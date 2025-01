Nagyon fontos, reményt adó győzelmet arattunk Hollandia ellen!

ÖSSZEFOGLALÓ

Megérkeztek a magyar szurkolók is Varasdra a férfi kézilabda-világbajnokság harmadik csoportmeccsére, Hollandia ellen, legalábbis végre tömegestül, amire nagy szükség is volt, hiszen ez volt a legfontosabb összecsapásunk a D jelű négyesben. Akármennyire elcsépelt kifejezés is az a szó, hogy „kulcsmeccs”, ez bizony az volt. És a több ezer drukker hozta magával a szokásos hangulatot is, a kezdés előtt fél órával már zengett a csarnok folyosóin a „Ria, Ria, Hungária!”, elnyomva a holland drukkereket – a szurkolói összecsapást egyértelműen a mieink nyerték! A második meccsre egyébként egy maroknyi macedón is ott maradt a lelátón, akiket a jelek szerint csak az tartott a varasdi csarnokban a saját győzelmük után, hogy néha-néha kifütyülhessék a hollandokat.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány ezúttal Hanusz Egont és Ónodi-Jánoskúti Mátét hagyta ki a keretből. A magyar–holland nagy iramban kezdődött, és keménységből sem volt hiány, egy gyors gólváltás és egy magyar labdaszerzés után Ivar Stavast maradt a szükségesnél tovább a földön, majd Luc Steins is eljátszotta a „nagy halált” (ő egyébként nem utoljára), mindketten ki is harcoltak egy szabaddobást. Az apró termetű irányítóra láthatón nagyon figyeltek a magyar védők, igyekeztek tartani vele a lépést, és oda-odapörköltek neki, a kemény védekezéssel próbálták elvenni a kedvét a játéktól, amit a holland játékmester egy kis színészkedéssel próbált kompenzálni, több-kevesebb sikerrel.

Az összecsapás feszültségét jól jelzi, hogy a norvég játékvezetők másfél percen belül három kétperces büntetést is kiosztottak, egyik oldalon Ligetvári Patrik és Sipos Adrián ülhetett le a kispadra, a másikon Robin Schoenaker szusszanhatott két percet – a tét láthatóan mindkét fél számára nagy volt. Az első tíz percben a hollandok kerültek lépéselőnybe, pedig a kapusuk, Bart Ravensbergen csak 13 perc után találkozott először a labdával, az első hét lövésbe nem tudott beleérni – Palasics Kristóf ennél hatékonyabb volt, fontos védései voltak. A magyar csapat tartotta az iramot, láthatóan jobban felpörgött erre a találkozóra, mint Észak-Macedónia és Guinea ellen.

A mérkőzés 19. percében először vettük át a vezetést Bóka Bendegúz találatával, Lékai Máté hetesével pedig megdupláztuk az előnyünket. Bóka a félidő második felében főszereplővé lépett elő, nemcsak pontosan értékesítette a helyzeteit, és szerzett négy gólt, hanem rohant, védekezett, labdát is szerzett, mindenhol ott volt, ahol szükség volt rá. Apropó, védekezés: csak dicsérni lehet a fegyelmezett magyar védőfalat, remek volt a visszarendeződés, a hollandok nem tudtak elég gyorsan felérni ahhoz, hogy ne legyen a hatoson magyar védő, és rendre belemenést fújtak ellenük, látszott, hogy a játékosaink nagyon koncentrálnak, nem szabálytalanul, de határozottan védekeztek.