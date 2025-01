Női kézi BL: Vámos Petra hat gólt dobott a Metzben, Szemerey Zsófi is remekelt

METZ–CSM BUCURESTI 27–24

Az A-csoportban a Ferencvárossal azonos nyolcasban szereplő, Vámos Petrát és Szemerey Zsófit is foglalkoztató Metz Pásztor Noémi csapatát, a CSM Bucuresti-et látta vendégül, és ha nehezen is, de otthon tartotta a két pontot. A bukaresti együttes a vártnál is jobban tartotta magát, a találkozó csak az utolsó percekben dőlt el a franciák javára, és alakult ki az 27–24-es végeredmény. A Metznél Vámos Petra remekelt: hét lövésből hat gólt szerzett, Szemerey Zsófi pedig 45 százalékos védési mutatóval ugyancsak csapata egyik legjobb embere volt. A románoknál Pásztor egy gólt szerzett. Győzelmének köszönhetően a francia csapat kilenc forduló után visszavette a vezetést a csoportban a Ferencvárostól.

ESBJERG–LUDWIGSBURG 30–30

A másik csoportban Faluvégi Dorottya gárdája, a Ludwigsburg a forduló előtt élen álló Esbjerg otthonába látogatott, és a vártnál sokkal jobban tartotta magát. Henny Reistad hiába jutott 11 gólig a hazaiaknál, a találkozó végül meglepetésre 30–30-as döntetlennel ért véget – ráadásul ennek az eredménynek még örülhetett is a dán klub, a félidőben ugyanis nyolc góllal a Ludwigsburg vezetett, s az egyenlítést jelentő találatot Sarah Dekker az utolsó pillanatokban szerezte. A németeknél Faluvégi öt lövésből négyszer is eredményes volt. Értékes idegenbeli pontszerzésének köszönhetően a Ludwigsburg stabilizálta helyét a csoport hatodik pozíciójában, míg az Esbjerg a győriek idegenbeli győzelme következtében visszacsúszott a második helyre.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA,

CSOPORTKÖR , 9. FORDULÓ

A-CSOPORT

Metz (francia)–CSM Bucuresti (román) 27–24 (13–12)

AZ ÁLLÁS 1. Metz 9 8 1 – 271–242 +29 17 2. FTC 9 8 – 1 256–221 +35 16 3. Podravka Vegeta 9 4 1 4 243–248 –5 9 4. Ljubljana 9 4 – 5 251–255 –4 8 5. CSM Bucuresti 9 4 – 5 254–259 –5 8 6. Gloria Bistrita 9 3 – 6 254–264 –10 6 7. Storhamar 9 2 1 6 234–245 –11 5 8. Nyköbing 9 1 1 7 244–273 –29 3

B-CSOPORT

Esbjerg (dán)–Ludwigsburg (német) 30–30 (12–20)

Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC 32–34 (15–18)