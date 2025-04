Nagyon hamar visszavághat a Veszprém a Szegednek

Az utolsó öt fordulóban ugyanúgy három csapat küzd a várhatóan nemzetközi kupaindulást érő negyedik helyért, mint a kiesés ellen. A Balogh Zsolt vezette ETO-nak olyan szempontból könnyű dolga lesz, hogy a harmadik pozícióban álló Fradi mellett két riválisát, a Tatabányát és a Balatonfüredet is hazai pályán fogadja. A Bányásznak a győriek elleni május 3-i rangadó mellett az utolsó játéknapon a Veszprémmel is meg kell mérkőznie. A füredieknek az ETO elleni záró fordulós összecsapásuk mellett a múlt hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjében szépen helytálló Gyöngyös elleni szombati meccsük tűnik még nehezebbnek. A kiesés, azaz az utolsó két hely elől menekülő trióból a Budakalászé a helyzeti előny, mert mindkét riválisát, a Dabast és az Egert is hazai pályán fogadja, és topcsapattal már nem játszik. A dabasiak már a következő két játéknapon a saját kezükbe vehetik a sorsukat, a szombati budakalászi találkozójuk után a jövő héten az Egert fogadják. A hevesieknek a Tatabánya, a Balatonfüred és a Gyöngyös elleni hazai fellépésük sem ígérkezik könnyűnek, ezért kulcsfontosságú lenne Dabason és Budakalászon nyerniük.