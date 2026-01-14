NS-erősorrend: apróságok dönthetnek siker és kudarc között a férfi kézi Eb-n

A dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézi Eb-n a mezőny kiegyenlítettsége és erőssége garantálja a nagy izgalmakat az előttünk álló két és fél hétben. A torna előtti erősorrendünket ezúttal nem tudtuk az ágaknak megfelelően kialakítani, így került a legjobb hatba öt válogatott is az erősebbnek tűnő felső ágról.

22–24. HELY

A mezőny végén szereplő Grúzia, Románia és Ukrajna bármilyen pontszerzése csodaszámba menne. A grúz válogatott 24 éves jobbátlövője, Giorgi Chovrebadze akrobatikus képességeitől ezúttal is garantáltan le fog esni az állunk.

17–21. HELY

Ebbe a csoportba öt olyan válogatottat tettünk, amelyiknek a továbbjutásra minimális esélye van, viszont pontot szerezhet. A mieink csoportjában szereplő lengyel és olasz csapatnak erre leginkább egymás ellen van esélye. Montenegrót nehéz elhelyezni, a francia Didier Dinart első világeseményén vezeti a balkániakat, de sérülés miatt nem számolhat sztárkapusával, Nebojsa Szimiccsel. Észak-Macedónia és Csehország valószínűleg nyer egy-egy meccset, de előbbinek a dán–portugál, utóbbinak a francia–norvég duóval szemben nem sok esélye van a középdöntőre.

16. SVÁJC

A külföldi sajtó meglepetést vár tőle, ami nem véletlen: az irányítólegenda Andy Schmid 2024-es visszavonulása után rögtön át is vette hazája nemzeti csapatát. Veszélyes csapat, a szlovén, feröeri, montenegrói hármas ellen megvan az esélye története során először középdöntőbe jutni.

15. AUSZTRIA

A legutóbbi Eb-n és vb-n is a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy mennyire kellemetlen ellenfél. Két éve – miután a csoportkörben kiejtette Spanyolországot – a hét a hat elleni támadójátékával 30–29-re legyőzött minket, de aztán tavaly a vb-n sikerült visszavágnunk Nikola Bilykéknek (29–26), és a tavalyi bécsi gálameccsen is jobbak voltunk.

14. HOLLANDIA

A Luc Steins-függőség bizonyos pillanatokban áldás, máskor átok. Staffan Olsson legénységének a kapitány hazája, Svédország vagy a vb-döntős Horvátország ellen kell meglepetést szereznie, hogy ne szakadjon meg a 2022-es Európa-bajnokság óta tartó középdöntős szériája.

13. SZERBIA

A kapus Dejan Miloszavljev és a beálló Mihajlo Marszenics a Bundesliga-címvédő Füchse Berlin alapembere, a szegedi Lazar Kukics a kreativitásért, a veszprémi Dragan Pesmalbek a védekezésért felelhet Raúl González első tornáján szövetségi kapitányként. Az „alapanyag” a 2012-es Eb-ezüst óta most tűnik a legígéretesebbnek, de Szerbiánál az is mindig kérdés, hogy milyen a csapategység.

12. SZLOVÉNIA

Úgy tűnik, túl sok sérültje van ahhoz, hogy odaérjen a legjobbak közé. Nem lesz ott az Eb-n az elmúlt két év legjobb szlovén gólszerzője, a balátlövő Aleks Vlah, és az irányító Miha Zarabec sem áll Uros Zorman rendelkezésére. Utóbbi hiánya nagy lehetőség a 25 éves Domen Makucnak, hogy végre kitörjön a „csodagyerek” szerepéből.

11. NORVÉGIA

Oslóban kezdi a tornát, ami segíthet neki, viszont azt már nem látjuk magunk előtt, hogy akár csak Sander Sagosen és Tobias Gröndahl klasszisteljesítményével is megoldjon egy olyan ágat, amelyen a dán mellett a francia, a német, a portugál és a spanyol válogatott is ott lehet.

10. FERÖER

Tovább tart a feröeri kézilabdaláz: már 7500-an vettek jegyet az 54 ezres szigetországból a csoportmérkőzésekre. Fiatal csapat, Elias Ellefsen á Skipagötu, Hákun West Av Teigum és Óli Mittún vezérletével egyes vélemények szerint még az elődöntőbe jutás sem tűnik ördögtől valónak. Szerintünk ez még kicsit korai elvárás, ehhez hosszabb kispad és még néhány év tapasztalat kellene.

9. HORVÁTORSZÁG

Markáns túlteljesítésnek tűnik a horvátok tavalyi vb-ezüstérme, déli szomszédunk bizonyította, hogy a kőkemény védekezés, vegyítve egy ezen a szinten átlagos technikai képzettséggel még mindig ütőképes fegyver tud lenni a skandináv rohanással szemben. A hazai pálya előnye ezúttal nem lesz meg, de azért figyelni kell rá.

8. MAGYARORSZÁG

A fiatalok közül többen is nagyot dobhatnak ezen az Eb-n, és állítólag Chema Rodríguez is izgalmas újdonságokkal készül a tornára. Bánhidi Bence és Imre Bence kisebb sérülése alapvetően meghatározhatja a szereplésünket, részvételük kérdéses, Fazekas Gergő, Palasics Kristóf és Rosta Miklós lehet a három húzóemberünk.

