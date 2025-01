Női kézilabda: a Kohász Szombathelyről, a DAC Fehérvárról és a Bundesligából erősített

A Dunaújváros ismertette, Malovics a Danilovgradnál kezdett kézilabdázni, majd 2015-ben lett a hazája élcsapatának, a Buducsnoszt Podgorica játékosa, ahonnan 2018-ban igazolt az FTC-hez, de kényes sérülés miatt 2019-ben az MTK-hoz került kölcsönbe, majd a 2020–2021-es idényre Lengyelországba igazolt az MKS Lublinhoz. A jobbátlövő a lengyelektől egy évvel később távozott és lett a francia Toulon játékosa, ahonnan Szombathelyre szerződött, onnan került most Dunaújvárosba.

A szlovák mellett a cseh-szlovák Mol Extraligában is érdekelt HC DAC női kézilabdázói is megerősítették keretüket: az Alba Fehérvártól érkezett az idény végéig szóló kölcsönszerződéssel Dunaszerdahelyre a 20 éves kapus, Orbán Laura, a német élvonalbeli Metzingentől pedig a 22 éves magyar átlövő, Woth Viktória.

Mint ismert, néhány héttel ezelőtt csődöt jelentett a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes norvég Vipers Kristiansand, melynek játékosai szabadon igazolhatóvá váltak. Most a skandinávok két játékosa is megtalálta új klubját, ugyanis a román első osztályban érdekelt, Kácsor Grétát is alkalmazó CS Gloria Bistrita még az FTC elleni szombati Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt jelentette be, hogy a spanyol balátlövő, Paula Arcos a csapathoz igazolt, majd a beszterceiek a zöld-fehérek elleni találkozó után ismertették, hogy a holland irányító, Larissa Nüsser is a csapatnál folytatja pályafutását.