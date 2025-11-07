Női kézilabda: messze túlteljesítette edzője eredeti elvárását a Győri ETO

Mozgalmasan telt az idei nyár Győrben, a majdnem tökéletes előző idény után – amelyben magyar bajnok és Bajnokok Ligája-győztes lett az ETO, míg a kupában egy szinte már megnyert meccset bukott el hetespárbajban az FTC ellenében – négy kulcsember időleges pótlásáról kellett gondoskodni. A várandós Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze-Minko, Kari Brattset Dale és Sandra Toft ugyanis ezúttal csak lélekben támogathatja csapattársait a célok elérésében.

A felkészülést sérülések nehezítették, Tjasa Stanko és a tizenkét év után hazatérő Szemerey Zsófi is hosszabb-rövidebb kihagyásra kényszerült. A rajt ennek ellenére jól sikerült, látszott, hogy az ETO már egyből a meccsek elején igyekszik eldönteni az érdemi kérdéseket – a stabil védekezést követően vezetett gyors lerohanásokra az ellenfelek nem találták meg az ellenszert. Olykor túl hamar nyugodtak meg a győriek, erre jó példa az Esbjerg elleni hazai mérkőzés, amelyen a 22. percben már 14–8-ra vezetett az ETO, azonban a dánok felzárkóztak. Olyannyira, hogy az 59. percben már ők vezettek eggyel, de a végére fordítottak a kisalföldiek. Majdnem hasonló forgatókönyvet hozott a legutóbbi, Metz elleni csoportrangadó is.

Per Johansson vezetőedző korábban már számos alkalommal hangsúlyozta a védekezés fontosságát, szeptember végére ebben is előrelépett a Győr, húsznál nem kapott több gólt a Buducsnoszttól, a Besztercétől és a nagy rivális FTC-től sem. Utóbbit 32–17-re ütötte ki, már októberben nagy lépést téve a bajnoki cím felé.

Ezekben a sikerekben fontos szerep jutott a két kapusnak, Szemerey Zsófi is megmutatta képességeit, Hatadou Sako pedig parádés teljesítményt nyújtott meccsről meccsre. A ferencvárosiak ellen 57 százalékos hatékonysággal védett, míg a legutóbbi, Metz elleni BL-meccs első félidejében a kapujára érkező lövések 68 százalékát hárította.

„Sako olyat tett az első félidőben, ami nemcsak a női, hanem a férfi kézilabdában is példa nélküli – méltatta kapusát Johansson a 31–27-re megnyert meccset követően. – Kimerítő találkozón vagyunk túl, az eredményjelző sosem hazudik, de a mérkőzés bizonyos periódusaiban a Metz egyértelműen fölénk kerekedett, nagy gondot jelentett számunkra a beállója, Sarah Bouktit.”

Az ETO szemszögéből nagyszerűen alakult az első félidő, 16–8-as előnyből várta a második játékrészt, csakhogy sima győzelem helyett végül meg kellett szenvednie, mert Vámos Petráék a végén kettőre csökkentették a hátrányukat.

„Az első félidővel természetesen elégedett voltam, de összességében nehéz meccsen vagyunk túl, amelyből sokat tanulhatunk. Nem gondolom, hogy a csapat túl korán hitte volna el, hogy ezt a meccset megnyerte. Tisztában voltunk azzal, hogy a Metz korábban fordított már meg ilyen találkozókat. A játékosaim mindig érzik a nyomást, én rendkívül örülök Sako teljesítményének, de azt is látni kell, hogy túl sok lövést engedett a védelmünk, a kapusunk viszont nagyszerűen hárította ezeket. A világ legjobbjai közé tartozó csapatok találkoztak, mindkét fél magas minőségű játékot mutatott, megértem a metzieket, hogy csalódottak a vereség miatt. A taktikát, sebességet tekintve rendkívül színvonalas kézilabdát láthattunk” – folytatta a svéd vezetőedző.

Johansson az őszi összképet tekintve is nagyon pozitívan vélekedik. „Az eredeti elvárásomat messze túlteljesítettük eddig az ősszel, ahogyan kivégeztük a Buducsnosztot és a Besztercét, majd a Ferencvárost is. Felforgatott kerettel győztünk Debrecenben, és a Metz ellen is nagyszerűen kontrolláltuk az első félidőt. Elképzelni sem tudtam volna, hogy november elején itt tartunk majd."

Ugyanakkor számos olyan eset történt a legutóbbi meccsünkön is, amelyet vissza kell nézni és elemezni kell, mert ugyan néggyel nyertünk, de érzetre ez szoros összecsapás volt.

A védelem mellett a támadójáték is jól működik, a válogatott keretbe visszatérő, nagyszerű formában lévő szélső, Fodor Csenge a BL-ben 28, a bajnokságban 18 gólnál tart, csapata az új idényben minden tétmeccsén legalább harminc találatig jutott. A hazai pontvadászatban Helena Elver (27), a nemzetközi porondon Bruna de Paula (31) a legeredményesebb.

Szombaton a norvég bajnok Storhamar lép fel az Audi Arénában, míg november 16-án a felek Hamarban találkoznak, a világbajnokság előtt ez lesz az utolsó tétmeccse a zöld-fehér együttesnek. Közte még egy székesfehérvári túra vár a győri lányokra, akik közül többeket láthatunk majd a november végén kezdődő vb-n.

SZÁMOKBAN A GYŐRI TÁMADÓJÁTÉK Sorozat Lejátszott meccs Lövés Gól Hatékonyság Bajnokok Ligája 6 318 210 66% K&H Liga 7 377 256 68%