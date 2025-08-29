Európai kézilabdaligák: tíz magyar védés és két gól is kevés volt a Melsungennek

A Bundesliga honlapja szerint Sipos Adrián két gólt szerzett, Palasics Kristóf nyolc, Bartucz László két lövést védett. A Melsungen legutóbb több mint egy éve, tavaly májusban kapott ki hazai pályán bajnoki meccsen.

A másodosztályban Nagy Benedek hat védése és Leimeter Csaba egy gólja ellenére a Balingen-Weilstetten 31–26-ra kikapott az 1. VfL Potsdam otthonában.

A román bajnokságban Rosta Miklós három góllal segítette 38–23-as győzelemhez a címvédő és házigazda Dinamo Bucuresti-et a CSU Cluj-Napoca ellen.