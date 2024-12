Laura Glauser: A magyar játékosoknak is elmondtam, milyen kiváló csapatuk van

Az olimpia után a legendás Olivier Krumbholzot a francia szövetségi kapitányi poszton váltó Sébastien Gardillou elmondta, mire helyezték a hangsúlyt a mieink elleni taktikában:

„Szerettük volna a kapunktól minél messzebb megállítani a magyar játékosokat – árulta el a franciák szakvezetője az EHF-nek. – Büszke vagyok rá, hogy ezt tökéletesen véghez tudtuk vinni. Veretlenül mehetünk az elődöntőbe, de ott egy új torna kezdődik, mi is megpróbálunk valami újjal előrukkolni. Meccsről meccsre egyre jobbak vagyunk, de a legjobb teljesítményünket az utolsó meccsünkön szeretnénk bemutatni.”

A Ferencváros és a francia válogatott kapusa, Laura Glauser arról beszélt a találkozót követően a magyar újságíróknak, hogy szeretnének döntőt játszani, ahhoz pedig utat az jelentette, ha minden meccsüket megnyerik.

„Egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés, de magabiztosak maradtunk, nem is gondoltunk egy esetleges vereségre, viszont a csoportelsőség ellenére két lábbal a földön járunk – mondta Glauser, majd kitért a mieinkre. – Beszéltem néhány magyar játékossal, és nekik is elmondtam, milyen kiváló csapatuk van. Kívülről is egyértelmű, mekkora tűz ég bennük, és milyen erős a csapategység. Hiába játszik nálad a világ legjobbja, ha hiányzik a tűz és nem az igazi a csapatkohézió, az egész nem fog működni. Ha viszont együtt erősek vagytok, messzire eljuthattok.”

A csapatkohézióval nincs gond a franciáknál

A Győri ETO kiválósága, Estelle Nze Minko annyit tett hozzá, azért is akarták mindenképpen megnyeri a mérkőzést, hogy megmaradjon a lendület.

„Mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, hogy megmaradjon az a pozitív dinamika, ami a csapatot az Eb-n folyamatosan előre viszi. A magyar és a francia válogatott hasonló kézilabdát játszott ezen a találkozón, de végül sikerült felülkerekednünk. Ebben segített a jó rajtunk, amivel négygólos előnybe kerültünk, ez kényelmessé tette a helyzetünket. A második félidőben a kapusunk a fontos pillanatokban jól védett, sokat tudtunk indulni és gyors gólokat szerezni” – értékelt lapunknak a franciák balátlövője.

A fiatal Léna Grandveau többször is szembekerült a pályán metzi magyar csapattársával, Vámos Petrával: „Nagyon szeretem Petrát, a személyiségét. Mindig sok energiával játszik, élveztem a különpárbajunkat a pályán. Bár az aréna nagy többsége nem nekünk szurkolt, imádom az ilyen hangulatú meccseket, a magyar szurkolók hihetetlen hangulatot teremtettek. Elsősorban nem egyénileg, hanem csapaszinten teljesítettünk kiválóan, ezzel nyertünk” – mondta a fiatal irányító.

A franciákra a pénteki elődöntőben a dán vagy a holland együttes vár, a két csapat épp egymás ellen dönt a továbbjutó helyről a kora esti rangadón.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

4. FORDULÓ

II. CSOPORT (BÉCS)

15.30: Szlovénia–Németország (Tv: M4 Sport)

18.00: Dánia–Hollandia

20.30: Svájc–Norvégia (Tv: M4 Sport)

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 4. (UTOLSÓ) FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 30–27 (13–13)

Debrecen, Főnix Aréna, 3639 néző. Vezette: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Granier 2, Flippes 3, FOPPA 5, Horacek 4 (3), NZE MINKO 4, VALENTINI 5. Csere: SAKO (kapus), Zaadi 2 (1), Grandveau, C. Lassource 1, O. Kanor, Toublanc, D. Lassource, Ondono 3, Bouktit 1. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY 1 – Győri-Lukács 4, KLUJBER 9 (7), Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl. Csere: Böde-Bíró (kapus), Papp N., Márton G. 3, Simon P. 2, Juhász G. 2, Bordás, Faluvégi D. 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 9. p.: 4–0. 12. p.: 5–3. 15. p.: 7–3. 20. p.: 10–6. 24. p.: 10–8. 27. p.: 12–10. 32. p.: 16–13. 40. p.: 20–18. 44. p.: 22–20. 48. p.: 24–22. 52. p.: 27–23. 57. p.: 29–25

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 4/4