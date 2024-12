„Nem fogunk félreállni” – fogadkoznak, és a bécsi végjátékról álmodnak a románok a mieink elleni Eb-meccs előtt

A nemzeti együttestől már visszavonult Cristina Neagu és Crina Pintea, valamint a válogatottságot lemondó Eliza Buceschi hiányában Florentin Pera szövetségi kapitány az utolsó vezérszerepre alkalmas rutinos játékost, Cristina Laslót is kihagyta a Debrecenbe utazó keretből – az edző és az irányító viszonya klubjukban, Besztercén vált feszültté. A minimális nemzetközi rutinnal rendelkező csapattól (tíz játékos még 10 válogatottságnál sem tartott az Eb előtt, az 50-et pedig senki sem érte még el) a szövetség csupán a legjobb 12 közé jutást jelölte meg elvárásként.

Románia azonban már a csehek és szerbek ellen a hajrában fordítva is erős küzdőszellemet mutatott, a torna második szakaszában pedig már kimondottan jól is játszott a franciák, majd a svédek ellen. A skandinávok elleni 25–23-as sikerrel pedig matematikailag még az elődöntő is elérhető maradt – ehhez azonban vasárnap az eddig hibátlan magyar válogatottat is le kéne győznie a Főnix Arénában, majd a mieinknek a franciáktól is ki kellene kapniuk.

Az immár a továbbjutási esélyeket is bőszen számolgató román sportsajtó – megelőlegezve a várható egymás elleni mérkőzést – a torna kezdete óta kiemelten odafigyel a magyar csapat szereplésére is, és a pénteki találkozók után a magyar játékosok nyilatkozatait is idézi a vasárnapi találkozóval kapcsolatban. A Gazeta Sporturilor helyszíni tudósítói szerint „senki se gondolta volna, hogy két fordulóval a középdöntők vége előtt Romániának még lesz esélye az elődöntőre, de a makacs trikolóroknak most az utolsó két mérkőzésükön kötelező a győzelem”.

Florentin Pera szerint, ha az elődöntőbe nem is, de az 5–6. helyért vívott mérkőzésre mindenképpen el akar jutni csapatával. „Szeretnénk Bécsbe utazni, és mindent bele is adunk ezért. Hihetetlen eredmény lenne. De a csapatépítés elején járunk, lépésről lépésre kell haladnunk, és két nagyon nehéz mérkőzés jön, az első a nagyon jó eredményeket elérő hazai csapat, Magyarország ellen. Tele lesz a csarnok, és a magyar–román rivalizálás közismert. De a csapatunk egységes, a hangulat kiváló. Még jobb eredményekről álmodunk, nem akarunk itt megállni” – idézi a szövetségi kapitányt a Gazeta Sporturilor.

Laura Ostase román csapatkapitány szerint viszont örömjáték lesz a vasárnapi mérkőzés. „Csordultig tele csarnok lesz, ami mindig ok az örömre. A kézilabdázás ünnepe lesz!” – mondta a Rapid beállósa, aki klubjában kevés játékpercet kap, de úgy érzi, az Európa-bajnokságon mérkőzésről mérkőzésre jobban megy neki a játék.

A svédek elleni mérkőzés egyik hőse, az alig hat perc alatt három ziccert is hárító Raluca Kelemen kapus is úgy érzi, messzire juthatnak még a tornán: „Saját otthonában játszunk Magyarországgal, de nem fogunk félreállni. Reméljük és várjuk, hogy most is minél több román szurkoló hajt majd előre minket, ahogy eddig is tették.”