Hollandia ellen már nem férnek bele a buta hibák – jön a legfontosabb vb-csoportmeccs férfi kéziseinknek

– Guinea ellen lőtte a második gólját a válogatottban. Emlékszik az elsőre?

– Hú, megfogott, most meg nem tudnám mondani. – 2021 márciusában szerezte Szlovákia ellen.

– Fogalmam sem volt, de erre szoktam mondani, nagy szerencse, hogy nem nekem kell lőnöm a gólokat… Ha nekem kellene, az nagy baj lenne. Bár a magyar bajnokságban eddig háromszor is betaláltam az idényben, úgyhogy lassan elmondhatom, hogy benne van a kezemben a gól. – Guinea ellen nem is habozott.

– Mivel a labdákat nekem védenem kell, a lövésre nem is készülök soha, de óriási helyzet volt előttem. Összeszedtem a lepattanót, felnéztem, nem indult senki, a kapu viszont üres volt. Ellőttem, gól lett belőle. – Pénteken 250. alkalommal öltötte magára a magyar válogatott mezét. Számon tartja?

– Csak a mérkőzés után mondta valaki, hányadik volt. Örültem, hogy góllal ünnepeltem. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyiszer szerepelhettem a válogatottban. – Az olimpia után vissza akart vonulni a válogatottól, de továbbra is fantasztikusan játszik Szegeden és a nemzeti csapatban is. Mi lesz a világbajnokságot követően?

– Az olimpia nehéz volt nekem, de az a két mérkőzés, amin lehetőséget kaptam, jól sikerült, ez megnyugtatott és jólesett a lelkemnek. Az új idényben aztán megint főszerepet kaptam, és ilyenkor megjön az ember étvágya. Úgy voltam vele, ha fizikailag és mentálisan is jól érzem magam, élvezem, amit csinálok, a teljesítményem is olyan és a mester is számít rám, akkor miért ne? Jelen pillanatban csak ezzel a vébével foglalkozom, klubszinten pedig a legfontosabb szakasza jön az idénynek. Nem gondolkodom többéves távlatban, tudom, hogy már nem az enyém a jövő, negyvenévesen nem én leszek a főszereplő, de még tudok és szeretnék is helytállni.