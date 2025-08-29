Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: tíz magyar védés és két gól is kevés volt a Melsungennek

Vágólapra másolva!
2025.08.29. 22:44
null
Fotó: Käsler/MT
Címkék
Sipos Adrián Palasics Kristóf Melsungen Kiel Bartucz László
A három magyar olimpikont foglalkoztató MT Melsungen hazai pályán 29–27-re kikapott a Rhein-Neckar Löwentől a német férfi kézilabda-bajnokság új idényének első fordulójában.

 

A Bundesliga honlapja szerint Sipos Adrián két gólt szerzett, Palasics Kristóf nyolc, Bartucz László két lövést védett. A Melsungen legutóbb több mint egy éve, tavaly májusban kapott ki hazai pályán bajnoki meccsen.

A másodosztályban Nagy Benedek hat védése és Leimeter Csaba egy gólja ellenére a Balingen-Weilstetten 31–26-ra kikapott az 1. VfL Potsdam otthonában.

A román bajnokságban Rosta Miklós három góllal segítette 38–23-as győzelemhez a címvédő és házigazda Dinamo Bucuresti-et a CSU Cluj-Napoca ellen.

 

Sipos Adrián Palasics Kristóf Melsungen Kiel Bartucz László
Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: Szuperkupa-győztes a „hárommagyaros” Thüringer HC

Kézilabda
2025.08.23. 21:42

Bajnokok Tornája: sima győzelemmel kezdett a Veszprém, Imre Bence kilenc gólt dobott a Kielben

Kézilabda
2025.08.13. 22:52

Talant és Alex Dujshebaevet is elcsábítaná Imre Bence csapata – sajtóhír

Kézilabda
2025.07.20. 11:59

Imre Bence: Nem csalódás a negyedik hely a Kiellel

Kézilabda
2025.06.13. 18:14

Palasics Kristóf: Nagyon jólesik a Veszprémben kapott szeretet

Kézilabda
2025.06.09. 07:01

Története során először német bajnok a Füchse Berlin férfi kézilabdacsapata

Kézilabda
2025.06.08. 16:52

A Flensburgé az arany; Imre Bencéék Sipos Adriánékat felülmúlva bronzérmesek az Európa-ligában

Kézilabda
2025.05.25. 19:36

A Flensburg és a Montpellier játssza a férfi kézilabda El-döntőt

Kézilabda
2025.05.24. 20:03
Ezek is érdekelhetik