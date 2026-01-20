A Győr a bajnokságban visszavágott a Debrecennek a női kézirangadón

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 39–22 (20–7)
Részletes jegyzőkönyv hamarosan...
A Bajnokok Ligájában már elvette a győriek veretlenségét a debreceni csapat, a szombati találkozó után a felek kedden már a bajnokságban mérkőztek meg egymással, a győrieket a bizonyítási vágy fűtötte, míg a DVSC abban a tudatban léphetett pályára, hogy egy esetleges újabb meglepetéssel háromfrontossá tehetné a küzdelmet a bajnoki címért.
A DVSC kapusa, Jessica Ryde mindenesetre úgy kezdte a találkozót, ahogy a négy nappal korábbit abbahagyta, a svéd játékos hárította az első próbálkozást, másodjára azonban már hatástalannak bizonyult Veronica Kristiansennel szemben. Elkapták a rajtot a hazaiak a gyors indításokkal, még négy perc sem telt el, amikor 4–0-nál Szilágyi Zoltán időt kért. A vendégek mestere nagyobb sebességre ösztönözte csapatát, amelynek meg is lett az eredménye: emberelőnyben kettőre faragta a különbséget a Loki.
Faulttal együtt szerezte meg harmadik gólját Helena Elver, a dán játékost hosszan ápolták a pályán, aggódva figyelték mindezt a szurkolók és a csapattársak is. Vastaps kísérte le a pályáról az irányítót, akit kórházba szállítottak, a hírek szerint a könyöke sérült meg. Hatadou Sako védései mellett pontos indításai is szerepet játszottak abban, hogy tíz perc után 7–2-re vezetett az ETO, így Szilágyi mester ismét magához hívta a játékosait.
Sokkal hatékonyabban kézilabdáztak Kristiansenék, a Loki sem védekezésben, sem támadásban nem emlékeztetett a BL-meccsen nyújtott teljesítményére, a 16. percben már 12–4-re vezettek a hazaiak. Kristina Jörgensen hetesből nem tudta átejteni Rydét, de ez is belefért a hazaiaknál. A DVSC a hét a hat elleni játékkal kísérletezett, csakhogy ez a visszájára sült el, így húsz perc telt el a meccsből, amikor a győri közönség tízig számolhatott.
Sako önkívületi állapotban hergelte tovább a szurkolókat, a francia kapus több mint ötven százalékos hatékonysággal védett az első félidőben. A kisalföldiek hollandjai is jól játszottak, Dione Housheer és Bo van Wetering góljaival tovább nőtt a különbség, míg Kelly Dulfer beállóként állt helyt. A szélvészgyors Bruna de Paula is megvillantotta képességeit, a 2025-ös év legjobb légiósának megválasztott brazil játékos góljainak köszönhetően 20–7-es győri vezetéssel mehettek szünetre a csapatok.
Adrianna Placzek is védéssel kezdett a Loki kapujában, ám győri labdaszerzést követően Housheer ziccerével szemben már tehetetlennek bizonyult. 22–10-nél Kristiansen megünnepelhette a nyolcszázadik gólját az ETO játékosaként, míg Fodor Csengének ez volt a háromszázadik meccse győri színekben. Némiképp visszább vettek a hazaiak, a debreceniek szélsőjátéka feljavult a második félidő elején. Szemerey Zsófi hetesvédéssel szállt be, nála jobban csak Sako örült ennek, ahogyan annak is, ahogy lekapta Grosch Vivien ejtését. Kristine Breistöl távoli bombagóllal tette hozzá a magáét, a 45. percben, és ezzel már 28–13-ra vezettek a kisalföldiek. Francia kapusuk gólpasszt is adott Emilie Hovdennek, aki akrobatikus mozdulattal talált be, skandálta is a közönség, hogy „játszik az ETO!”.
Öt-egyes védekezésre váltottak a győriek, akiknek sokkal jobban ment, mint a BL-meccsen, Fodor rövid idő alatt három gólt rámolt be. A hajrához közelítve kapkodóvá vált a DVSC, hibáit pedig maximálisan kihasználta az ETO, amely 35–17-re vezetett az 52. percben.
Breistöl újabb bombagólja után lent maradt, a levegőben szabálytalankodott vele szemben Juhász Kata, aki a videózás után piros lapot kapott. Tjasa Stanko is betalált az utolsó percekben, ezzel az összes nevezett győri mezőnyjátékos gólt szerzett, a kapufa viszont tett arról, hogy a végén ne legyen meg a negyvenedik hazai gól. 39–22-es sikerével visszavágott tehát az ETO, ezzel őrzi első helyét és veretlenségét a bajnokságban. A felek a hétvégén a BL-ben folytatják, a Debrecen Esbjergbe, az ETO Besztercére utazik.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
12
12
–
–
439–268
+171
24
|2. FTC
11
10
–
1
373–260
+113
20
|3. Debrecen
12
10
–
2
385–298
+87
20
|4. Székesfehérvár
11
8
–
3
292–270
+22
16
|5. Esztergom
11
7
1
3
356–299
+57
15
|6. Vác
11
6
1
4
325–298
+27
13
|7. Mosonmagyaróvár
11
5
1
5
296–280
+16
11
|8. Szombathely
11
4
2
5
314–351
–37
10
|9. Kisvárda
11
4
–
7
285–326
–41
8
|10. Vasas
11
3
1
7
292–328
–36
7
|11. Budaörs
11
2
2
7
274–329
–55
6
|12. NEKA
11
2
–
9
267–338
–71
4
|13. Dunaújváros
11
–
2
9
263–368
–105
2
|14. Kozármisleny
11
–
–
11
239–387
–148
0