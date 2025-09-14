Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: összeesett Korsós Dorina csapattársa, a Rapid a román protokollt bírálja

B. M.B. M.
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 12:12
Címkék
női kézilabda Rapid Bucuresti Korsós Dorina Románia Aissatou Kouyaté
Szerencsés kimenetelű, de első látásra borzalmasnak tűnő sérülést szenvedett Aissatou Kouyaté, a Korsós Dorinát is a soraiban tudó Rapid Bucuresti kézilabdázója, a Ramnicu Valcea elleni szombati román bajnoki mérkőzésen (35–31).

 

A francia játékossal szemben a találkozó 7. percében, lövés közben szabálytalankodtak a vendégek, esés közben pedig előbb Natasa Ljepoja térdének, majd a parkettnek ütközött a feje. A pályára rohanó orvosok pedig először csak talpra állítani próbálták Kouyatét, aki azonban újra összeesett, és végül hordágyon, nyakmerevítővel szállították kórházba. 

A bukaresti klub vasárnap délelőtti közleménye szerint az agyrázkódást szenvedett Kouyaté CT-vizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki maradandó sérülést, de még egy napig kórházban marad további megfigyelésre, és egy hét pihenő után térhet majd vissza a csapat edzéseire. 

A Rapid ugyanakkor egy külön Facebook-posztban hívta fel a román szövetség és a többi klub figyelmét arra, hogy az ilyen esetekben alkalmazott protokoll igencsak sok kívánnivalót hagy maga után. „Az orvosok és mentősök beavatkozása kissé ügyetlennek tűnt, és hordágy sem volt a közelben. Milyen messze van a mentőautó, mennyire jók a megközelítési útvonalak? Ennek a posztnak nem a vádaskodás a célja, hanem emlékeztetni és tudatosítani szeretnénk, hogy ilyen vagy hasonló esetekben minden részlet és minden másodperc számíthat a tragédia megelőzésében” – írja a bukaresti klub, feltéve a kérdést, hogy a korosztályos csapatok stábjainak tagjai közül hányan képesek elsősegélyt nyújtani, például egy edzésen történt sérülés esetében. 

 

női kézilabda Rapid Bucuresti Korsós Dorina Románia Aissatou Kouyaté
Legfrissebb hírek

Ismét közel félszáz gólt szerzett a DAC női kézilabdacsapata

Kézilabda
3 órája

Európai kézilabdaligák: Pergel hat, Tóth Rajmond három gólt lőtt a spanyol élvonalban

Kézilabda
13 órája

Szemerey Zsófi: Többet szeretnék védeni, mint a múlt idényben, és meg akarom mutatni a képességeimet

Kézilabda
2025.09.12. 15:13

„Hamarosan hárman leszünk” – a negyedik győri játékos jelentette be, hogy babát vár

Kézilabda
2025.09.11. 11:35

Rasszista atrocitások érték Mosonmagyaróváron a Győr kézilabdázóit

Kézilabda
2025.09.10. 21:49

A Győr, az FTC és a Debrecen is simán nyert a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.09.10. 19:52

Felajánlotta lemondását a román szövetségi kapitány

Foci vb 2026
2025.09.10. 18:46

Rendhagyó csapatbemutatót tartott a Metz a Francia Légierő közreműködésével – videó

Kézilabda
2025.09.10. 17:25
Ezek is érdekelhetik