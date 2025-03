Nem okozott gondot a tabellautolsó a Ferencvárosnak a női kézilabda NB I-ben

Emily Bölk, Hársfalvi Júlia és Simon Petra góljaival kezdődött a mérkőzés, majd a 3. perc elején betalált az MTK is, ám a meccs elején sem tudta tartani a Ferencvárost, a 10. percben már 3–8 volt az állás. Az olló 11–7-es FTC-vezetés után nyílt ki igazán, Andrea Lekics találatát követően a zöld-fehérek következő öt gólját Valerija Maszlova szerezte, ekkor héttel mentek a vendégek, s a szünetben is ennyi volt közte. A fordulás után még tovább nőtt a különbség, a 40. percben először volt tízgólos előnyben a címvédő, amely a folytatásban sem állt le. Könnyed, 42–27-es sikert aratott az FTC a sereghajtó ellen.

NŐI KÉZILABDA NB I

A 22. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

MTK BUDAPEST–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 27–42 (11–18)

Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 800 néző. V: Garai, Varasdi

MTK: Marinovic – Andróczki 1, Dakos 2 (1), KEKEZOVICS 4, Bujdosó-Gerháth 3, Koronczai, TÓTH M. 4 (2). Csere: Szőke, Christe (kapusok), POCZETNYIK L. 6, Lapos 1, Tóth Anna 2, Bouti, HADNAGY 3, Fekete B. 1, Dávid-Azari. Edző: Woth Péter

FERENCVÁROS: GLAUSER – Malestein, MASZLOVA 6, Bölk 3, Bordás 3, SIMON P. 5, Hársfalvi 3. Csere: JANURIK (kapus), Tomori, Dmitrijeva 3, Edwige, Lekics 3 (1), BALÁZS B. 4, O. Kanor, MÁRTON G. 5, KLUJBER 7 (2). Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–6. 20. p.: 7–13. 32. p.: 15–28. 55. p.: 23–39

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3

Woth Péter: – Kicsit talán kellemes edzőpartnerek is voltunk, a védekezésünk szintje meg sem közelítette az előző mérkőzését, támadásban is több hibát követtünk el.

Allan Heine: – Azt a kézilabdát játszottuk, amit az előző mérkőzéseken is, viszont az MTK valamivel mást nyújtott, mint amire számítottunk, de meggyőződésem, hogy a hátralévő mérkőzéseken még képes lesz a meglepetésekre.