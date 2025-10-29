Nemzeti Sportrádió

Az Esztergom elleni meccs előtt szerb-magyar edzőt nevezett ki a Crvena zvezda

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.29. 15:33
null
Rác Sándor lett a Crvena zvezda női kézilabdacsapatának vezetőedzője (Fotó: Békéscsabai Előre NKSE/Fb)
Címkék
női kézilabda Mol Esztergom Rác Sándor női kézilabda Európa-liga Crvena zvezda
A vajdasági Rác Sándor vette át a szerb női kézilabda-bajnokságban címvédő Crvena zvezda irányítását – számolt be róla a szerb zurnal.rs.

A szerb bajnok Crvena zvezda az idény legfontosabb mérkőzéseire készül, hiszen a csapat november 8-án és 15-én Mol Esztergom ellen vív párharcot az Európa-ligában a főtáblára jutásért – emelte ki a szerb lap, amely megjegyezte, hogy Rác Sándor szerződtetése mellett a csapat joggal bizakodhat, azok után, hogy nyáron minden idők legsikeresebb kézilabdázóját, Katrine Lundét, illetve a több magyar csapatban is megfordult Jovana Szkrobicsot (Kovacsevics) is megszerezte.

Rác Sándor érkezését a belgrádi klub hivatalos felületein ugyan nem jelentette be, de Instagram-történetben megosztotta a hírt közlő zurnal.rs cikkét.

A szerb mellett magyar állampolgársággal is rendelkező Rác Sándor korábban dolgozott Tunéziában, Katarban és Luxemburgban is, de pályafutása nagy részét Franciaországban töltötte. Az SLUC Nancy és a Le Havre mellett a Metzet két időszakban is irányította, s a csapattal ötször lett francia bajnok, négyszer Ligakupa-győztes, egyszer Francia Kupa-győztes, emellett 2013-ban döntőig menetelt az EHF-kupában.

Rác Sándor a közelmúltban egyébként Magyarországon is dolgozott, hiszen a Békéscsaba vezetőedzője volt, s akkor úgy fogalmazott, régi álma volt, hogy egyszer hazánkban dolgozhat, hiszen a magyar a világ egyik legerősebb női kézilabda-bajnoksága, ám a tapasztalt szakembert idén januárban menesztették.

 

női kézilabda Mol Esztergom Rác Sándor női kézilabda Európa-liga Crvena zvezda
Legfrissebb hírek

Hanusz Egon hét gólt lőtt a PSG-nek

Kézilabda
2025.10.26. 19:41

Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

Kézilabda
2025.10.26. 17:38

Elképesztő összegért kelt el a rákkal küzdő norvég kézilabdázónő meze

Kézilabda
2025.10.24. 17:54

Sokk Deventerben, a Go Ahead Eagles hátrányból fordítva legyőzte az Aston Villát

Európa-liga
2025.10.23. 20:58

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG

Kézilabda
2025.10.23. 13:57

Bukovszky Anna: Csak apróságokon kell javítani

Kézilabda
2025.10.21. 10:36

Klujber Katrin: Nehéz egy világverseny úgy, hogy alig tudsz edzeni

Kézilabda
2025.10.21. 09:52

Golovin Vlagyimir: A világbajnokságra már a legjobb formában érkezünk meg

Kézilabda
2025.10.20. 06:57
Ezek is érdekelhetik