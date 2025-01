Lékai Máté: Nem biztos, hogy az én feladatom lesz már a legfontosabb

MIUTÁN DÖNTETLENT JÁTSZOTT Észak-Macedóniával, megszerezte első pontját a magyar férfi kézilabda-válogatott, nemcsak a horvát–dán–norvég rendezésű világbajnokságon, hanem Varasdon is, hiszen 2018-ban ugyanebben a csarnokban három sima vereséggel búcsúzott az Európa-bajnokságtól.

„Van azért ebből az arénából szép emlékem is, a SEHA-ligában nyertünk már itt a Veszprémmel, de leginkább persze a hét évvel ezelőtti Eb maradt meg, arra nem jó visszaemlékezni – mondta egy nappal a macedónok ellen 27–27-re végződő találkozó után Lékai Máté. – Persze hogy nyerni akartunk, de így sikerült, az egy pontot is értékelni kell. Sokan szurkoltak a helyszínen a macedónoknak, ami nem lepett meg, emlékszem, egy göteborgi olimpiai selejtezőre, ahová hatezer drukker kísérte el őket. Hangosak, van egy sajátos szurkolói stílusuk, amit meg kell szokni, szegény Palasics Kristóf tudna mesélni arról, hogyan köpködték, locsolták vízzel, sörrel, pénzérmével dobálták a második félidőben, előttük védeni minden volt, csak nem kellemes. A hangulat ettől eltekintve óriási volt, csak sajnos nem olyan eredmény született, mint szerettük volna, de nem veszett el semmi. A védekezésünk és a küzdeni akarásunk nem volt rossz, a végén vesztes helyzetből hoztuk vissza a meccset, ha mást nem is, ezt mindenképpen érdemes megőrizni.”

A magyar válogatott nagyot harcolt a macedónokkal a pokoli hangulatú varasdi csarnokban (Fotó: Árvai Károly)

A játékos szerint lehet, hogy sokak szerint a mieink voltak az esélyesebbek, de férfi kézilabdában egyre gyakrabban borul a papírforma – mondjuk a dánok meccseit leszámítva. Az európai csapatoknál mindenki tud már szervezetten kézilabdázni, mindenki foghat ki jó napot, az első hármat (francia, dán, svéd) leszámítva egyre közelebb van egymáshoz a mezőny, a csapatok között csak nüanszok döntenek. Lékai úgy véli, nagyon nehéz odakerülni az élmezőnybe, ezért minden jó eredményt, amit elértünk a múltban, vagy fogunk a jövőben, meg kell becsülni.

„Ma már nincs olyan együttes, amely tízből tízszer megverné a másikat, úgyhogy nagyon kemény a férfi kézilabda, ettől függetlenül természetesen most az a fő célunk, hogy visszavágjunk Hollandiának a három évvel ezelőtti, hazai Európa-bajnoki vereségért – fogalmazott a Fradi 36 éves irányítója. – Figyelnünk kell a saját ritmusunkra, mert a macedónok taktikája az volt, hogy kibillentsenek belőle minket, és sajnos a bírók is partnerek voltak ebben, nagyon sokáig engedték őket támadni, egy fault után újrakezdték a támadást, akár még passzívnál is. Nem volt könnyű alkalmazkodnunk ehhez, de megpróbáltuk, ami sajnos csak döntetlenre volt elég. Tragédia azért nem történt, a következő meccseken nyerni kell, nincs mese, és lehetőleg minél több góllal. Bízom benne, hogy a játékunk is fejlődik, és begyűjtjük a két pontot Guinea és Hollandia ellen is. A nyerő taktika mindenki ellen más, én inkább abban bízom, hogy mindenki friss lesz és jó formában fog kézilabdázni.”

Palasics Kristófot pénzérmékkel dobálták a meccsen (Fotó: Árvai Károly)

Az afrikai csapat először szerepel kézilabda-világbajnokságon, így csak annyit tudunk róla, amennyit az első körben Hollandia ellen mutatott: értékelhetetlen első félidő után meglepően jó másodikat és egy jó első félidei kapusteljesítményt. Guinea azonban nem lehet ellenfél, és akármennyire is mindig a következő ellenfél a fontos, az ellene aratott győzelem nem jár középdöntős pontokkal, így a vasárnapi, Hollandia elleni összecsapás a kulcs a második csoportkör szempontjából.

A hollandok a hazai Eb-n legyőztek minket, nem bírtunk az apró termetű, de elképesztően gyors irányítójukkal, Luc Steinsszel, aki ötödik éve játszik a PSG együttesében, de vele együtt 2022 óta a holland csapat is csak jobb lett, az átlövői mellé felnőttek a szélsői is, a mezőnyben évről évre jelentősebb játékerőt képvisel. Az ominózus budapesti meccs óta nem csaptunk össze vele, de az elmúlt három esztendőben nemcsak Hollandia, hanem mi is változtunk, többek között Lékai Máté szerepe sem ugyanaz már az együttesben.

