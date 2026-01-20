A Győr a bajnokságban visszavágott a Debrecennek a női kézirangadón

NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 39–22 (20–7)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan...

A Bajnokok Ligájában már elvette a győriek veretlenségét a debreceni csapat, a szombati találkozó után a felek kedden már a bajnokságban mérkőztek meg egymással, a győrieket a bizonyítási vágy fűtötte, míg a DVSC abban a tudatban léphetett pályára, hogy egy esetleges újabb meglepetéssel háromfrontossá tehetné a küzdelmet a bajnoki címért.

A DVSC kapusa, Jessica Ryde mindenesetre úgy kezdte a találkozót, ahogy a négy nappal korábbit abbahagyta, a svéd játékos hárította az első próbálkozást, másodjára azonban már hatástalannak bizonyult Veronica Kristiansennel szemben. Elkapták a rajtot a hazaiak a gyors indításokkal, még négy perc sem telt el, amikor 4–0-nál Szilágyi Zoltán időt kért. A vendégek mestere nagyobb sebességre ösztönözte csapatát, amelynek meg is lett az eredménye: emberelőnyben kettőre faragta a különbséget a Loki.

Faulttal együtt szerezte meg harmadik gólját Helena Elver, a dán játékost hosszan ápolták a pályán, aggódva figyelték mindezt a szurkolók és a csapattársak is. Vastaps kísérte le a pályáról az irányítót, akit kórházba szállítottak, a hírek szerint a könyöke sérült meg. Hatadou Sako védései mellett pontos indításai is szerepet játszottak abban, hogy tíz perc után 7–2-re vezetett az ETO, így Szilágyi mester ismét magához hívta a játékosait.

Sokkal hatékonyabban kézilabdáztak Kristiansenék, a Loki sem védekezésben, sem támadásban nem emlékeztetett a BL-meccsen nyújtott teljesítményére, a 16. percben már 12–4-re vezettek a hazaiak. Kristina Jörgensen hetesből nem tudta átejteni Rydét, de ez is belefért a hazaiaknál. A DVSC a hét a hat elleni játékkal kísérletezett, csakhogy ez a visszájára sült el, így húsz perc telt el a meccsből, amikor a győri közönség tízig számolhatott.

Sako önkívületi állapotban hergelte tovább a szurkolókat, a francia kapus több mint ötven százalékos hatékonysággal védett az első félidőben. A kisalföldiek hollandjai is jól játszottak, Dione Housheer és Bo van Wetering góljaival tovább nőtt a különbség, míg Kelly Dulfer beállóként állt helyt. A szélvészgyors Bruna de Paula is megvillantotta képességeit, a 2025-ös év legjobb légiósának megválasztott brazil játékos góljainak köszönhetően 20–7-es győri vezetéssel mehettek szünetre a csapatok.

Adrianna Placzek is védéssel kezdett a Loki kapujában, ám győri labdaszerzést követően Housheer ziccerével szemben már tehetetlennek bizonyult. 22–10-nél Kristiansen megünnepelhette a nyolcszázadik gólját az ETO játékosaként, míg Fodor Csengének ez volt a háromszázadik meccse győri színekben. Némiképp visszább vettek a hazaiak, a debreceniek szélsőjátéka feljavult a második félidő elején. Szemerey Zsófi hetesvédéssel szállt be, nála jobban csak Sako örült ennek, ahogyan annak is, ahogy lekapta Grosch Vivien ejtését. Kristine Breistöl távoli bombagóllal tette hozzá a magáét, a 45. percben, és ezzel már 28–13-ra vezettek a kisalföldiek. Francia kapusuk gólpasszt is adott Emilie Hovdennek, aki akrobatikus mozdulattal talált be, skandálta is a közönség, hogy „játszik az ETO!”.

Öt-egyes védekezésre váltottak a győriek, akiknek sokkal jobban ment, mint a BL-meccsen, Fodor rövid idő alatt három gólt rámolt be. A hajrához közelítve kapkodóvá vált a DVSC, hibáit pedig maximálisan kihasználta az ETO, amely 35–17-re vezetett az 52. percben.

Breistöl újabb bombagólja után lent maradt, a levegőben szabálytalankodott vele szemben Juhász Kata, aki a videózás után piros lapot kapott. Tjasa Stanko is betalált az utolsó percekben, ezzel az összes nevezett győri mezőnyjátékos gólt szerzett, a kapufa viszont tett arról, hogy a végén ne legyen meg a negyvenedik hazai gól. 39–22-es sikerével visszavágott tehát az ETO, ezzel őrzi első helyét és veretlenségét a bajnokságban. A felek a hétvégén a BL-ben folytatják, a Debrecen Esbjergbe, az ETO Besztercére utazik.