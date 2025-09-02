Nemzeti Sportrádió

Katrine Lunde 45 évesen sem hagyja abba, megvan az új csapata

2025.09.02. 20:25
Katrine Lunde, itt még az Odense színeiben (Fotó: Imago Images)
női kézilabda Katrine Lunde Crvena zvezda
A szerb Crvena zvezdában folytatja pályafutását Katrine Lunde, a norvég női kézilabda-válogatott legendás kapusa – írja a dán TV2.

A 45 éves kiválóság a Vipers Kristiansand év eleji megszűnése után az idény hátralevő részét a dán Odensénél töltötte (amellyel dán bajnok és BL-ezüstérmes lett), utána viszont nem volt csapata. Ennek tükrében kisebb meglepetésként hatott, hogy hétfőn ő is bekerült a norvég válogatott aktuális keretébe – a már említett forrásnak maga Lunde árulta el, hogy a belgrádi csapatban folytatja pályafutását.

„Már nagyon várom, hogy edzésbe álljak és meccseket játsszak. Ez egy izgalmas kihívás lesz, mert már ismernek Szerbiában, és családom is van ott” – mondta Katrine Lunde, aki az idény végéig szóló kontraktust írt alá a belgrádi klubbal, s ingázni fog Norvégia (ahol szerb párja, Nikola Trajkovics és kislánya, Atina él – a szerk.) és Belgrád között. A háromszoros olimpiai bajnok kapus nem rejtette véka alá, hogy az év végi, német-holland közös rendezésű világbajnokság miatt vállalta be a szerbiai kalandot.

„Igen, ez a cél, és most lehetőségem lesz formába lendülni” – fogalmazott Lunde. 

„Engem is meglepett ez, de örülök, hogy talált magának egy új kihívást. Jó tudni, hogy talált magának egy új klubot, ahol rendszeresen edzhet” – így Ole Gustav Gjekstad, a norvég válogatott szövetségi kapitánya. 

A 45 éves Katrine Lunde három olimpiai aranyérme mellett a világbajnokságot kétszer, míg az Európa-bajnokságot hétszer nyerte meg a norvég válogatottal. Klubszinten hét alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját, akárcsak hazája élvonalát, emellett négyszer nyerte meg az NB I-et, illetve a dán bajnokságot.

 

