Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Nagy Martin hét védése

Vágólapra másolva!
2025.10.06. 22:14
null
Nagy Martin (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
OV Helsingborg svéd férfi kézilabda-bajnokság Nagy Martin
Nagy Martin hét védéssel járult hozzá az OV Helsingborg HK 33–29-es hazai győzelméhez a Västeras Irsta HF ellen a svéd férfi kézilabda-bajnokság hétfői játéknapján.

Nagyban hozzájárult Nagy Martin, hogy az OV Helsingborg a svéd férfi kézilabda-bajnokságban 33–29-re legyőzze a Västeras Irstát. A liga honlapja szerint a magyar kapus csapatának egy döntetlen és három vereség mellett ez volt a második győzelme az élvonalban.

Szikora Melinda hiányzott a Borussia Dortmund keretéből a szombati Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen. A kapus a Handballexpert szakportálon elmondta, hogy egy külső bokaszalagja elszakadt, egy másik pedig megsérült, de a csont nem sérült, így két-három hét múlva visszatérhet a pályára.

 

OV Helsingborg svéd férfi kézilabda-bajnokság Nagy Martin
Legfrissebb hírek

Először nyert a svéd bajnokságban Nagy Martin csapata

Kézilabda
2025.09.29. 21:36

Európai kézilabdaligák: négy Imre-gól a Bundesligában

Kézilabda
2025.09.18. 21:31

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon hat gólt lőtt Elzászban

Kézilabda
2025.09.12. 22:46

Nagy Martin 17 lövést védett a férfi kézilabda Svéd Kupában

Kézilabda
2025.08.28. 21:52

Európai kézilabdaligák: Nagy Martin hét lövést védett első svédországi tétmeccsén

Kézilabda
2025.08.24. 09:57

Férfi kézi: a svéd élvonalban folytatja Nagy Martin

Kézilabda
2025.06.19. 17:43

Nagy Martin decemberben Dániába kerül kölcsönbe

Kézilabda
2024.12.09. 18:40

Szerződést hosszabbított kapusával a Pick Szeged

Kézilabda
2024.04.20. 15:09
Ezek is érdekelhetik