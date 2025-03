Agócs Valéria szenvedélye megmaradt

Pénteken tölti be hetvenedik életévét Agócs Valéria, világbajnoki ezüst­érmes kézilabdázó. A balszélső a Ferencvárosban kezdte játékos-pályafutását, majd húszévesen a Bp. Spartacusba igazolt, ahol 1982-ig szerepelt, onnan a Vasas SC-hez vezetett az útja, amelyben 1987-es visszavonulásáig játszott. Olyan neves edzőkkel dolgozott együtt, mint például Elek Gyula, Fleck Ottó, Mocsai Lajos vagy Csík

János.

Négyszer nyert magyar bajnokságot és háromszor kupát, a Spartacus színeiben KEK-győztes és KEK-döntős, a Vasassal az IHF-kupában menetelt a fináléig. A válogatottban 1978 októberében az NDK ellen mutatkozott be, 69 találkozón 118 gólt szerzett. Tagja volt az 1982-es, hazai rendezésű vb-n ezüstérmet nyerő együttesnek, a szovjetek ellen 15–13-ra megnyert záró meccs volt az utolsó fellépése a nemzeti csapatban.

„Nem különlegesebb ez a születésnap sem, mint a többi – ilyen az élet, öregszünk, múlnak az évek, ez ellen nem lehet mit tenni” – mondta Agócs Valéria, akinek aktívan telnek a mindennapjai, sok a teendője a kertben, mindig van mit csinálni a ház körül.

A korábbi kiváló szélső harminc évig tanított, a volt kollégákkal manapság is összejárnak, nemrég közösen ünnepeltek születésnapokat. A közelmúltban a régi ferencvárosi ificsapat tagjaival is találkoztak, akikkel együtt kezdték a kézilabdát még gyerekkorukban, velük tartja a kapcsolatot, évente kétszer összegyűlnek. Sokáig edzősködött Budakalászon, többször is NB II-es bajnokságot nyertek a helyi női csapattal.

„Az iskolában is edzősködtem, kerületi munkaközösségi vezetőként huszonhárom intézmény tartozott hozzám, az összes sportrendezvényt én irányítottam – emlékezett vissza. – Nyugdíj után is dolgoztam még, aztán amikor kitört a koronavírus-járvány és kitalálták, hogy egyéni terveket kell készíteni és nem lehetett összejönni, akkor abbahagytam a munkát.”

Agócs Valéria figyelemmel követi és naprakész a mostani sporteseményekből is.

„Végignéztem a kézilabdás lányok Európa-bajnoki és a fiúk világbajnoki szereplését is. Tudom, hogy Molnár Attila nemrég Európa-bajnok lett atlétikában, nézem a vízilabdát, azt is láttam, hogy a Vasas női röplabdázói kiestek a CEV-kupából. Nemcsak a kézilabdában vagyok tájékozott, hanem a sportban, úgy, ahogy van. A szenvedély megmaradt.”