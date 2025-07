Megkapta az engedélyt, mégsem biztos, hogy indul az NB I/B-ben Éles József csapata

Mint a klub kiemelte, nagy öröm, egyben komoly dilemma Éles József klubigazgató számára, hogy a Veszprémi KKFT megkapta az NB I/B-s induláshoz szükséges licencet, de az még nem dőlt el, hogy indul-e a másodosztályban a csapat.

Hangsúlyozták: a klubnak mindig is az volt a célja, hogy saját nevelésű játékosokra építve jusson minél feljebb, s ez sikerült is, hiszen néhány évvel ezelőtt az Európa-ligában is indulhatott a gárda.

„Azonban a puszta tények és a józan ész azt diktálják, hogy a jelenlegi klubhelyzet nem teszi lehetővé az NB I/B-ben való indulást” – fogalmazott a klubhonlap, amely kitért arra is, hogy mindössze egyetlen sort tudnának kiállítani NB I/B-s szintű játékosokból, névadó szponzor nélkül nem tudnának ütőképes csapatot létrehozni.

„Ha most valaki tudna minket támogatni, akkor biztosan indulnánk” – jelentette ki Éles József, aki szeretné, ha klubja a jövőben is saját nevelésű kézilabdázókra építene.

„Klubigazgatónk rendkívül nehéz döntés előtt áll. Elengedni azt, amit tizenöt év verejtékes munkájával felépítettek, és ami egyedülálló módon Európa-ligás csapatot nevelt ki, vagy belevágni egy bizonytalan anyagi alapokon nyugvó NB I/B-s szezonba, ami akár a klub hosszú távú stabilitását is veszélyeztetheti. Az még nem dőlt el, hogy merre vesszük az irányt ebben a nehéz helyzetben. Vajon a »józan ész« győz, vagy az »életmű« megtartásáért hozott merész döntés?” – zárja közleményét a Veszprémi KKFT.