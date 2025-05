Egy lépésre a bajnoki címtől a Győr a női kézi NB I-ben, kiesett a Békéscsaba

A 20 évvel ezelőtt EHF-kupát nyerő csapatot köszöntötte az Alba Fehérvár a Győri Audi ETO elleni összecsapást megelőzően, s a hazaiak az egyértelmű minőségbeli különbség dacára jól tartották magukat, s noha az első félidő egy adott pontján hét góllal is vezettek a kisalföldiek, az Alba (támaszkodva a 19 lövést védő Hadfi Gréta bravúrjaira) képes volt visszakapaszkodni. A fehérváriak a fordulás után is ott voltak a Győr sarkában, s egy adott ponton egy gólra csökkentették hátrányukat, de az egyenlítés nem jött össze, így a zöld-fehérek egy lépésre kerültek a bajnoki címtől.

Nagyot hajrázott a Békéscsaba is a bronzéremre hajtó Esztergom ellen. Az egész meccsen nyolc gólig jutó Borbély Márta 21 másodperccel a vége előtt csökkentette minimálisra a különbséget a felek között, de az egyenlítés nem sikerült, így a viharsarkiak matematikailag is kiestek az élvonalból.

Elek Gábor csapata mellett a tabellán vele azonos pontszámmal álló Debrecen is nyert – tíz góllal Kisvárdán –, így a bronzérem sorsa az utolsó fordulóban fog eldőlni.

A Ferencváros is hozta a kötelezőt a Vác otthonában, így matematikailag még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa.

Végül, de nem utolsósorban a Dunaújváros a Vasas elleni (32–32-es döntetlent hozó) meccs után elbúcsúztatta az idény végén visszavonuló Szalai Babett, Oguntoye Viktória párost – a két rutinos játékos a továbbiakban is marad a klub kötelékében.

NŐI KÉZILABDA NB I

ALBA FEHÉRVÁR KC–GYŐRI AUDI ETO KC 29–31 (13–17)

Székesfehérvár, 800 néző. V: Garai, Varasdi

FEHÉRVÁR: HADFI 1 – Szabó-Májer 3, Sulyok, Moreno, KOCSIS B. 8, UTASI 6, Takó 2. Csere: Aalla (kapus), K. PAVLOVIC 9 (6), Tolnai, Kövér, Szemes. Edző: Szuzana Lazovics

GYŐR: Sako – Hovden 2, HOUSHEER 9 (3), Nze Minko 2, BLOHM 5, K. JÖRGENSEN 3, VAN WETERING 3. Csere: S. Toft (kapus), Breistöl, V. Kristiansen 1, GYŐRI-LUKÁCS 5, Lagerquist, De Paula 1, Brattset. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 3–9. 18. p.: 7–13. 24. p.: 9–15. 28. p.: 11–16. 34. p.: 15–19. 40. p.: 20–22. 46. p.: 23–24. 52. p.: 25–28. 58. p.: 27–29

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 7/6, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Az első tíz percben a védekezésünk nem működött, utána sikerült rendezni a sorokat, elöl beállóban és védekezésben is gondot okoztunk a Győrnek.

Per Johansson: – Védekezésben nem találtuk a megoldást, bátran támadott az Alba, amely büszke lehet erre a meccsre, nekünk pedig a két pont volt fontos.

VÁC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 24–36 (11–16)

Vác, 660 néző. V: Felhő, Öcsi

VÁC: Zaj – Pálffy A. 1, Afentaler 3 (1), Tyiskov-Helembai 1, Juhász Gréta 2, CSÍKOS 6 (4), Wald 1. Csere: Bukovszky (kapus), Kurucz A. 2, Háfra N. 2, PELCZÉDER 3, KACSÓ 2, Gyuris 1. Edző: Horváth Roland

FTC: JANURIK – Malestein 2, MASZLOVA 7 (1), Edwige 2, SIMON P. 3, Bölk 2, Hársfalvi 2. Csere: GLAUSER (kapus), Tomori, O. KANOR 10, Bordás, Dmitrijeva 3, Márton G. 2, Cvijics 1, Szöllősi-Zácsik 2, Balázs B. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–3. 10. p.: 4–7. 15. p.: 5–10. 18. p.: 5–12. 23. p.: 9–13. 34. p.: 13–18. 37. p.: 14–20. 43. p.: 15–25. 51. p.: 17–31. 56. p.: 21–35

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Néhány játékosom elveszítette a motivációját, küzdök azzal, hogy úgy tudjak motiválni, hogy eredményesek legyünk, de örömteli, hogy a fiatalok szépen szálltak be.

