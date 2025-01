A hollandok Észak-Macedónia ötgólos legyőzésével továbbjutottak a férfi kézilabda-vb-n

Hollandia–Észak-Macedónia 37–32

A D-csoport másik mérkőzésén az északmacedónok már az összecsapás elejétől próbálták semlegesíteni a hollandok legnagyobb fegyverét: Petar Atanaszijevikj nem tágított az apró termetű, villámgyors irányító, Luc Steins mellől, a holland támadásoknál már a félpályától ott lihegett a nyakában. Ez úgy-ahogy működött is egy darabig, mígnem húsz perc után a macedón játékost végleg kiállították piros lappal, a helyét Ivan Djonov vette át. A félidő végére a hollandoknak sikerült 18–15-re meglépniük a szívósan kapaszkodó délszlávoktól, akiket ha lehet, még nagyobb és még hangosabb drukkerhad buzdított, mint a magyarok ellen, és akik két dologban újfent kiemelkedően teljesítettek: a szabálytalanság határán, sőt, néha azon túl védekeztek, és odatették magukat akkor is, amikor reklamálni kellett. A második játékrészben hollandok nem engedték közelebb, de nem is tudták lerázni ellenfelüket, hiába adtak el a délszlávok 15 labdát a mérkőzésen, a másik oldalon ezt kompenzálta, hogy a holland kapusok együtt lehozták 4 (!) védéssel és 11 százalékos védési hatékonysággal a találkozót. Hollandia így is elérte, amit akart, 37–32 re nyert, újabb két pontot szerzett és továbbjutott a középdöntőbe. A macedón szurkolóknak nem sikerült sportszerűnek maradni a találkozó végén sem, újfent megdobálták és kifütyülték a holland játékosokat, akiknek ki is kellett menekülniük a pályáról.

Csehország–Lengyelország 19–19

Egyik csapat sem tudta megszerezni első pontjait. A hosszú támadások és a sok eladott labda miatt kevés lövés jellemezte a mérkőzést, a cseheknél Tomás Mrkva 26 százalékkal, míg a lengyeleknél Marcel Jastrzebski 50 százalékos hatékonysággal védett. A csehek ugyan a szünetben három góllal is vezettek, a lengyelek fokozatosan csökkentették hátrányukat, sőt Czaplinski góljával az utolsó percre a lengyeleknél volt az előny, 15 másodperccel a vége előtt Víz Reichl mentett pontot a cseheknek. A Tatabánya lengyel légiósa, Damian Przytula három találattal zárt.

Portugália–Brazília 30–26

A norvégokat hatalmas meglepetésre legyőző brazilok Portugália ellen is jól kezdtek. 0–4-es állásnál, közel nyolc perc után jött az első portugál gól. A brazilok a labdaszerzéseket kihasználva tartották előnyüket, a portugálok először az 50. percben Martim Costa góljával vették át a vezetést, sőt a kilenc percen át tartó brazil gólcsendet öt gólt lőve használtak ki. A 30–26-os győzelemből, Martim Costa kilenc, míg Francisco Costa öt góllal vette ki a részét, a portugálok az utolsó körös Norvégia elleni meccs eredményétől függetlenül továbbjutottak.

Egyiptom–Bahrein 35–24

Egyiptomnak nem okozott gondot Bahrein, már a félidőben öt gól volt a különbség, ami a végére 11-re nőtt. Az egyiptomi csapatban 12 játékos is gólt szerzett, a legeredményesebb az öt gólig jutó Mohsen Ramadan volt. Egyiptom így két győzelemmel már biztos továbbjutó, míg Bahrein továbbra is pont nélkül.

1. Németország 1 1 – – 35–28 +7 2 2. Csehország 2 – 2 – 36–36 0 2 3. Svájc 1 – 1 – 17–17 0 1 4. Lengyelország 2 – 1 1 47–54 –7 1 Az a-csoport állása

1. Hollandia 2 2 – – 77–55 +22 4 2. MAGYARORSZÁG 1 – 1 – 27–27 0 1 3. Észak-Macedónia 2 – 1 1 59–64 –5 1 4. Guinea 1 – – 1 23–40 –17 0 A D-csoport állása

1. Portugália 2 2 – – 60–47 +13 4 2. Brazília 2 1 – 1 55–56 –1 2 3. Norvégia 1 – – 1 26–29 –3 0 4. Egyesült Államok 1 – – 1 21–30 –9 0 Az e-csoport állása