezárult. Ennek fényében is érdemes megítélni a tizedik hely értékét, nem feltétlenül kell örülni neki, elég csak a helyén kezelni.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT TAGJAINAK ÉRTÉKELÉSE AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG UTÁN

KAPUSOK

BARTUCZ László: 6



Nyilván a melsungeni fél idény is sokat segített abban, hogy Palasics Kristóffal nagyszerű párost alkossanak, jól kiegészítik egymást. Bartucz pedig most is bizonyította, hogy ott a helye a válogatottban, ha elkapja a fonalat, védéseivel akár meccseket tud eldönteni.

Védés/lövés: 15/53 (28%)

Játékidő: 58:39

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.40

PALASICS Kristóf: 7



Ezúttal is bebizonyosodott, hogy az elmúlt években érett kapussá vált, a Bundesligában fizikailag és mentálisan is tovább erősödött. Nagy erénye, hogy egy stabil szintet mindig tud hozni, de bármikor képes a bravúrokra, és remekül együtt tud működni a védelemmel.

Védés/lövés: 62/206 (30%)

Játékidő: 5:06:05

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.64

JOBBSZÉLSŐK

IMRE Bence: 8



A magyar válogatott házi gólkirályaként újabb kiváló tornát hozott le, már bőven nem a „tehetséges fiatal játékos” kategóriába tartozik, hanem stabil pont a jobb szélen. Nemcsak a heteseket bízzák rá, de a támadásainkat sokszor fejezzük be az ő posztján – nem véletlenül.

Gól/lövés: 46/57 (81%)

Gólpassz/eladott labda: 1/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 5/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 4:09:07

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.18

RODRÍGUEZ Pedro: 5



Beugrott, ott volt, ha kellett, védekezésben még mindig jól tud zavarót játszani, de ezúttal már kicsit a háttérben maradt, keveset volt pályán és keveset is próbálkozott, az utóbbi években megszokotthoz képest kevésbé tudott segíteni a csapatnak.

Gól/lövés: 4/7 (57%)

Gólpassz/eladott labda: –/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: –/–

Kiállítás: –

Játékidő: 1:19:15

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.49

JOBBÁTLÖVŐK

ILIC Zoran: 6



Bár a lengyel Plockban kevesebb játékidőt kap, a válogatottban kulcsszerep hárul rá, de időbe telt, míg felvette a tempót. A védelemben rengeteget és hasznosan dolgozott, támadásban viszont több kell, ezt ő is tudja. Az utolsó két meccsen egyedül állt helyt a posztján.

Gól/lövés: 21/42 (50%)

Gólpassz/eladott labda: 16/6

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 5/2

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 4:44:42

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.31

ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté: 6



A védelemben a kezdetektől biztatóan mozgott, és kezdett belejönni a támadásokba is, amikor betegsége miatt kiesett az utolsó két találkozóról. Ilic Zorannal együtt hosszabb távon megoldhatják a jobbátlövő posztját, de neki is többet kell lőnie, mert szükség van az átlövésgólokra.

Gól/lövés: 10/15 (67%)

Gólpassz/eladott labda: 13/2

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/1

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 1:54:39

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.96

IRÁNYÍTÓK

FAZEKAS Gergő: 7



Rutinosnak számít, ezúttal is rengeteget robotolt, már alapjaiban határozza meg a magyar válogatott támadójátékát. Lendületesen és bátran ment bele a darálóba, ami miatt sokat is kapott, hibái elsősorban abból adódtak, hogy semmilyen helyzetben sem fél próbálkozni.

Gól/lövés: 23/34 (68%)

Gólpassz/eladott labda: 26/14

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 4/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 4:21:31

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.67

HANUSZ Egon: 6



Remekül helyettesíti Fazekas Gergőt, és amikor pályára lép, mindig lendületet hoz, hatékonyan épít a gyorsaságára és robbanékonyságára. Ő sem kíméli magát, ha neki kell menni az ellenfél védőfalának, de az eladott labdákra jobban kell figyelnie.

Gól/lövés: 7/10 (70%)

Gólpassz/eladott labda: 5/7

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: –

Játékidő: 1:39:38

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.74

BEÁLLÓK

ROSTA Miklós: 8



Jól pótolta Bánhidi Bencét, és kicsit ki is lépett az árnyékából. A kapitánynak tudnia kellett, hogy egyedül is meg tudja-e oldani a posztot, ha kell. Kiderült, hogy meg tudja. Gólerős volt a játéka, a rivális védőfalában bárki ellen felvette a kesztyűt, tudott váratlant húzni.