Allan Heine: – Örülök, hogy felálltunk a múlt heti csalódást követően. Különösen védekezésben teljesítettünk nagyon jól.

TAPPE-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE–MOL ESZTERGOM 29–30 (11–17)

Békéscsaba, 500 néző. V: Altmár, Horváth M.

BÉKÉSCSABA: J. Ferreira – Aranyi, Schlegel 1, ROMÁN 4, Bencsik B. 1, M. Lopes 2, Halász-Szondi 1. Csere: Szabó D. (kapus) 1, Sablic 4, BORBÉLY M. 8 (5), Lanistanin 3, Darie 2, Kukely K. 2. Edző: Herbert Gábor

ESZTERGOM: Herczeg L. – KOVÁCS ANETT 8, Ballai B. 2, Kisfaludy, FARAGÓ LEA 4, Szucsánszki, Hajtai 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), BALLAI A. 5 (1), HORVÁTH F. 5, Kármán 2, Mlinkó 3, Szőke N., Majoros K., Teplán. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–1. 10. p.: 3–6. 14. p.: 6–7. 25. p.: 10–15. 36. p.: 15–19. 39. p.: 15–22. 47. p.: 19–26. 50. p.: 20–29. 59. p.: 28–30

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Herbert Gábor: – El vagyok keseredve, mert annyi butaságot csináltunk. Nem most estünk ki, volt két olyan kulcsmérkőzés, amit ha megnyerünk, akkor már tét nélkül játszhattunk volna.

Elek Gábor: – Tudtuk, akármi történik, valaki nagyon szomorú lesz. A Békéscsaba ezzel a vereséggel kiesett. Dolgoztunk ötvenkét percig tisztességesen, aztán majdnem mindent, az egész idényt elrontottunk.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–DVSC SCHAEFFLER 20–30 (11–14)

Kisvárda 550 néző. V: Kiu G., Kiu T.

KISVÁRDA: Mátéfi D. – Gém 1, Karnik Sz., L. KALAUS 5, SZABÓ LILI 4, E. Novak 1, Mérai. Csere: Leskóczi (kapus), BUCSI L. 8 (4), Gyimesi 1, Csáki L., Juhász F., Roszoha, Karé, Brajovics. Edző: Józsa Krisztián

DEBRECEN: Gabriel – Töpfner, 4 (3) Hámori 2, Füzi-Tóvizi 2, THORLEIFSDÓTTIR 6, Jovovics 1, VÁMOS M. 3. Csere: RYDE (kapus) SERCIEN-UGOLIN 7, Haggerty, Csernyánszki 2, HORNYÁK D. 1 (1), Tóth Nikolett 1, Grosch 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6 perc: 3–3. 15. p.: 7–9. 25. p.: 9–10. 29. p.: 10–13. 38. p.: 12–19. 49. p.: 17–22. 57. p.: 19–28

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Ezúttal is kijött, hogy ellenfelünk milyen minőséget képvisel, de nem lehetek elégedetlen, mert küzdöttünk, megtettünk mindent, amit tudunk.

Szilágyi Zoltán: – Szünet után megmutatkozott, hogy erőben jobbak vagyunk. Átvettük az irányítást, masszívan védekeztünk és ekkor már nőtt a különbség.

MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC–MTK BUDAPEST 36–36 (18–17)

Mosonmagyaróvár, 750 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

MKC: Halter – Falusi-Udvardi 4, Varga Emília 4, Wolfs 4, Ivancok-Soltic 3 (2), TÓTH G. 7, Magyar F. 1. Csere: Horváth Sz. (kapus), LANCZ 8, Kukely A., FARAGÓ LUCA 5, Tóth Eszter. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

MTK: Marinovic – Andróczki 1, KEKEZOVICS 7, Dakos 3, KORONCZAI 10 (4), POCZETNYIK L. 6, Fekete B. 1. Csere: Szőke Sz. (kapus), Bujdosó-Gerháth 1, Hadnagy, Bouti, Dávid-Azari 2, Lapos 2, Tóth M. 2, Tóth A. 1. Edző: Woth Péter

Az eredmény alakulása. 11. perc: 6–9. 18. p.: 11–14. 22. p.: 15–14. 43. p.: 27–27. 50. p.: 29–30. 58. p.: 35–34

Kiállítások: 8, ill., 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill., 4/4

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Az első félidőben a védekezést nem tudtuk megoldani, hiába készültünk rá sokat. Sajnos, a végén elfáradtunk és az utolsó két és fél percben volt két olyan technikai hibánk, ami eldöntötte a mérkőzést.

Woth Péter: – Rengeteg technikai hiba volt mindkét oldalon. Az jár az ember fejében, ha így tudunk játszani idegenben egy jó csapat ellen, akkor ezt miért nem tudtuk eddig megcsinálni.

MOYRA-BUDAÖRS HB–SZOMBATHELYI KKA 29–36 (15–18)

Budaörs, 550 néző.V: Nagy F., Túróczy

BUDAÖRS: Vártok R. – Vártok T., SZEKERCZÉS 6 (3), Bardi 2, Marincsák 3, UHRIN 5, Lengyel E. 1. Csere: Mistina K. (kapus), Hudák, HORILSZKA 6, SCHNEIDER 4 (1), Sztankovics K. 1, Kiss M., Helm 1. Edző: Buday Dániel

SZOMBATHELY: N. DE ALMEIDA – Varga N. 3, KULCSÁR D. 4, SZMOLEK 5, Dzsatevszka, PŐDÖR R. 7 (4), KAZAI 10. Csere: Csatlós (kapus), Pődör B. 4 (1), Szeberényi, Balogh P., Akijama 1, Dombi L. 2. Edző: Bo Rudgaard

Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–6. 19. p.: 8–13. 39. p.: 19–24. 50. p.: 25–29

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 10/5

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Büszkék lehetünk a tavaszi teljesítményre, a második félévvel elégedett vagyok. Többen elmennek a csapattól, nyártól újraépítjük magunkat.

Bo Rudgaard: – Az ellenfél beállói rengetegszer helyzetbe kerültek, de támadásban jók voltunk, és ha ennyi gólt lövünk, azzal meg kell nyerni a mérkőzést.

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–VASAS SC 32–32 (16–14)

Dunaújváros, 700 néző. V: Dáné, Marton Zs.

DUNAÚJVÁROS: Bartulovic – HORVÁTH A. 5, Terzics 2, KELLERMANN 7 (1), Popovic 2, Luchies 3, Török Fanni 2. Csere: OGUNTOYE, Wéninger (kapusok), Lakatos P., Paróczy 2, Gerháth K., Petika 5 (3), SZALAI B. 3 (1), Arany 1, Gajdos. Edző: Gulyás Péter

VASAS: Zsigmond P. – Mihály P. 2, Boldizsár 3, Dombi K., OLÁH K. 6 (4), VÁMOSI 5 (4), Farkas Johanna 4 (1). Csere: Mészáros V., Balog J. (kapusok), SZILOVICS 6, Varjas 1, SÁPI 4, Nagy N. 1, Erdősi, Gáspár D. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1. 12. p.: 5–6. 20 p.: 8–11. 25. p.: 12–12. 39. p.: 19–21. 44. p.: 25–24. 52. p.: 26–29. 56. p.: 30–30

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 10/9

MESTERMÉRLEG

Gulyás Péter: – A Vasas különleges védekezése nehéz feladat elé állított bennünket. Köszönet a játékosoknak, akik a mérkőzés kedvéért elhalasztották a szükséges orvosi beavatkozásokat.

Konkoly Csaba: – Nagyon boldog vagyok, hogy saját jogon biztosítottuk élvonalbeli tagságunkat. Igazságos döntetlen született, kétszer jöttünk vissza a mérkőzésbe.