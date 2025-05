Életem legnagyszerűbb napja a mai – Per Johansson

Per Johansson vezetőedző úgy fogalmazott: élete egyik legnagyszerűbb napja a mai, hiszen csapata, a Győri Audi ETO KC szombaton aranyérmes lett a női kézilabda NB I-ben.

„Amikor idekerültem, az volt az elvárás, hogy nyerjük meg a Bajnokok Ligáját és hozzuk vissza a trófeát Győrbe, de tudtam, hogy a bajnoki cím is nagyon fontos a klub számára, sőt, talán még fontosabb volt, hogy ezt elérjük. Életem egyik legnagyszerűbb napja a mai” – mondta a Budaörs 39-23-as legyőzése után a svéd szakvezető.

Az előző idényben érkezett Johansson irányításával a győriek tavaly megnyerték a BL-t, és a jövő hétvégén is ott lesznek a budapesti négyes döntőben.

Az NB I-es tabella második helyén a tavalyi bajnok, Magyar Kupa-címvédő Ferencváros végzett, amely házigazdaként 38-24-re nyert az Alba Fehérvár ellen. Allan Heine vezetőedző időt kért bő egy perccel a vége előtt, de nem a csapathoz szólt, hanem a pálya közepére küldte a visszavonuló Andrea Lekicet, akit felállva ünnepelt a közönség.

„Örülök, hogy a mérkőzés így ért véget, és a játékosok megkapták a jól megérdemelt tapsot a közönségtől. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen módon tudtuk lezárni az idényt” – mondta az FTC-től szintén távozó dán edző.

Hozzátette, a meccs kezdete is nagyon érzelmes volt, ez egyértelműen látszott, és akkor is szükségük volt egy időkérésre, hogy visszataláljanak a saját játékukhoz.

„Azt gondolom, utána jó szintet és erős karaktert mutattunk, az utolsó negyven percben jól játszottunk. Örülök, hogy emelt fővel tudtunk búcsúzni” – fogalmazott.

A harmadik az újonc Esztergom lett, amely hazai pályán 37–24-re megverte a Dunaújvárost.

„Nagyon boldogok vagyunk és büszkék a bronzéremre” – kezdte értékelését a meccs után Elek Gábor vezetőedző. Hozzátette, két évvel ezelőtt, amikor elindultak ezen az úton, sok mindenre gondoltak, de arra, hogy most itt fognak tartani, egészen biztosan nem, és talán erre a legbüszkébbek.

„Valamint arra a frenetikus hangulatra, ami ezt az évet a csarnokunkban, és sokszor idegenben is jellemezte. Természetesen jár a köszönet a játékosaimnak, a szakmai stáb tagjainak és a vezetőségnek, de most elsősorban a szurkolóinknak mondanák köszönetet, mert ők is nagyon sokat tettek azért, hogy ezt elérjük” – magyarázta az FTC korábbi mestere, a válogatott volt szövetségi kapitánya.

NŐI KÉZILABDA NB I

26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs 39–23 (16–9)

FTC-Rail Cargo Hungaria–Alba Fehérvár KC 38–24 (17–14)

Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA 37–24 (19–12)