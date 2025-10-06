Európai kézilabdaligák: Nagy Martin hét védése

Nagyban hozzájárult Nagy Martin, hogy az OV Helsingborg a svéd férfi kézilabda-bajnokságban 33–29-re legyőzze a Västeras Irstát. A liga honlapja szerint a magyar kapus csapatának egy döntetlen és három vereség mellett ez volt a második győzelme az élvonalban.

Szikora Melinda hiányzott a Borussia Dortmund keretéből a szombati Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen. A kapus a Handballexpert szakportálon elmondta, hogy egy külső bokaszalagja elszakadt, egy másik pedig megsérült, de a csont nem sérült, így két-három hét múlva visszatérhet a pályára.