Gól/lövés: 29/41 (71%)

Gólpassz/eladott labda: 10/1

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 3:21:23

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.26

SIPOS Adrián: 8



A védelem fáradhatatlan és elnyűhetetlen oszlopaként rengeteget melózik, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a hatos falunk az egyik legstabilabb a mezőnyben. A világ egyik legjobb védőjátékosaként mindig ott volt, ahol kellett, és csapatkapitányként is megállta a helyét.

Gól/lövés: 2/6 (33%)

Gólpassz/eladott labda: 1/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/12

Kiállítás: 18 perc

Játékidő: 4:01:29

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.16

BALÁTLÖVŐK

BODÓ Richárd: 6



Bár szegedi klubjánál nem játszik annyit, a válogatottban bátran vállalkozott, nagyszerűen szállt be a meccsekbe, és végre jöttek a védhetetlen Bodó Ricsi-bombák is. Gyenge lövőszázaléka inkább abból jött, hogy gyakran neki kellett elvállalnia a lövéseket passzívnál, nehéz helyzetben.

Gól/lövés: 16/32 (50%)

Gólpassz/eladott labda: 8/2

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 4 perc

Játékidő: 1:54:55

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.57

LIGETVÁRI Patrik: 8



Amit Sipos Adriánnal a védelem közepén ezen az Eb-n (is) művelt, arról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, a kettősük legtöbbször megtörhetetlennek tűnt. Elképesztő teherbírása és lábmunkája van, ezúttal pedig azt is bizonyította, hogy ha kell, nem akármilyen gólokat tud szerezni.

Gól/lövés: 6/7 (86%)

Gólpassz/eladott labda: 2/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 2/6

Kiállítás: 6 perc

Játékidő: 3:50:29

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.23

PERGEL Andrej: 5



Első világversenye volt, akadtak biztató megmozdulásai, téthelyzetben is elbírta a terhet, bár egyelőre látszik, hogy óvatos, és a lövései is pontatlanok voltak, de debütálásnak már csak azért is jó volt az Eb, mert ő is érezhette, hogy a kapitány bízik benne.

Gól/lövés: 4/11 (36%)

Gólpassz/eladott labda: 4/1

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 1:32:52

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.62

SZITA Zoltán: 6



A védelemben megint hatalmas munkát végzett, alapember, a magyar fal szinte már elképzelhetetlen nélküle, de a támadójátéka hagyott kívánnivalót maga után, a magyar válogatott első számú balátlövőjétől több gólt és pontosabb lövéseket várunk. Márpedig kellenek a gólok, ez most is bebizonyosodott.

Gól/lövés: 16/33 (48%)

Gólpassz/eladott labda: 19/6

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/1

Kiállítás: –

Játékidő: 3:49:39

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.05

BALSZÉLSŐK

BÓKA Bendegúz: 5



Az elmúlt években a magyar válogatott egyik legmegbízhatóbb, legpontosabb lövőjátékosa volt, de ezúttal nem ment neki annyira a helyzetkihasználás, a szokásosnál többet hibázott. Reméljük, ez csak egyszeri volt nála, és jönnek a pontos Bóka-gólok, a szélek egyre nagyobb szerepet kapnak.

Gól/lövés: 14/25 (56%)

Gólpassz/eladott labda: 2/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 2/–

Kiállítás: 2 perc

Játékidő: 4:22:28

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.04

KRAKOVSZKI Bence: 5



Nem volt igazán jó világversenye neki sem, nem tudott friss lendületet hozni a bal szélen, ha beállt, kicsit észrevétlen maradt a mezőnyben. A Bóka, Krakovszki duónak mindenképpen hatékonyabbnak kell lennie, tőle is több gól kell, ezen az Eb-n nem volt erős a bal szárny.

Gól/lövés: 3/5 (60%)

Gólpassz/eladott labda: –/–

Labdaszerzés/blokkolt lövés: 1/–

Kiállítás: –

Játékidő: 1:00:14

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.45

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

Chema RODRÍGUEZ: 6

Mindig pozitív kisugárzása nagyon jó hatással van a csapatra, és óriási szerepe van abban, hogy a gárda minden meccsen újult erővel tud kimenni a pályára. Továbbra is látszik, nagyon jól fel tudja készíteni a játékosait az ellenfelekből, határozott, tudja, milyen taktikával lehet nyerni egy nálunk erősebb csapat ellen is, ugyanakkor néha túlságosan ragaszkodik bizonyos taktikai elemekhez. Remekül kommunikál, a csapat és a kapitány egysége továbbra is nagyon erős, még mindig ugyanazt a lelkesedést és lendületet lehet érezni rajta, mint hat éve. A csapat a tizedik helyen végzett, volt már jobb világversenye, ugyanakkor a válogatott kiegyensúlyozott teljesítményében óriási érdemei vannak, és abban is, hogy most igazán rossz meccsünk nem is volt, csak egy rossz félidőnk Svájc ellen.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.29