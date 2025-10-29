A Debrecen és az FTC is hozta a kötelezőt a női kézilabda NB I-ben

Hazai pályán alaposan megnehezítette az Alba Fehérvár az FTC dolgát az első félidőben. A zöld-fehérek hiába fordítottak 4–3-ról 10–5-re, a Fejér vármegyeieknek jól sikerült az első játékrész hajrája és csak kétgólos hátránnyal fordultak. A második félidőben viszont magasabb fokozatra kapcsoltak Klujber Katrinék, akik néhány perc alatt elhúztak hat góllal, s bár igazán nagy különbséget nem tudtak kialakítani, így is hozták a kötelezőt, és 31–26-ra nyertek.

A DVSC nem kezdte kifejezetten jól a Szombathely elleni hazai meccsét, a vasiak 10–9-re is vezettek, ezután viszont a Debrecen állva hagyta ellenfelét, s az első játékrész második felét 12–3-ra megnyerve már a szünetre eldöntötte a két pont sorsát. A Szombathely a második félidőben zárkózni sem tudott, sőt, kifejezetten szétesett, a Debrecen pedig nagyon magabiztosan nyert hazai pályán. 42–22

NŐI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ

DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA 42–22 (21–13)

Debrecen, 1050 néző. V: Paska, Vastag

DVSC: Ryde – TOUBLANC 5 (1), SERCIEN-UGOLIN 7 (5), Tóvizi 2, Thorleifsdóttir 2, JOVOVICS 4, Vámos M. 2. Csere: PLACZEK (kapus), Csernyánszki 2, Grosch 2, Hámori, Hornyák D. 1, SZABÓ N. 3, JUHÁSZ KATA 3, PETRUS 6, CSAMANGÓ 3 (1). Edző: Szilágyi Zoltán

SZOMBATHELY: N. De Almeida – Szemes, Pődör B. 2, PŐDÖR R. 7 (1), Pásztor N. 3, IVANCOK-SOLTIC 5 (1), Sallai N. 1. Csere: Szimics (kapus), Smetková 1, Török Fanni, M. De Souza, VARGA N. 3, Kiprijanszkova Dzsatevszka, Tolnai. Edző: Gyurka János

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 11. p.: 7–4. 15. p.: 8–9. 27. p.: 18–10. 36. p.: 26–13. 53. p.: 37–21

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek:10 /8, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Nem kezdtünk jól, sok helyzetet kihagytunk és túl sok helyet hagytunk az ellenfél átlövőinek, ami problémát okozott. Aztán megtaláltuk az egyensúlyt védekezésben, támadásban pedig tudtuk azt a sebességet produkálni, amit a nemzetközi meccseinken. Örülök, hogy tudtam forgatni a játékosokat, bízom benne, hogy ezt a lendületet visszük magunkkal Norvégiába is.

Gyurka János: – Hatalmas gratuláció a Debrecennek, megtiszteltek minket azzal, hogy hatvan percig koncentráltan kézilabdáztak. Nekünk volt egy jó húsz percünk, fegyelmezett játékkal, aztán viszont tíz perc alatt elintéztük magunkat. Sajnos a padról jövő játékosaink ma nem tudtak segíteni.

Alba Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 26–31 (11–13)

Székesfehérvár, 750 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

FEHÉRVÁR: HADFI 1 – Szabó-Májer 2, Pavlovic 1, SZABÓ KITTI 12 (6), Da Costa 2, Lazics, Takó 2. Csere: Aalla (kapus), ZENTAI 2, Hajdu Gy. 1, Sulyok, Szmbatjan 3. Edző: Szuzana Lazovics

FERENCVÁROS: JANURIK – Malestein 3, KLUJBER 6, Bordás R., O. Kanor, INGSTAD 4, MÁRTON G. 4. Csere: Szilágyi D. (kapus), SIMON P. 7 (4), Vogel 3, Dmitrijeva 1, Cvijics 1, Balázs B. 2, Táder. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 4–4. 18. p.: 5–9. 24. p.: 7–11. 28. p.: 9–11. 34. p.: 11–16. 40. p.: 14–19. 46. p.: 17–22. 52. p.: 21–26. 58. p.: 24–29

Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Büszke és boldog vagyok, mert csapatom lényegében megvalósította azt, amit kértem. Az első félidőben vissza tudtunk jönni lőtávolságon belülre, mindez viszont a szünet után már nem sikerült.

Jesper Jensen: – Nagyon jó, küzdelmes mérkőzést játszottunk, nagyszerű hangulatban, örülök a győzelemnek.