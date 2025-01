Év eleji csúcsrangadó: a Ferencváros hazai pályán fogadja a Győrt a női kézi NB I-ben

TÖBB MINT ÖT ÉVE, 2019. december 29-én ünnepelhetett legutóbb győzelmet az Elek Gyula Arénában a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata az FTC ellen. Öt góllal is vezetett azon a mérkőzésen a Ferencváros, ám végül a vendégek örülhettek, miután az utolsó másodpercekben Kiss Éva kivédte Lukács Viktória kísérletét. Napjainkban a korábbi kiváló kapus az ETO stábjának tagja, a szélső pedig 2020 nyarán Győrbe igazolt, ahol azóta is alapember, klubja nemrég három évvel hosszabbított vele. Első sikere a fővárosi együttes otthonában azonban továbbra is várat magára, az elmúlt két idényben hazai környezetben egyaránt hat-hat góllal bizonyult jobbnak az FTC.

Az óévet mindkét csapat erőt demonstráló győzelemmel zárta, a címvédő ferencvárosiak Szombathelyen nyertek tizennyolc góllal, a győriek a Vácot ütötték ki az Audi Arénában 47–20-ra. Az ETO minden mérkőzését megnyerte, a legnehezebben a DVSC ellen gyűjtötte be a két pontot, a vendég Loki az egyenlítésért támadhatott a lefújás előtt, de a nyáron igazolt francia kapus, Hatadou Sako kivédte Töpfner Alexandra ziccerét. A hajdúságiak otthon a Fradi ellen jobban hajráztak – a döntetlen miatt a szombati rangadó kezdetekor az ETO van kedvezőbb helyzetben.

AZ ELMÚLT NYOLC FTC–GYŐR BAJNOKIN CSUPÁN KÉT ETO-SIKER SZÜLETETT 2023. 11. 15.: FTC–Győr 28–22

2022. 12. 14.: FTC–Győr 32–26

2022. 04. 14.: FTC–Győr 29–24

2021. 05. 05.: FTC–Győr 31–22

2019. 12. 29.: FTC–Győr 27–28

2019. 04. 27.: FTC–Győr 29–33

2017. 10. 31.: FTC–Győr 27–25

2017. 03. 31.: FTC–Győr 28–28

„Nagyon várom a mérkőzést, mert más csapataimmal már jártam a ferencvárosiaknál, de az ETO-val még nem – mondta lapunknak Per Johansson, aki tavaly tavasszal, a Fradi ellen elveszített kupadöntő után vette át a győriek irányítását. – Nálunk mindenki felkészült, tisztában vagyunk vele, mekkora csata vár ránk. Két, nagyjából egyforma erősségű csapat találkozik, talán az FTC-nek kicsit bővebb a kerete és több a jobb minőségű játékosa.”

A svéd vezetőedző nem gondolja, hogy a házigazdának lenne gyenge pontja, sok múlik azon, melyikük fog ki jobb napot. „Nehéz, kiélezett találkozóra számítok, a hangulat garantálhatóan kiváló lesz. A kapusok és a védelem meghatározó szerepet játszik abban, ki győz. Minden összecsapást meg akarunk nyerni, természetesen a legfőbb riválisunk elleni idegenbeli diadal nagy lépést jelentene egyik jelentős célunk felé.”

A Fradi részéről fontos szereplő lehet a meccsen a múlt évben Európa legjobb fiatal játékosának választott Simon Petra. A tehetséges irányító a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, még nincs sok élménye a győriek ellen, de ami van, az nagyon jó, hiszen a tavalyi (és a tavalyelőtti) kupadöntőben és a hazai bajnokin is az FTC nyert.

„Hatalmas támogatást kapunk a szurkolóinktól, már akkor kiráz a hideg, amikor felmegyünk a pályára a zsúfolásig telt Elek Gyula Arénában. A hazai pálya sokat ad nekünk, számunkra csak a győzelem elfogadható. Furcsa, hogy januárban találkozik először a két csapat, a meccs kimenetele pedig alapvetően befolyásolja az elkövetkezendő hónapokat. Száz százalékon kell pörögnünk, hátul elengedhetetlen a stabil kapusteljesítmény és védekezés, támadásban pedig jó megoldásokat kell választanunk, mert a Győr világklasszis csapat.”

A klub- és válogatott szinten is kiemelkedően sikeres 2024 után idén tehát csúcsrangadóval kezdődik az év. A két bajnokaspiránsra sűrű január vár, hiszen folytatódik a Bajnokok Ligája is. Ennek a meghatározó időszaknak pedig nagy kezdő löketet adhat egy fontos siker, így garantáltan izgalmas párharcra van kilátás a fővárosban.

VÉLEMÉNY: GYŐRI-LUKÁCS VIKTÓRIA „Az Európa-bajnokság után kaptunk egy kis pihenőt, utána örültünk a találkozásnak, mindez látszott a Vác elleni mérkőzésünkön is. Nem lesz egyszerű dolgunk a ferencvárosiak ellen, minden ellenfélre külön taktikával készülünk, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani, meglátjuk, ez mire lesz elég” – mondta a Győri ETO jobbszélsője.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 11. FORDULÓ

Szombat

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Alba Fehérvár KC–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–MTK Budapest

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–DVSC Schaeffler

18.00: Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE

Pénteken játszották

Békéscsaba–Vasas 27–28

Mosonmagyaróvár–Esztergom 31–32