Beszterce ostroma: győzött, és három körrel a vége előtt már biztos negyeddöntős a BL-ben az FTC

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Gloria Bistrita-Nasaud (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria 23–26 (11–12)

Jegyzőkönyv később.

Mindkét csapatnak kulcsfontosságú volt a BL-csoportkör 11. fordulójában rendezett Bistrita–FTC mérkőzés. Az elmúlt hétvégén a francia Metzcel szemben hazai pályán is alulmaradó ferencvárosiak egy győzelemmel biztosíthatták az automatikus negyeddöntőbe jutást értő második helyet, míg a magyar válogatott balátlövő Kácsor Grétát is foglalkoztató román élcsapatnak a még továbbjutást érő hatodik hely megőrzése szempontjából lenne égető szüksége minden pontra a hátralévő találkozóin.

A már megszokott koncentrált és hatékony védekezéssel kezdett a magyar bajnok a telt házas és jó hangulatú csatában, a hazaiak alig-alig tudtak akcióból betalálni az első húsz percben. Bár a támadójáték néha döcögött, a biztos hátsó alakzatra alapozva az első félidő hajrájára 9–5-ös vezetéssel fordult rá a Fradi. A román női válogatottat is irányító Florentin Pera azonban egy időkéréssel rendezte a besztercei sorokat, támadásban megtalálta a megfelelő belső hármast. A frissen beszálló lengyel jobbátlövő, Natalia Nosek egyből bevágott három gólt, ennek is köszönhetően a feltámadó hazaiak egy 6–1-es sorozattal az utolsó percekhez érve fordítottak, a vezetést viszont nem tudták megőrizni a szünetig. A talán túlságosan nyugodtan kézilabdázó vendégek kicsit belealudtak az első játékrész záró perceibe, egyértelmű volt, a papírforma érvényesítéséhez fel kellett pörögniük a folytatásban.

A tempóváltás nem sikerült, nem tudta növelni a sebességet az FTC, de nem is volt rá végül szükség, mert a románok ugyan szívósan tartották magukat a hajráig, a vezetést képtelenek voltak átvenni. Nem sziporkáztak a zöld-fehérek, de a védelemben végig jól muzsikáltak, a hazai beállókat teljesen kivették a játékból, egyedül az ihletett formában lövöldöző Bianca Bazaliu átlövéseivel nem tudtak mit kezdeni. A hajrában rendre jött egy-egy jó magyar egyéni villanás támadásban, ami megpecsételte a Bistrita sorsát.

A Fradi alaposan megdolgozott a rendkívül fontos két pontért és miután a vele egy időben pályára lépő Metz is győzött Kaproncán (Szemerey Zsófi 48 százalékos hatékonysággal védett, míg Vámos Petra hatszor talált be a franciáknál), biztossá vált, hogy a metzi és a ferencvárosi együttes – a nyolc közé jutásért zajló rájátszást kihagyva – jutott be a negyeddöntőbe.

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

RK Podravka Koprivnica (horvát)–Metz HB (francia) 26–28 (9–14)

AZ ÁLLÁS 1. Metz 11 10 1 – 325–291 +34 21 2. FTC 11 9 – 2 305–270 +35 18 3. Podravka Vegeta 11 5 1 5 295–301 –6 11 4. CSM Bucuresti 10 5 – 5 290–282 +8 10 5. Ljubljana 10 4 – 6 274–291 –17 8 6. Gloria Bistrita 11 3 – 8 302–316 –14 6 7. Storhamar 9 2 1 6 234–245 –11 5 8. Nyköbing 9 1 1 7 244–273 –29 3