Bánhidi Bencéékre a guineaiak és a hollandok várnak még a csoportban (Fotó: Árvai Károly)

„Nem biztos, hogy az én feladatom lesz már a legfontosabb itt, Varasdon, de nyilván támadásban nagyobb szerep hárul rám, mint védekezésben. Szerintem egyértelműen lehet látni, hogy ma már Fazekas Geri számít a válogatott első számú irányítójának, én pedig támogatom, segítem mindenben, amiben csak tudom, hiszen az ő teljesítménye a csapatét is meghatározza, és a legfontosabb az, hogy nyerjünk – tette hozzá Lékai. – Az olimpia után nem mondtam ki, hogy visszavonulok, de volt egy ilyen gondolat a fejemben. Most viszont még itt vagyok, és ha már így alakult, mindent megteszek azért, hogy a válogatottat segítsem.”

A magyar férfi kézilabda-válogatott pénteken 20.30-tól játssza Guineával második vb-csoportmeccsét a varasdi arénában, előtte pedig Hollandia csap össze Észak-Macedóniával.

„Kiegyensúlyozottabban kell játszanunk, és végigcsinálni, amit elhatározunk”

– Veszítettünk vagy szereztünk egy pontot Észak-Macedónia ellen?

– Azt hiszem, utóbbi, az ellenfél a győzelmet is megérdemelte volna – válaszolta Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Jól játszott, sok nehézséget okozott nekünk, amit nem kezeltünk jól, szerencsénk volt, és örülhetünk, hogy el tudtunk hozni egy pontot, ami nagyon fontos lesz a folytatásban, a középdöntőben.

– Miért volt megint ilyen nehéz az első meccs?

– Lett volna esélyünk nyerni, az elején azt hittem, minden rendben lesz, de újra és újra hibáztunk, kihagytunk néhány lövést, és minden egyre nehezebb lett. Voltak jó megoldásaink, a játék maga nem volt rossz, de nagyon sok lövést elhibáztunk, könnyű helyzetekben is. Jól védekeztünk, az egy-egyek helyett szinte minden alkalommal inkább továbbpasszolta a labdát az ellenfél, de néha másfél percig is védekeznünk kellett, annyira elhúzta a támadásait.

Chema Rodríguez (Fotó: Árvai Károly)

– Miben kell javulnunk Guinea és Hollandia ellen?

– A játékunk most is működött, egyszerűen pontosabban kell lőni. Egy világversenyen az első meccs mindig nehéz, biztos vagyok benne, hogy javulni fog a játékunk, sokszor láttunk már ilyet. Guinea ellen kiegyensúlyozottabban kell játszanunk, és végigcsinálni, amit elhatározunk. Észak-Macedónia ellen ez kicsit elveszett valahol, talán a légkör és a tét miatt elkezdtünk egyénieskedni, nem tartottuk magunkat a tervhez. Ez néha jó is lehet persze, de észre kell venni, ha valami nem működik.

– Le lehetett szűrni valamit a Hollandia–Guinea mérkőzésből?

– Az afrikaiak rosszul kezdtek, de a második félidőben úgy játszottak, mint akik tudják, mit akarnak, és a második félidőt majdnem döntetlenre hozták ki. Nagy termetűek a játékosaik, ezért a védelmünknek könnyebb lesz, és oda-vissza le kell futni őket, mert masszív, felállt fal ellen szinte tehetetlenek.

A vb-mezőny egyetlen újonca, Guinea következik

Már csak az olimpiai programban maradás miatt is fontos egy sportágnak, hogy ne egyetlen kontinensen űzzék magas színvonalon. Éppen ezért örülünk, amikor a világbajnokságon feltűnik egy-egy Európán kívüli ország, amelynek válogatottja képes a legnagyobbakat is megszorongatni. A vb-n most bemutatkozó Guineáról ez utóbbi még nem mondható el, az afrikaiaknak újoncként az első számú céljuk a tisztes helytállás az Elnök-kupában. Első meccsükön 40–23-ra kaptak ki Hollandiától, de a második félidőt csak néggyel veszítették el. Legeredményesebb játékosuk David Eponouh volt öt góllal, a tőle eggyel elmaradó Théo Lebon szintén biztató teljesítményt nyújtott, ahogyan a kapuban 11 védést bemutató – hangzatos nevű – Rubens Pierre is hozzá tudott szólni a találkozóhoz. A magyar válogatott még sohasem játszott Guineával, reálisan legalább tizenöt gól van a két csapat játéktudása között.

Olimpia: nem szerepelt

Vb: újonc

Afrika-bajnokság: 5. (2024), 6. (2022), 8. (1981), 10. (2022) – 4 részvétel

Egymás elleni mérleg: –

Legutóbb egymás ellen: –

Rubens Pierre (Fotó: Imago Images)

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR – a pénteki program

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Csehország–Lengyelország

20.30: Németország–Svájc

D-CSOPORT (VARASD)

18.00: Hollandia–Észak-Macedónia (Tv: M4 Sport)

20.30: Magyarország–Guinea (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT (OSLO)

18.00: Portugália–Brazília

20.30: Norvégia–Egyesült Államok

H-CSOPORT (ZÁGRÁB)

18.00: Egyiptom–Bahrein

20.30: Horvátország–Argentína