Bartucz László: A támadásban eladott labdák és az üres kapus gólok okozták a vesztünket

„Támadásban túl gyorsan adtunk el néhány labdát, ami a vesztünket is okozta, ezért tudtak eggyel nyerni a horvátok. Nem gondolnám, hogy valamivel is jobban játszottak, mint mi, nagyjából két egyforma csapatot láthatott a közönség a pályán. Az a pár eladott labda, és azt hiszem, lőttek három–négy üres kapus gólt, az megbosszulta magát” – értékelt Bartucz László.

Videónkban a nyolc góllal záró Ilic Zoran is elmondja, hogyan látta a horvátok elleni, 31–30-ra elvesztett negyeddöntőt, s külön is kitér Ligetvári Patrik piros lapjára, illetve Sipos Adrián utolsó percekben kapott két percére. Emellett az is szóba kerül, kevesebbet kellett-e volna játszani a hét az öt ellen emberelőnyben.