Kettészakadni látszik a mezőny a női kézilabda BL-ben

Ismét Budepst célja a női kézi-Bajnokok Ligája 16 csapatának, a 2026. június 6-i hétvégén megint a magyar fővárosban dől el a trófea sorsa. A legrangosabb európai sorozat mezőnye azonban már a rajt előtt kettészakadni látszik, a nyolc legerősebb csapat könnyedén lerendezheti az alsóházba tartozó nyolc ellenfelét.

13–16. HELY

Az A-csoportban a norvég Storhamar szeretne ismét továbbjutni az egyenes kieséses szakaszba, ahová a szebb napokat megélt montenegrói Buducsnoszt Podgorica is visszatérne az elmúlt két év csoportkörös kiesése után. A B-csoportban találhatjuk a csődbe ment német Ludwigsburg helyére meghívott norvég Solát, amelyben a kemoterápiás kezelésén sikerrel áteső klasszis szélső, Camilla Herrem nemrég ismét pályára lépett. A horvát Podravka legutóbb a könnyebb nyolcasból simán továbbment, most a nehezebből szerintünk kiesik.

12. DVSC SCHAEFFLER

A 2023–2024-es évad után ismét szabadkártyát kapott a Loki, Szilágyi Zoltán együttese akkor erőn felül teljesített, a rájátszásban még a Vipers Kristiansand kiejtésétől is csupán egy gólra volt. A csoportkörből való továbbjutás a mostani keretben is benne lehet, a Storhamar, Gloria Bistrita, Buducsnoszt trióval szemben nem csak hazai pályán lehet esélye a győzelemre.

11. KRIM LJUBLJANA

Alig maradt külföldi játékosa a Krimnek, nem lennénk meglepve, ha a két francia, Grace Zaadi és Tamara Horacek is rövid időn belül új kihívások után nézne.

10. BORUSSIA DORTMUND

A Szikora Melindával a kapuban felálló dortmundiak a HB Ludwigsburg csődje után immár első számú német csapatként vághatnak bele a továbbjutásért vívott harcba. Ebben a két rutinos játékos, Lois Abbingh és Alina Grijseels segíthet a legtöbbet.

9. GLORIA BISTRITA

A román együttes legutóbb a csoportkörben ragadt, viszont a nyáron egyértelműen erősödött. A vezetőedző Carlos Viver lett, Lorena Ostase, Stefania Stoica, Monika Kobylinska, Paula Arcos, Kaba Gassama és Larissa Nüsser egyaránt ígéretes igazolás. A magyar válogatott Kácsor Gréta az új évadot már a CSM Slatinánál kezdi el.

8. IKAST HANDBOLD

Az egy év szünet után visszatérő harmadik számú dán csapatnak is meglesz az esélye a négyes döntőre. Annak ellenére, hogy a csapat gólvágója, a cseh Markéta Jerábková a rivális Odensébe igazolt. Pótlására Bukarestből érkezett a norvég Emilie Hegh Arntzen, balátlövő poszton a rutinos svéd Jamina Roberts és a 15 hónap kényszerpihenő után visszatérő tehetség, Julie Scaglione is fantasztikus játékos.

7. CSM BUCURESTI

A dán válogatotthoz távozó Helle Thomsen helyére már megint Adrian Vasile ült le a kispadra. Ha nagyobb szaktekintélyt találtak volna a feladatra, két-három hellyel magasabbra tettük volna a bukarestieket. A BL történetének legjobb gólszerzője, Cristina Neagu visszavonult, de ez még jótékony hatással is lehet a csapatjátékra. Anne Mette Hansen és Valerija Maszlova személyében jelentős tűzerő érkezett a román fővárosba.

6. BREST BRETAGNE

Raphaëlle Tervel játékról alkotott elképzelései az elmúlt idényben látottak alapján az egyik legizgalmasabb csapattá teszik a Brestet. Mivel 2021 után visszatért Ana Gros, könnyen lehet, hogy Anna Vjahireva bemegy középre, és balkezes irányítóként fog varázsolni.

5. FTC-RAIL CARGO HUNGARIA

A dán válogatottat az elmúlt fél évtizedben ismét stabil éremesélyessé tévő Jesper Jensen – saját bevallása szerint – már régóta szeretett volna leülni a Fradi kispadjára. Ha valamivel jobban fogja „érteni” a keretét és használni a játékosait, mint elődje, Allan Heine, nagyon szép eredményeket hozhat a zöld-fehérek évada. A világ egyik legjobb beállója, Vilde Ingstad hiányposztra érkezett, az irányítólegenda Andrea Lekics visszavonulása pedig a pályája csúcsán lévő Darja Dmitrijevának és a 20 éves Simon Petrának is jó lehetőséget teremt a kibontakozásra.

4. ODENSE HANDBOLD

Ole Gustav Gjekstad a norvég válogatottnál folytatja, utóda a rutinos Jakob Vestergaard lett, aki nem számolhat a szerb Crvena zvezdához (!) igazoló Katrine Lunde mellett a Győrbe költöző irányító, Helena Elverrel sem. Utóbbit a cseh Markéta Jerábková tökéletesen helyettesítheti, a HB Ludwigsburg csődje után a klub gyorsan lecsapott a 21 éves német jobbátlövő-tehetségre, Viola Leuchterre is.

3. METZ HANDBALL

Tavaly a tökéletes idény lehetőségét bukta el Budapesten, ahová veretlenül érkezett meg. Emmanuel Mayonnade szinte teljesen új csapatot kényszerül építeni, amelynek egyik alapja Vámos Petra irányítójátéka lesz. Szemerey Zsófi és Szöllősi-Schatzl Nadine távozott, Albek Anna érkezett, továbbra is egynél több magyar játékos van a mezőny egyik sztárcsapatánál. Kapusposzton teljes a sorcsere, Johanna Bundsen, Sabrina Novotná és Catherine Gabriel is jó választásnak tűnik.

2. TEAM ESBJERG

Ugyanolyan „most vagy soha” érzetünk van, mint a Metz esetében. Közös pont a két szupercsapatban, hogy csak üldözik a BL-győzelmet, az elmúlt években a Vipers és a Győr közül valamelyik rendre felülmúlta a négyes döntőben. A 22 éves svájci beálló, Tabea Schmid valószínűleg nagy erősítés, ahogyan a szülési szabadság után visszatérő Nora Mörk is a trófeához hiányzó pluszfaktor lehet.

1. GYŐRI AUDI ETO

Kevés nagyobb kihívás van a kézilabda világában, mint a BL négyes döntőben legyőzni a Győrt – a legutóbbi két alkalommal nem is sikerült senkinek! Per Johansson triplázásra hajtó együttesében Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale is gyermekáldás előtt áll, de olyan mély az ETO kerete, hogy még ezt sem feltétlenül fogja megérezni. Sokféle játékot képes játszani az együttes, Helena Elver személyében pedig igazi játékmester érkezett Győrbe.