Füzi-Tóvizi Petra: A harmadik hely lebeg a szemünk előtt

– Ki lesz a bajnoki bronzérmes a bajnokság végén?

– Remélem, mi – vágta rá a Debrecen női kézilabdacsapatának junior-világbajnok, olimpiai hatodik és Európa-bajnoki bronzérmes beállója, Füzi-Tóvizi Petra.

– Erre minden esélyük meg is van, de hogyan értékeli az idény eddigi részét?

– Hullámzónak mondanám, nem érzem annyira stabilnak a csapatot. Az előző évadban nem lett meg a harmadik hely, nagyon kevésen múlott, hiszen minden kötelezőt hoztunk, csak kikaptunk Mosonmagyaróváron, ami benne van. A mostani kiírásban viszont be-becsúsztak váratlan eredmények és szorosabb meccsek, pontot szereztünk a Ferencváros ellen, aztán pontot veszítettünk a Budaörssel szemben, szóval elég hullámzó eddig. A nemzetközi kupaszereplés sem úgy alakult, ahogyan szerettük volna, hamar kiestünk az Európa-ligából, így az elmúlt időszakban kevés meccsünk volt, ez is szokatlan. De most csak egy cél lebeg a szemünk előtt, hogy meglegyen a harmadik hely a bajnokságban, és ősztől javítani tudjunk minden fronton.

– Az elmúlt hetekben Esztergomban és Szombathelyen is a hajrában nyertek fontos mérkőzést. Ez is az ön által említett hullámzásba illik bele, vagy inkább azt mutatja, hogy mentálisan és lelkileg is össze tudják kapni magukat, amikor igazán kell?

– A csapatunk erejét mutatja, hogy Esztergomban ötgólos hátrányból is vissza tudtunk jönni a meccsbe. Az is tény, hogy az utóbbi évekhez képest nagyobb átalakuláson mentünk keresztül, több új játékos is van a keretben, meg kellett egymást szoknunk, össze kellett csiszolódnunk, de bízom benne, hogy a hátralévő találkozókat stabilabban tudjuk le. Hoznunk kell a kötelező győzelmeket, és jó lenne a két nagycsapat ellen pontot vagy pontokat szerezni.

– Éppen a Győrrel és a Ferencvárossal találkoznak a következő két bajnoki fordulóban. Milyen mérkőzésekre számít?

– Próbáljuk úgy felfogni, hogy nincs veszítenivalónk, csak előrébb léphetünk ezeken a meccseken, teher nélkül szeretnénk játszani és megnehezíteni mindkét nagy dolgát, ahogyan az elmúlt idényekben is sikerült.

– Az ETO és az FTC elleni két rangadó milyen pluszt adhat a debreceni csapatnak az utána következő utolsó hét bajnokira?

– Magunkra kell figyelnünk, és összerakni egy jó védekezést. Periódusokban legutóbb Szombathelyen is remekül működött a védelem, de volt, amikor nemigen akart összeállni, dolgoznunk kell rajta, hogy stabilabb és erősebb védekezést mutassunk hosszabb távon is. Nyilván ez a két ellenfél a legnehezebb, szóval fel lesz adva a lecke, de ezeken a meccseken lehet megmutatni, mit is tudunk igazán. Várom a Győrrel és a Ferencvárossal szembeni rangadót, teher nélkül játszhatunk, hátha sikerül meglepetést szerezni.

– A bronzért vívott harcban az utolsó hét fordulóban mondhatni kötelező a győzelem – ez teher vagy inkább már elvárás?

– Az elmúlt években mindig így volt, hogy tudtuk, nem veszíthetünk pontot, sőt, ha harmadikok szeretnénk lenni, az sem feltétlen elég, hogy az úgymond kötelezőket hozzuk, ezt láttuk a legutóbbi kiírásban is. Már megszoktuk, hogy ilyen teher alatt kell játszanunk, miközben nyilván vannak jobb és rosszabb mérkőzéseink is – most jobb sorozatban vagyunk, bízom benne, hogy ez lendületet adhat nekünk a bajnoki hajrára.

– Alapemberként a válogatottat sem lehet megkerülni önnel kapcsolatban: mekkora nyugalmat ad a következő időszakban, hogy az idei világbajnokság mellett a jövő évi Európa-bajnokságra sem kell selejtezőt vívniuk?

– Lépésről lépésre haladunk. Nagyon pozitívan éltem meg a múlt heti válogatott összetartást is, sok új arccal ismerkedtünk meg. A bajnokságban már találkoztunk mindenkivel, de sokakkal most játszottunk először egy csapatban, ez is új élmény, feltöltődéssel teli hét volt, ilyenkor mindig jó kicsit kizökkenni a hétköznapokból, a klubszinten ellenfelekkel együtt bandázni és időt tölteni. Áprilisban a brazilokkal vívunk felkészülési meccset, ősztől indul az Európa-kupa, ezek jó lehetőségek lesznek arra, hogy összeszokjunk, jó csapatkohézió alakuljon ki – és ez megmutatkozzon a pályán is.