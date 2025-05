Nem hibázott, bajnok a Győr; az Esztergomé a bronzérem; örülhet az Óvár is a női kézi NB I-ben

Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs 39–23

Búcsúztatással kezdődött a győri női kézilabdacsapat idénybeli utolsó hazai mérkőzése, az ETO-szurkolók elköszönhettek Rju Un Hitől és Győri Alexától, a két játékos a következő évadot már más csapatnál tölti. Abban a tudatban futhatott ki a pályára a kisalföldi együttes, hogy ha pontot szerez, biztosan bajnok, fennállása óta immáron 18. alkalommal. A győri meccskeretből ezúttal kimaradt Fodor Csenge, Győri-Lukács Viktória és Estelle Nze Minko.

A vendég budaörsi csapat nem akart asszisztálni az örömjátékhoz, Buday Dániel együttese kellemetlen ellenfélnek bizonyult az első percekben, több alkalommal is vezettek a vendégek, a kapuban Vártok Ramóna állta a sarat a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő győriekkel szemben. A 17. percben 7–7-es állásnál Per Johansson magához hívta csapatát, szavai hatásosnak bizonyultak, Bruna de Pauláék négy nullás sorozattal léptek el. A brazil irányító-átlövő szerezte a félidő utolsó gólját, másodpercekkel a szünet előtt látványos és gyors akció végén volt eredményes.



16–9-es állásról folytatták a felek, a második játékrészt az ETO kezdte jobban, Varga Dalma góljával már tízre nőtt az előny. Rju hatodik lövéséből az ötödik gólját szerezte a 43. percben. Bo van Weteringnek is volt oka ünnepelni, a tavaly nyáron érkezett holland szélső megszerezte a mérkőzésen a 100. találatát győri mezben, míg Emilie Hovden pár perccel később a 200. ETO-góljának örülhetett. Kristine Breistöl is jól szállt be a második játékrészben, a norvég balátlövő hatszor talált be.

Az utolsó hét percre kapust cserélt Johansson, érkezett Győri Alexa, így minden benevezett játékos pályára léphetett. Eksztázisban teltek az utolsó percek, a közönség felállva tapsolt és skandálta, hogy „izzik a csarnok, itt a magyar bajnok”. A 39–23-as végeredménnyel az ETO biztossá tette a bajnoki címet, és készülhet egy ennél jóval nehezebb erőpróbára, jövő szombaton a dán Esbjerggel mérkőzik meg a BL-címvédője az elődöntőben.



FTC-Rail Cargo Hungaria–Alba Fehérvár KC 38–24

Érzelemdús jelenetek vezették fel a bajnoki versenyfutás során Győrben megbotló Ferencváros idénybeli utolsó mérkőzését: a Fehérvár elleni találkozó előtt a szurkolók és a csapattársak könnyes búcsút vettek a pályafutását befejező Andrea Lekicstől, a Fradit három időszakban összesen 14 évig szolgáló Szöllősi-Zácsik Szandrától, a mindössze egy év után Bukarestbe távozó Valerija Maszlovától, valamint a beugró edzőből közönségkedvenccé váló Allan Heinétől.

Emiatt talán kicsit máshol volt a fókusz a ferencvárosi játékosoknál, mert igen gyengén kezdtek, az első kilenc percben csupán egy gólt szereztek – a vendégek 8–2-re vezettek a 12. percben. Magához tért az FTC, zsinórban hét gólt dobott – Márton Gréta ebből hármat vállalt –, ezzel fordított, majd a félidő végére már kiütközött a két csapat közötti különbség.

A szünetben még csak hárommal mentek a hazaiak, a második játékrész első nyolc percében viszont már nyolcgólosra nőtt az előny. Az 59. percben Heine utolsó időkérését arra használta fel, hogy még egyszer megtapsoltassa Lekicset, akit fel is dobáltak a társak a levegőbe, majd a Fehérvár előbb őt, végül pedig Szöllősi-Zácsikot hagyta gólt lőni – a lefújás után utóbbi játékost is a levegőbe röpítették a csapattársak. Könnyed győzelem lett a vége, ám ezzel sem ment semmire a Ferencváros, miután a Győr is nyert, a fővárosi zöld-fehérek nem tudták megvédeni címüket, a második helyen zárták a bajnokságot.

Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA 37–24

Az Esztergom számára egyszerű volt a képlet: ha nyer, megszerzi a bronzérmet, mivel az egymás elleni összevetésben jobb a DVSC-nél. A Dunaújváros bő negyedórán át jól tartotta magát, ekkor 10–10-et mutatott az eredményjelző, majd a hazaiak egy 8–1-es rohanással elhúztak. Elek Gábor együttese a második félidőben sem engedte közelebb a DKKA-t, sőt, tovább nőtt az előny. A hétgólos Faragó Lea vezérletével nyert az Esztergom, így a Debrecen előtt maradt, és újoncként érte el azt a bravúrt, hogy a dobogó harmadik fokára állhat fel.

DVSC Schaeffler–Váci NKSE 36–28

Mindkét csapat számára volt tétje a mérkőzésnek, hiszen a Debrecen a bronzéremre, a Vác az 5. helyre hajtott. A 14. percben már 9–5-re vezetett az esélyesebb hazai csapat, de igyekeztek a vendégek lőtávon belül maradni, feljöttek két gólra, viszont a szünet előtt visszaállt a különbség. A második félidőben sem volt már szorosabb a találkozó, amely a 40. perc környékén kezdett eldőlni, s a hajrában már nem is veszélyeztette semmi és senki a DVSC győzelmét, amelyben Töpfner Alexandra kilencszer talált be. A Loki azonban így sem lehet boldog, hiszen tavaly után ismét leszorult a dobogóról – akkor a Mosonmagyaróvár előzte meg, idén az Esztergom.

Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 31–35

Igazi ki-ki meccsre volt kilátás, hiszen valószínű volt, hogy amelyik csapat nyer, az 5. helyen zár, mivel a Vác bravúrjára igen kicsi esély volt az FTC otthonában. Az óváriak 5–4-es vezetésük után elléptek hat góllal, pedig a hazaiak két percet még emberelőnyben is tölthettek ebben az időszakban. A szombathelyiek az első félidőben nem tudott közelebb kerülni ellenfelükhöz, a fordulás után mínusz négyre tudtak feljönni, szorosabbá viszont nem tudták tenni a mérkőzést. A vendégcsapat főként Ines Ivancok-Soltic volt elemében, aki tízszer talált be a találkozón, társaival együtt pedig megnyerték a mérkőzést, így kihozták az idényből, amit még lehetett.

MTK Budapest–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 34–33

Az utolsó két helyen álló csapat egymás ellen zárta a bajnokságot, de túl nagy tétje nem volt már az összecsapásnak, hiszen korábban eldőlt, hogy mindkét együttes búcsúzik az élvonaltól. 10–7-nél úgy tűnt, az MTK elhúzhat, de fordított a Békéscsaba, és innentől végig szorosan alakult a találkozó. A 48. percben két góllal a viharsarkiak vezettek, a hajrában viszont visszavette a vezetést az MTK, amely végül az utolsó percben nyerte meg a bajnokit, és sikerével megelőzte ellenfelét, így a csabaiak estek ki utolsó helyen.

Vasas SC–Kisvárda Master Good SE 28–29

A szoros középmezőnynek köszönhetően a Kisvárdának volt miért hajtania, hiszen még előreléphetett a 8. helyről. A Vasas nem engedte leszakítani magát, mínusz háromról egyenlített, így 16–16-ról kezdődhetett a második félidő. A vendégek ismét elléptek három góllal, hogy aztán a 47. percben ismét döntetlen legyen az állás. A hajrában Mátéfi Dalma több védést is bemutatott, így a kisvárdaiak egy góllal jobbnak bizonyultak, és a 6. helyen fejezték be a bajnokságot.

NŐI KÉZILABDA NB I

26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs 39–23 (16–9)

FTC-Rail Cargo Hungaria–Alba Fehérvár KC 38–24 (17–14)

Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA 37–24 (19–12)

DVSC Schaeffler–Váci NKSE 36–28 (17–13)

Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 31–35 (13–19)

MTK Budapest–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 34–33 (16–17)

Vasas SC–Kisvárda Master Good SE 28–29 (16–16)

Részletes jegyzőkönyvek később.