Vámos Petra: Az elmúlt években türelemjátékot játszottunk, mostanra érett be a közös munka a válogatottnál

A junior Európa-bajnok irányító öt debreceni évet követően a nyáron először állt légiósnak, és a Metz hívását elfogadva a Bajnokok Ligájában is élcsapatnak számító francia együtteshez igazolt. Az Eb-n testközelből figyelve Vámos Petra játékát, még szembetűnőbb, hogy már most látszik a váltás jótékony hatása.

„Már önmagában az sokat számított, hogy kikerültem a megszokott közegemből, a komfortzónámból egy másik országba – kezdett bele a magyar válogatott szombati sajtófélóráján. – Egy fejleszteni akaró edzővel dolgozom együtt, márpedig BL-csapatoknál ritka, hogy fiatal játékosokat nemzetközileg elismert játékosokká neveljenek. Itt teljes mértékben érzem ezt a szándékot, és a francia, svéd vagy dán válogatott csapattársaktól is bőven tudok tanulni. Szóval a környezetváltozás, a napi munka és a társak segítsége mind összeadódik.”

Hozzátette, egyre jobban érti, amit kérnek tőle, és meg is tudja valósítani. Szépen lassan elkezdte kiérdemelni a bizalmat, ez személy szerint nagyon fontos neki, hogy ha bármi történik, akkor is számítanak rá.

Vámos szerint beérett a válogatottnál végzett munka gyümölcse (Fotó: Kovács Péter)

„Metzben sokat futunk, és más az edzések intenzitása is – folytatta. – Sokkal többet foglalkozunk a hat a hat elleni játékkal, de azt is mind lerohanással, futásokkal fűszerezve. Sokat beszélünk a taktikáról, rengeteg videózásunk van egy ellenfélről. Mivel rajtam kívül még egy új irányító érkezett, bőven kellett azon dolgozni a pályán kívül is, hogy minden gördülékenyen menjen a meccseken.”

Persze a légióséletnek megvan a nehézsége is, ezt már a saját bőrén is tapasztalhatta: „Meglepetés volt számomra, hogy légiósként kétszer annyit kellett dolgoznom. Amikor kétes volt egy szituációban, hogy kinek a hibájából jött a rontás, az biztos hogy az enyém volt. Edzői részről persze az volt a cél ezzel, hogy nyomást helyezzenek rám, és tanuljam meg kezelni. Metz nem az hely, ahol csak úgy el lehet lavírozni, kőkemény munka folyik, komoly célokért küzdünk. Viszonylag hamar hozzászoktam ehhez, de azért nem mondom, hogy könnyű volt. A francia a fő kommunikációs nyelv, és még nem állok úgy, hogy mindent megértsek.”

A személyiségét tekintve saját elmondása szerint leginkább önbizalom terén lépett előre, már elhiszi magáról, hogy bizonyította, több van benne, és képes magas szinten játszani. „Alapvetően introvertált típusnak tartom magamat, kell idő, hogy feloldódjak. A válogatottban olyan közeg vesz körül, hogy jó érzés a csapat tagjának lenni, bárkivel tudnék beszélni bármiről. Ez ad egy olyan megnyugvást, hogy nem kell semmilyen helyzetben feszengenem.”

Az EHF közvetítésében is rendszeresen kiemelik, hogy a védők nem tudják tartani, ha megindul, olyan dinamikával és sebességgel szerez előnyt magának vagy a társainak a befejezésekhez. Úgy látja, ehhez az is kellett, hogy a Bajnokok Ligájában játsszon egy idényt a Debrecennel, mielőtt Metzbe igazolt. Már ehhez a szinthez fel kellett nőnie, majd jöttek a franciaországi, magasabb intenzitású edzések, ahol egy idő után hozzászokott, hogy ez az alapsebesség.

„Ezenkívül tudok magamon kapcsolni még egyet, amikor odaérkezek egy az egybe. Az elején még a túlélésre mentek kinn az edzések, majd miután megéreztem, mi az alapsebesség, kezdtem realizálni, tudok ezen még egyet csavarni, vagy máskor éppen azzal játszom, hogy kicsit lelassítok, és abból ritmust váltok.”

Vámoshoz hasonlóan a magyar válogatott esetében is elmondható, hogy még az olimpiához képest is sikerült előrelépnie. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ezt elsősorban a mentális erővel magyarázza, de kíváncsiak voltunk Vámos véleményére is.

„Az elmúlt években türelemjátékot játszottunk, mostanra érett be a közös munka – adott magyarázatot. – Sok negatív kritikát kaptunk korábban azzal kapcsolatban, hogy nem úgy teljesít a csapat, nem ezt várják tőlünk. Nyilván mi sem ezt vártuk magunktól, de még mindig azt gondolom, hogy fiatal a csapatunk. Ez nem kifogás, szimpla tény. Most értünk el oda, hogy a mag három-négy éve együtt játszik, megszoktuk egymást, és tudjuk, ki mit fog csinálni, milyen játékban érzi magát komfortosan. A páros kapcsolatokban abszolút előreléptünk, a nyáron többen klubváltás után külföldre igazoltak, magamon is érzem, hogy ez mennyire pozitív hatással volt rám. Szóval apró dolgok adódnak össze, már az olimpián is benne volt, hogy valami nagyot alkossunk. Most van egy lehetőség, amit magunknak teremtettünk meg, és nagyon remélem, hogy meg tudjuk tenni az utolsó lépést. Onnantól kezdve örömjátéknak foghatjuk fel a továbbiakat.”

A számok nyelvére lefordítva a mieinknek egy pont is elég a románok elleni vasárnapi mérkőzésen, hogy biztosan Eb-elődöntősnek vallhassuk magunkat.

„Tipikus magyar–román meccsre számítok, egy ilyen találkozó presztízs, nem is beszélve a tétről – tekintett előre. – Mindkét csapaton van nyomás, mert mindkét csapat eljuthat Bécsbe. Azt várom magunktól, hogy következő lépcsőfoknak fogjuk fel, nem olyan meccsként, ami mindent eldönt. Szerencsére nem kell tőlünk semmi extra, nem kell valami újdonságot előhúznunk a kalapból, csak azt kell játszanunk, amit eddig is mutattunk az elmúlt meccseken. Persze jó egyéni teljesítményekre most is szükség lesz, ahogy arra is, hogy a védekezésünk összeálljon, és mögötte stabil legyen a kapusteljesítmény, támadásban pedig a saját játékunkat játsszuk. Ha megint egymás kezét megfogva fogunk küzdeni, sikerülni fog megtennünk az utolsó lépcsőfokot.”