Az Esztergom elleni meccs előtt szerb-magyar edzőt nevezett ki a Crvena zvezda

A szerb bajnok Crvena zvezda az idény legfontosabb mérkőzéseire készül, hiszen a csapat november 8-án és 15-én Mol Esztergom ellen vív párharcot az Európa-ligában a főtáblára jutásért – emelte ki a szerb lap, amely megjegyezte, hogy Rác Sándor szerződtetése mellett a csapat joggal bizakodhat, azok után, hogy nyáron minden idők legsikeresebb kézilabdázóját, Katrine Lundét, illetve a több magyar csapatban is megfordult Jovana Szkrobicsot (Kovacsevics) is megszerezte.

Rác Sándor érkezését a belgrádi klub hivatalos felületein ugyan nem jelentette be, de Instagram-történetben megosztotta a hírt közlő zurnal.rs cikkét.

A szerb mellett magyar állampolgársággal is rendelkező Rác Sándor korábban dolgozott Tunéziában, Katarban és Luxemburgban is, de pályafutása nagy részét Franciaországban töltötte. Az SLUC Nancy és a Le Havre mellett a Metzet két időszakban is irányította, s a csapattal ötször lett francia bajnok, négyszer Ligakupa-győztes, egyszer Francia Kupa-győztes, emellett 2013-ban döntőig menetelt az EHF-kupában.

Rác Sándor a közelmúltban egyébként Magyarországon is dolgozott, hiszen a Békéscsaba vezetőedzője volt, s akkor úgy fogalmazott, régi álma volt, hogy egyszer hazánkban dolgozhat, hiszen a magyar a világ egyik legerősebb női kézilabda-bajnoksága, ám a tapasztalt szakembert idén januárban menesztették.