Férfi kézilabda-vb: Nagy László a fegyelmezett végjátékot méltatta

A magyarok a csoportkörben előbb 27–27-es döntetlent játszottak Észak-Macedóniával, majd Guineát 35–18-ra, Hollandiát 36–32-re győzték le Varasdon. A középdöntőben 37–30-ra kikaptak a franciáktól, majd Ausztria ellen 29–26-ra, Katar ellen 29–23-ra nyertek, ezzel teljesítették célkitűzésüket, a negyeddöntőbe jutást.

„Mindegyik mérkőzésben voltak pozitívumok, voltak negatívumok, voltak hullámvölgyek. Az egyértelműen pozitívum, és az egész eddigi szereplésre jellemző volt, hogy a végjátékot elég fegyelmezetten és jól bírta a válogatott, és hatékony is volt emellett” – értékelt az MTI-nek Nagy László. Hozzátette, a jövőben mindenképpen jó lenne elkerülni azokat a három-nyolc perces üresjáratokat, amelyek során tetemes előnyt adnak az ellenfeleiknek. Nagy előrelépés lenne, ha egyrészt ezt kivennék a játékukból, másrészt fontos lenne a tiszta helyzetek biztosabb kézzel való értékesítése. Meglátása szerint a Katar elleni mérkőzés második félidejében jól reagáltak a játékosok a szünet előtt történtekre, fegyelmezettebbek voltak, pontosabban lőttek, és ez gólokat eredményezett.

A játékosként 209-szeres válogatott jobbátlövő megjegyezte, az eddig látott hibák a torna folytatásában, még jobb csapatokkal szemben már nem férnek bele, nem szabad ezekkel segíteni az ellenfeleket.

„Katar ellen az első két támadásunk kapufával végződött, ez benne van, de még a huszadik percben is csak három lőtt gólja volt a csapatnak. Mindegy, átestünk rajta, viszont a következő mérkőzésen ez biztosan nem fér bele” – magyarázta. Nagy László hangsúlyozta, a védekezés egyértelműen dicsérhető, azon belül is kiemelte, amit Ligetvári Patrik és Sipos Adrián a védelem tengelyében véghez vitt, illetve a kapusteljesítményt is dicsérte. Mint mondta, jó nézni a kapusok és a védekező játékosok hatékony együttműködését.

A magyarok kedden Zágrábban játsszák a negyeddöntőt, ellenfelük kilétére vasárnap (ma) este derül fény. A csapat legeredményesebb játékosa eddig Szita Zoltán 25 góllal, Imre Bence 24-szer talált a kapuba. A torna góllövőlistáját a címvédő és olimpiai bajnok dánok sztárja, Mathias Gidsel, valamint az északmacedón Filip Kuzmanovszki vezeti 49 találattal. A kapusok közül Mikler Roland 23 védésnél és 32.3 százalékos hatékonyságnál tart, Palasics Kristóf 48 védéssel és 31.5 százalékos hatékonysággal büszkélkedhet. A válogatottnak eddig 294 lövése volt a tornán, ebből 186 gól született, ez 63.2 százalékos hatékonyságot jelent.