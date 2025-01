A hollandok mindaddig élvezték a balkáni hangulatot, amíg nem dobálták meg őket a pályán

„Hangosak, van egy sajátos szurkolói stílusuk, amit meg kell szokni, szegény Palasics Kristóf tudna mesélni arról, hogyan köpködték, locsolták vízzel, sörrel, pénzérmével dobálták a második félidőben, előttük védeni minden volt, csak nem kellemes” – ezt Lékai Máté mondta a Nemzeti Sportnak az északmacedónok elleni mérkőzést követően, s két nappal később a hollandok is átélhették azt, amit a mieink – ráadásul a 37–32-es győzelmük után nekik konkrétan le kellett menekülniük a pályáról, miután mindenféle dolog repült feléjük a lelátóról.

„Jó volt ilyen hangulatban játszani, a balkáni csapatok ellen mindig élmény pályára lépni, elképesztő, hogy milyen fanatikusak a szurkolóik. Azt gondolom, hogy ez mindaddig rendben volt ma is, amíg nem kezdtek el tárgyakat dobálni felénk. Ami a meccs után történt, arról jobb is, ha nem beszélünk” – mondta az NSO Tv-nek Dani Baijens, a hollandok irányító-átlövője.

Hogy Kay Smits megengedőbb vagy szigorúbb véleménnyel van-e az esetről, az videónkból kiderül!

Az pedig a következő napok kérdése, hogy az IHF kívánja-e szankcionálni az északmacedón szurkolók viselkedését.