7. IZLAND

Egyszer ki fog jönni a lépés az elmúlt 10-12 évben a 2022-es Eb-n kívül szinte mindig alulteljesítő Izlandnak. Szerintünk az éremesélyes svédek mögött neki lesz a legnagyobb esélye az elődöntőre az águnkról. A magdeburgi dinasztia két kulcsszereplője, Gísli Kristjánsson és Ómar Ingi Magnússon is jó formában van, és ezúttal mindketten egészségesek is.

6. SPANYOLORSZÁG

A legutóbbi Európa-bajnokságon a csoportkörös kiesés és a tavalyi vb-18. hely ellenére Spanyolországot óriási hiba lenne leírni. Jordi Ribera éppen egy generációváltást vezényel le, már a párizsi olimpiai bronzérmet is ebben az időszakban szerezte meg a csapat. Senki sem számol a spanyolokkal, már csak ezért is benne van, hogy újra leckét adnak taktikából a mezőnynek.

5. PORTUGÁLIA

Ha már taktika, az Ibériai-félsziget másik országa, a vb-elődöntős Portugália sem áll rosszul a különböző finomságokkal. Játékában megannyi kultúra stílusjegyei keverednek, pontosan ez teszi annyira izgalmas csapattá. A Costa testvérek, Martim és Francisco újra megszórhatják magukat, Salvador Salvador sokoldalúsága, Luis Frade markáns beállójátéka és Rui Silva kreativitása csak a jéghegy csúcsát képezi ennek.

4. SVÉDORSZÁG

Miután a vb-n csak a 14. helyen végzett, Michael Apelgrennek valamit mutatnia kell, különben veszélybe kerülhet az állása. Szerencsére az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzőjének a sorsolás is kedvező és a keret minősége is alkalmas arra, hogy hazai pályán sikerrel vegye a torna első két szakaszát.

3. FRANCIAORSZÁG

Félelmetes, hogy mennyi tehetség (ezen most nem az életkort, hanem a képességet értjük) gyűlt össze a belső posztokon szinte azon nyomban a Nikola Karabatic-éra után… Ugyanakkor az előző Eb MVP-je, Nedim Remili sérülése csökkentheti a címvédő győzelmi esélyeit. A One Veszprém HC sztárjának hiányában Aymeric Minne és Melvyn Richardson irányíthat, ami azért szintén nem a világvégét jelenti.

2. NÉMETORSZÁG

A német válogatott egyértelműen megérett a világraszóló sikerre. Persze a 2024-es olimpiai ezüstérem is csodálatos eredmény, de Dánia ugyanúgy kiütötte a döntőben, mint a tavalyi vb-középdöntőben. A torna egyik legizgalmasabb fiatalja, a 22 éves Marko Grgic szintet léphet a következő hetekben.

1. DÁNIA

2012 óta folyamatosan beletörik a bicskája az Európa-bajnokságokba, két éve az évtized egyik legemlékezetesebb meccsét veszítette el hosszabbításban Franciaországgal szemben a döntőben. Mathias Gidselnek ez az utolsó még hiányzó trófeája, amit ráadásul elképesztően erős ágon, hazai pályán szerezhet meg.

A 2026-os a 17. férfi kézilabda Európa-bajnokság. Dánia, Svédország és Norvégia közösen rendezi meg január 15. és február 1. között. A tornán 24 csapat vesz részt. A magyar válogatott az F-csoportban Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal mérkőzik meg Kristianstadban.

CSOPORTKÖR PROGRAMJA

Minden csoport első két helyezettje jut be a középdöntőbe.

A-CSOPORT (HERNING)

Január 15., csütörtök

18.00: Spanyolország–Szerbia

20.30: Németország–Ausztria

Január 17., szombat

18.00: Ausztria–Spanyolország

20.30: Szerbia–Németország

Január 19., hétfő

18.00: Ausztria–Szerbia

20.30: Németország–Spanyolország

B-CSOPORT (HERNING)

Január 16., péntek

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

Január 18., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Portugália

20.30: Románia–Dánia

Január 20., kedd

18.00: Észak-Macedónia–Románia

20.30: Dánia–Portugália

C-CSOPORT (OSLO)

Január 15., csütörtök

18.00: Franciaország–Csehország

20.30: Norvégia–Ukrajna

Január 17., szombat

18.00: Ukrajna–Franciaország

20.30: Csehország–Norvégia

Január 19., hétfő

18.00: Csehország–Ukrajna

20.30: Franciaország–Norvégia

D-CSOPORT (OSLO)

Január 16., péntek

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

Január 18., vasárnap

18.00: Montenegró–Feröer

20.30: Svájc–Szlovénia

Január 20., kedd

18.00: Montenegró–Svájc

20.30: Szlovénia–Feröer

E-CSOPORT (MALMÖ)

Január 17., szombat

18.00: Horvátország–Grúzia

20.30: Svédország–Hollandia

Január 19., hétfő

18.00: Hollandia–Horvátország

20.30: Grúzia–Svédország

Január 21., szerda

18.00: Hollandia–Grúzia

20.30: Svédország–Horvátország

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

Január 16., péntek

18.00: Izland–Olaszország

20.30: Magyarország–Lengyelország

Január 18., vasárnap

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Olaszország–Magyarország

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: Magyarország–Izland

A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-KERETE

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Iilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Pergel Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Papp Tamás (Mol Tatabánya KC), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)