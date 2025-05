Tomori Győző: Most végre mi éltünk a lehetőséggel

A FORDULÓ MEGLEPETÉSE volt, hogy a Dabas férfi kézilabdacsapata a K&H Liga utolsó előtti fordulójában 30–29-re legyőzte a ETO együttesét, hiszen míg a győriek jó ideig a dobogóért küzdöttek, a hazaiak még most is a kiesés elől menekülnek.

Sőt, lássuk be: csodának kellene történnie a bennmaradásukhoz, sorsuk ugyanis már nem csak a saját kezükben van. Csodák viszont léteznek, a Győr elleni hazai meccs 11. percében például még senki sem gondolta volna, hogy akár csak pontot is szerezhetnének, miután a vendégek 7–1-re elhúztak.

„Az esélyes a Győr volt, ez nem is kérdéses, szinte végig kézben tartotta a meccset, ám a végjátékban mintha elfáradt volna a nagy tempóban. Nekünk pedig helyén volt a szívünk, és egy nagy rohammal meg tudtuk fordítani az állást – mondta lapunknak Tomori Győző, a Dabas edzője. – Az idény során sok ilyen meccsünk volt, csak éppen fordított forgatókönyvvel: sokszor szinte már a kezünkben volt a siker, de a végén a szerencse sem állt mellénk, a hibáink pedig pontokba kerültek. Ám végre más volt a vége, most mi éltünk a lehetőséggel.”

Pedig az idény elején talán senki sem gondolta, hogy a klubnak ilyen gondjai lesznek, de a szakember szerint minden rossz összejött, ami csak összejöhetett. A tréner szerint próbáltak megoldást találni a problémákra, ám szinte semmi sem sikerült, a győztes meccseket az ellenfél többször is ikszre mentette (a Dabas ötször játszott döntetlent az évad során), ráadásul míg többször is sérülés miatt volt hiányos a játékoskerete, az ellenfélnél valahogy mindenki felépült.

„Az őszünk ebből a szempontból borzalmas volt, és a tavasz elején is értek minket kellemetlen sérülések, amikor egy-egy kiemelt meccs előtt váratlanul kidőlt valaki, illetve betegen vagy sérülten vállalta a játékot – fogalmazott Tomori, hozzátéve, hogy most is van két sérültjük, valószínűleg a beálló Garajszki Gábor és a jobbszélső Ács Tamás sem tud majd pályára lépni az utolsó bajnokin. – A gyengébb szereplésünknek az lehet az egyik oka, hogy nem tudtunk teljes erővel megvívni a fontos mérkőzéseket. Pedig bajnoki sorsolás után úgy gondoltam, jó lesz a Veszprémmel és a Szegeddel kezdeni, mert ez a két csapat úgyis más súlycsoport, és velük meccselni két hét pluszfelkészülést jelent. Ám nem így alakult, jött a NEKA-tól elszenvedett idegenbeli vereség, és a rossz idényrajt rányomta a bélyegét az önbizalmunkra és a játékunkra. Míg a többiek gyűjtögették a pontokat, mi nem, és október-november tájékán már láttam, hogy nem lesz olyan könnyű ez az idény, mint gondoltuk…”

A dabasiak az utolsó fordulóban a közvetlen rivális PLER otthonában lépnek pályára vasárnap, az összecsapás kiesési helyosztó lesz, de nem elég csak nyerniük, a különbség is számít majd, ezért Tomori Győző szerint nyílt sisakos küzdelem várható. Mindkét fél belead apait-anyait, hiszen nincs mit veszítenie, a meghatározó játékosok formája és teljesítménye fog dönteni.

A Dabas benn marad az NB I-ben, ha… A Dabas férfi kézilabdacsapata csak abban az esetben maradhat bent a K&H Ligában, ha az utolsó fordulóban a Budakalász Csurgón pontot szerez, és a Dabas közben legalább öt góllal legyőzi a PLER-t. Ugyanis ha éppen öttel nyerne a Dabas úgy, hogy a Budakalász pontot szerez Csurgón, akkor a Dabas és a PLER között az összgólkülönbség rangsorolna, és mivel korábban a Dabas–PLER összecsapás 27–32 lett, így ötgólos Dabas-győzelem esetén az övék –90 lenne, míg a PLER-é –92.