Női kézilabda: összeesett Korsós Dorina csapattársa, a Rapid a román protokollt bírálja

A francia játékossal szemben a találkozó 7. percében, lövés közben szabálytalankodtak a vendégek, esés közben pedig előbb Natasa Ljepoja térdének, majd a parkettnek ütközött a feje. A pályára rohanó orvosok pedig először csak talpra állítani próbálták Kouyatét, aki azonban újra összeesett, és végül hordágyon, nyakmerevítővel szállították kórházba.

A bukaresti klub vasárnap délelőtti közleménye szerint az agyrázkódást szenvedett Kouyaté CT-vizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki maradandó sérülést, de még egy napig kórházban marad további megfigyelésre, és egy hét pihenő után térhet majd vissza a csapat edzéseire.

A Rapid ugyanakkor egy külön Facebook-posztban hívta fel a román szövetség és a többi klub figyelmét arra, hogy az ilyen esetekben alkalmazott protokoll igencsak sok kívánnivalót hagy maga után. „Az orvosok és mentősök beavatkozása kissé ügyetlennek tűnt, és hordágy sem volt a közelben. Milyen messze van a mentőautó, mennyire jók a megközelítési útvonalak? Ennek a posztnak nem a vádaskodás a célja, hanem emlékeztetni és tudatosítani szeretnénk, hogy ilyen vagy hasonló esetekben minden részlet és minden másodperc számíthat a tragédia megelőzésében” – írja a bukaresti klub, feltéve a kérdést, hogy a korosztályos csapatok stábjainak tagjai közül hányan képesek elsősegélyt nyújtani, például egy edzésen történt sérülés esetében.