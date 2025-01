Dani Baijens üzent Ilic Zorannak; Kay Smits szerint komoly esélyeik vannak a mieink ellen

Egy évvel korábban nagyon nehéz időszakot élt meg Kay Smits, s bár rendkívül nehezen viselte, talán a legkisebb problémája akkor az volt, hogy nem lehetett ott a holland válogatottal az Európa-bajnokságon. Először 2023 novemberében érezte, hogy egyre fáradékonyabb, nincs energiája a meccseken, az edzéseken. Kezdetben csak valamiféle vírusfertőzésre gyanakodott, de aztán az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy szívizomgyulladása van. „A legrosszabb az volt, hogy míg egy bokatörésnél, vagy egy térdsérülésnél tudod, hány hónapos kihagyás vár rád, esetemben az orvosok semmi konkrétumot nem tudtak mondani. Szigorú pihenést írtak elő, és türelemre intettek, én pedig nem tehettem mást, csak reménykedtem, hogy a szívem meggyógyul. Mentálisan még az volt a legkönnyebb, hogy elfogadjam, egy ideig nem sportolhatok, legalább lett időm olyan dolgokra, amikre korábban nem volt, s sokat voltam a családommal, a barátnőmmel is. A bajok akkor kezdődtek, amikor volt időm gondolkodni, merthogy ebben az időszakban a legnagyobb ellenségeim a saját gondolataim voltak. Ilyenkor hajlamos voltam negatívan látni a jövőt, meg azon kattogni, hogy nem lehetek ott a holland válogatottal az Európa-bajnokságon, ezt rendkívül nehezen viseltem. Aztán mégis a felépülésem harmadik fázisa viselt meg a legjobban, amikor visszatérhettem a pályára. Azt gondoltam, hogy ha teljesen egészséges leszek, és a fizikálisan is újra felépítem magam, akkor ott folytatom a kézilabdázást, ahol abbahagytam. De azzal kellett szembesülnöm, hogy a hosszabb kihagyás után bizony időre volt szüksége a testemnek, mire ismét képes volt azokra a mozdulatokra, amelyeket korábban természetesnek hittem” – nyilatkozta az EHF-nek a Bajnokok Ligája-győztes jobbátlövő. Ahogy az NSO Tv-nek is elmondta, most már minden rendben van, s nagyon boldog, hogy a világbajnokságon képviselheti a hazáját.