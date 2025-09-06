Három magyar csapattal kezdődik a női kézilabda Bajnokok Ligája

Három hónappal ezelőtt győri ünnepléssel ért véget a női kézilabda Bajnokok Ligája előző évada. A 2024-es győztes ETO megvédte a címét, Per Johansson együttese az egész sorozatban csupán egyszer kapott ki, október közepén a későbbi ezüstérmes Odense hétgólos verést mért a zöld-fehérekre az Audi Arénában.

Ez akkor még „belefért”, onnantól kezdve az összes BL-meccsét megnyerte a Győr, mi több, a budapesti négyes döntőben egyetlen percet sem töltött hátrányban.

Johansson és a csapat triplázásra készül, ami egyszer már sikerült a kisalföldieknek, 2017 és 2019 között mindhárom alkalommal az ETO végzett az élen. A keretben ezúttal kevesebb változás történt, az Odense egyik legjobbját, Helena Elvert megszerezte a Győr, a kapuba Szemerey Zsófi érkezett, a szélre a rutinos svéd Nathalie Hagman, míg irányítóként a szlovén Tjasa Stanko bővíti a repertoárt. Fontos szerepük lesz az elkövetkezendő hónapokban, ugyanis anyai örömök elé néz a jobbszélső Győri-Lukács Viktória, a kapus Sandra Toft és a legutóbbi négyes döntő legértékesebb játékosának megválasztott beálló, Kari Brattset is. A győriek vasárnap Dortmundban kezdenek.

A tavaszi negyeddöntőben a már említett Odense jelentette a végállomást a Ferencvárosnak, a fővárosiak összesítésben egy góllal kaptak ki a dán csapattól. Azóta új edző érkezett, a korábbi esbjergi mesterrel, Jesper Jensennel vághat neki az FTC az MVM Dome-ig vezető rögös útnak. Egyszer, 2023-ban már járt ott, Elek Gábor BL-ezüsttel búcsúzott másfél évtized után, azóta viszont a harmadik idénynek a harmadik edzővel fut neki a Ferencváros. Jensent két régi ismerőse, a norvég beálló, Vilde Ingstad és a dán jobbátlövő, Mette Tranborg segítheti. Rögtön az első meccsen visszavághat a Ferencváros az áprilisi vereségért, ugyanis az Odensét fogadja Érden.

Emily Vogel fontos szereplő lehet az FTC-ben az Odense elleni nyitányon (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az OTP-csoport segítségével újjáépülő Buducsnoszt Podgorica otthonában lép pályára a BL-be egy év kihagyás után visszatérő DVSC Schaeffler. A Loki tavaly nem kapott szabadkártyát, idén viszont a szervező EHF elfogadta a debreceniek nevezési szándékát, így Szilágyi Zoltán csapata ismét bizonyíthat. 2023–2024-ben sikerült továbbjutni a csoportból, a piros-fehérek hazai környezetben a későbbi győztes győrieket és az előző három idényben diadalmaskodó norvég Vipers Kristiansandot is felülmúlták. Szilágyi a sorsolást követően úgy fogalmazott, cél, de nem elvárás a továbbjutás. A keretet svéd és francia kiválóságokkal erősítették meg, ugyanakkor Alicia Toublanc és Daniela de Jong bemutatkozására vélhetően még várni kell egy keveset, a felkészülési időszakban mind a ketten sérüléssel küszködtek.

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, 2025–2026 A-csoport: Storhamar HB Elite (norvég), Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra), GYŐRI AUDI ETO KC, DVSC SCHAEFFLER, Team Esbjerg (dán), Gloria Bistrita (román), OTP Group Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda) B-csoport: Sola HK (norvég), Odense Hb (dán), CSM Bucuresti (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), FTC-RAIL CARGO HUNGARIA, RK Podravka Koprivnica (horvát), Brest Bretagne Hb (francia), Ikast Hb (dán)

Lesznek jelentős hiányzók a mezőnyben, hiába keressük az indulók között az idén januárban becsődölt Vi­perst – a norvég sztárklub anyagi gondjait már korábban lehetett látni, azonban a problémákat nem sikerült megoldani. Ludwigsburgban derült égből villámcsapásként érte a hír a játékosokat, hogy július második felében csődbiztost kellett kirendelni. A krízist a tavaly ezüstérmes német csapatnál sem sikerült kezelni, pedig Faluvégi Dorottyáék már az ellenfeleiket is ismerték, helyettük így a Sola HK került be a tizenhat tagú mezőnybe. A három magyar mellett szintén három dán klub indul, a franciákat, a románokat és a norvégokat két csapat képviseli, míg egy horvát, montenegrói, szlovén és német együttes méreti meg magát az elkövetkezendő hónapokban.

