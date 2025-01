Chema Rodríguez: Megérdemeltük volna az elődöntőt

A drámai végjátékot hozó meccsen elsőként a négy gólig jutó Fazekas Gergő állt a televízió mikrofonja elé.

„Vissza kell majd nézni a mérkőzést. Kihagytuk a helyzeteket, eladtuk a labdákat, s ezek megbosszulják magukat egy ilyen meccsen. Ötvenöt percig jól játszottunk, és ez ma kevésnek bizonyult. Közhely, de igaz: a kézilabdát hatvan percig kell pontosan, tökéletesen játszani, mert különben ez lesz a vége, ami most is történt. Az fáj a legjobban, hogy a horvátok semmi újat sem mutattak, és úgy éreztem belülről, hogy végig a kezünkben volt a meccs, mi diktáltuk a tempót, és tényleg nem tudom, hogy mi történt, rettentően bosszant, hogy hogy vesztettünk. Az első félidő végén és a második félidő végén is olyanokat hibáztunk, amik aztán ide vezettek. Nagyon csalódottak és szomorúak vagyunk, de ez a csapat még sokra hivatott, úgyhogy erősebben fogunk visszatérni” – fogalmazott a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak Fazekas.

Szintén csalódottan beszélt a csatornának a mérkőzésen történtekről Chema Rodríguez szövetségi kapitány, aki az értékelését könnyes szemmel fejezte be.

„Nem tudom, hogy most mit érezzek... Nagyon kemény volt számunkra. Nagyszerű meccset játszottunk, sokkal jobbak voltunk, mint a horvátok. Büszkék lehetünk minden egyes játékosunkra, hiszen tizenkétezer ember előtt játszottak így. Rengeteg tapasztalatot szereztünk a hatvan perc alatt, és ez történt a végén az utolsó öt percben. Ott voltak a kiállítások, Ligetvári piros lapja, aztán az utolsó öt percben Pedro és Sipos is kapott két percet, sok lövést elrontottunk a végén, de sajnos ez ilyen. Ezzel együtt azt gondolom, a csapat csodálatosan játszott. Nem tudom, hogy az emberek mit gondolnak rólunk, de én azt gondolom, úgy játszottunk, mint a bajnokok. A probléma viszont az, hogy a sport az ilyen.”

Chema Rodríguez kitért arra is, miért nem sikerült megőrizni a négygólos előnyt.

„Vezettünk néggyel a vége előtt öt perccel, és minden rendben volt, de aztán kaptunk egy két percet, Pedro volt az. Utána emberelőnyben próbáltunk hét a hat ellen játszani, belehibáztunk azonban a lövésekbe. Aztán Sipost is kiküldték két percre... Hát ez ilyen. Nem is tudom, mit mondjak. Megérdemeltük volna, hogy nyerjünk. Büszkének kell lennünk a csapatra, s remélem, Magyarországon is így látta mindenki, hogy büszke lehet ránk” – majd riporteri kérdésre válaszolva könnyek között folytatta.

„Most csak azt érzem, hogy fáj. Mondhatok én itt mindent, hogy büszkék lehetünk és a többi, de kiestünk. Megint. Megérdemeltük volna az elődöntőt, de a sport az ilyen” – zárta szavait a kapitány.