NS-SZAKÉRTŐ A Győr és a Metz a legesélyesebb arra, hogy megszerezze az első két helyet az A-csoportban. Az ETO most is favorit a végső sikerre, miközben a metziek hagyományosan a legjobbak idény közben, a négyes döntőik viszont finoman fogalmazva sem sikerülnek jól, de ezúttal is esélyesek a final fourra. Az Esbjerg, a Debrecen, a Dortmund és a Buducsnoszt négyest körülbelül azonos szintre tenném. A debreceniek két éve is jelentős fejlődésen mentek át a BL-szereplésnek köszönhetően. A másik nyolcasban a CSM Bucuresti-et és a Ferencvárost várom az első két helyre. Az FTC-nél Jesper Jensen érkezésével nagy előrelépésre számítok, erős a játékoskeret, azonos posztokon különféle stílusú kézilabdázókkal, két minőségi sorral. A bukarestiek évek óta szeretnének újra négyes döntőbe jutni, erre most nagy esélyük van, bár tegyük hozzá, a CSM-nél sohasem lehet biztosra menni… Az Odense jelentősen gyengült, de a szintén dán Ikasthoz és a Bresthez hasonlóan hazai pályán mindenkire veszélyes. A Ljubljana is gyengült Ana Gros és Tjasa Stanko távozásával, ennek ellenére lehet, így is előre tud lépni a következő idényben. DANYI Gábor, BL-győztes edző

VÉLEMÉNYEK Fontos volt, hogy tiszteletben tartsam az elmúlt években felépített csapatot. Nem azért érkeztem, hogy az első idényben, mondjuk, hét játékos távozzon és hét érkezzen, szeretek azzal a kerettel dolgozni, ami megvolt, és a legtöbbet kihozni belőle. A BL négyes döntője az álmunk, ez a célunk, aztán meglátjuk, milyen gyorsan haladunk előre. Egyszerű a kívánságom: folyamatosan fejlődni, mert ha így lesz, a végén nyerni fogunk. A final four szempontjából jó lenne, ha az első helyen jutnánk tovább, de erős a csoportunk, sok csapat azonos szinten van, a legjobbunkat kell nyújtanunk. Dánként nyilván kicsit vicces, egyben ijesztő is, hogy két dán együttessel is találkozunk a csoportkörben. Jesper JENSEN, az FTC edzője az EHF-nek Jó dolog, hogy egy szakvezetőnek, aki az ETO-hoz érkezik, nem kell a célokon gondolkodnia, mert a klub mindig világosan kimondja: mindhárom trófeát meg kell nyerni. Természetesen rendkívül nehéz mindegyiket elhódítani, ugyanakkor ez a cél, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összes mérkőzésünket meg kell nyernünk. Az elvárások tehát nagyok, de a csapatnál ennek megfelelő a bizonyítási vágy. Idén sokkal kiegyensúlyozottabb a csoportunk, a másik oldalon a Fradi, az Odense, a Brest és a CSM Bucuresti is nagyon erős, míg a mi csoportunkban az Esbjerg, az ETO, a Metz és a Bistrita alkotja az élmezőnyt. A negyeddöntőben sokkal keményebb ellenféllel kell majd szembenéznünk, a női kézilabda elitje jelenleg elképesztően erős. Per JOHANSSON, a Győr vezetőedzője A sorsolásunk jó abból a szempontból, hogy olyan csapatok ellen kezdünk, amelyektől pontokat szerezhetünk, sokat jelentene a csoportkör végén, ha élnénk a lehetőséggel és elkapnánk a rajtot. Szeretnénk továbbjutni, de ha nem sikerül, úgy állunk hozzá, mint két évvel ezelőtt: minden egyes sikernek és pontnak örülünk. A legfontosabb, hogy jó meccseket játsszunk és ha van esély a bravúrra, akkor éljünk vele, mint a legutóbbi szereplésünkkor. Nehéz megjósolni, mi várható az első meccsen Podgoricában, keveset lehet tudni a Buducsnoszt játékáról, kiszámíthatatlan, egy tét­meccs eleve mindig más. Nem kérdés, a nyolcasunkban azok a csapatok, amelyek legutóbb négyes döntősök voltak, a Győr, a Metz és az Esbjerg most is jelentős játék­erőt képviselnek. SZILÁGYI Zoltán, a DVSC edzője

AZ ELMÚLT TÍZ KIÍRÁS GYŐZTESE

2016: CSM Bucuresti (román)

2017: GYŐRI AUDI ETO KC

2018: GYŐRI AUDI ETO KC

2019: GYŐRI AUDI ETO KC

2020: a koronavírus-járvány miatt törölték az idényt

2021: Vipers Kristiansand (norvég)

2022: Vipers Kristiansand (norvég)

2023: Vipers Kristiansand (norvég)

2024: GYŐRI AUDI ETO KC

2025: GYŐRI AUDI ETO KC

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

Szombat

A-csoport

Bistrita–Storhamar, 16

B-csoport

FTC–Odense, 16 (tv: Sport1)

Podravka–Sola, 18

Brest–Ljubljana, 18

Vasárnap

A-csoport

Dortmund–GYŐR, 14 (tv: Sport1)

Buducsnoszt–DEBRECEN, 16 (tv: Sport1)

Esbjerg–Metz, 16

B-csoport

Ikast–CSM, 14

Tudnivalók

A lebonyolítás nem változott, a 16 főtáblás klub két nyolcas csoportban küzd meg egymással 14 fordulós, oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben. A két csoport utolsó két helyezettje kiesik, a nyolcasok első két helyezettje egyenes ágon bejut az oda-visszavágós negyeddöntőbe – a 3–6. pozíciókban végzők pedig szintén oda-visszavágós keresztjátékban küzdenek meg a legjobb nyolc közé jutásért 3–6. és 4–5. párokban. A negyeddöntő győztesei léphetnek pályára a jövő júniusi, budapesti négyes döntőben.

Csoportkör: szeptember 6.–február 22.

Rájátszás: 2026. március 21–22. és március 28–29.

Negyeddöntő: 2026. április 18–19. és április 25–26.

Négyes döntő (Budapest, MVM Dome): 2026. június 6–7.

Tv: Sport Tv.

Internet: nemzetisport.hu, ehfcl.eurohandball.com/women, kezitortenelem.hu